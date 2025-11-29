Мои заказы

Романтические экскурсии по Мадейре

Найдено 9 экскурсий в категории «Романтические» на Мадейре на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Восточная часть острова Мадейра
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Мадейре: от Pico de Facho до лесов Лауриссилва
Путешествие по восточному побережью Мадейры: смотровая площадка Pico de Facho, песчаный пляж Мачико, гора Санту да Серра и дикий лес Лауриссилва
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 3 чел.
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
На машине
7.5 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от Камара-де-Лобуш до Порту-Мониш
Путешествие по Мадейре: Камара-де-Лобуш, Кабу-Жирау, Рибейра-Брава и Порту-Мониш. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
28 дек в 09:30
30 дек в 09:30
от €235 за всё до 7 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
На машине
7.5 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя восточную часть Мадейры, наслаждаясь природой, историей и местной кухней. Увидите Тропический парк, азулежу и традиционные домики
28 дек в 09:30
30 дек в 09:30
от €235 за всё до 7 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€280 за всё до 3 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
На машине
8 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов (если отель находится в ...
12 дек в 09:30
13 дек в 09:00
€235 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Мадейру за один день
На машине
9 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Мадейру за один день
Погрузитесь в атмосферу Мадейры за один день! Вас ждут колоритные городки, величественные виды и интересные факты о жизни острова
Начало: У вашего отеля
11 дек в 09:00
16 дек в 09:30
€350 за всё до 3 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
На машине
7 часов
75 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€280 за всё до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
На машине
8 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация рома
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€280 за всё до 3 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу: экскурсия с мастер-классом
Погрузитесь в художественную жизнь Фуншала, прогуливаясь по местам, связанным с творчеством знаковых художников. Узнайте о разных стилях живописи и их оценке
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
€180 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    29 ноября 2025
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Экскурсия по западу острова оставила самые приятные впечатления! Максим подробно рассказывал об истории Мадейры и особенностях жизни на острове. Особенно
    читать дальше

    понравились его объяснения о местных растениях и фруктах — было действительно познавательно. Также мы получили рекомендации по ресторанам и другим интересным местам, которые нам очень пригодились! Большое спасибо!

  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Очень рекомендую Ирину в качестве гида по Мадейре! Уверена, с ней вы увидите самые лучшие уголки острова, она доброжелательна, позитивна, увлекательно рассказывает об острове и о разных любопытных нюансах жизни на Мадейре. Спасибо, Ирина, за чудесный день!
    Очень рекомендую Ирину в качестве гида по Мадейре! Уверена, с ней вы увидите самые лучшие уголкиОчень рекомендую Ирину в качестве гида по Мадейре! Уверена, с ней вы увидите самые лучшие уголкиОчень рекомендую Ирину в качестве гида по Мадейре! Уверена, с ней вы увидите самые лучшие уголкиОчень рекомендую Ирину в качестве гида по Мадейре! Уверена, с ней вы увидите самые лучшие уголкиОчень рекомендую Ирину в качестве гида по Мадейре! Уверена, с ней вы увидите самые лучшие уголкиОчень рекомендую Ирину в качестве гида по Мадейре! Уверена, с ней вы увидите самые лучшие уголкиОчень рекомендую Ирину в качестве гида по Мадейре! Уверена, с ней вы увидите самые лучшие уголкиОчень рекомендую Ирину в качестве гида по Мадейре! Уверена, с ней вы увидите самые лучшие уголки
  • Н
    Наталья
    29 октября 2025
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Насыщенная красивыми видами экскурсия, отличное знакомство с островом. Рекомендую!
    Насыщенная красивыми видами экскурсия, отличное знакомство с островом. Рекомендую!Насыщенная красивыми видами экскурсия, отличное знакомство с островом. Рекомендую!Насыщенная красивыми видами экскурсия, отличное знакомство с островом. Рекомендую!Насыщенная красивыми видами экскурсия, отличное знакомство с островом. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    26 октября 2025
    Первозданная природа западной Мадейры
    Очень понравилась экскурсия! Кирилл очень интересный рассказчик, очень много узнали на экскурсии не только о тех местах где побывали, но и о жизни людей на Мадейре! Очень классно провели время, рекомендуем, не пожалеете!
    Очень понравилась экскурсия! Кирилл очень интересный рассказчик, очень много узнали на экскурсии не только о техОчень понравилась экскурсия! Кирилл очень интересный рассказчик, очень много узнали на экскурсии не только о техОчень понравилась экскурсия! Кирилл очень интересный рассказчик, очень много узнали на экскурсии не только о техОчень понравилась экскурсия! Кирилл очень интересный рассказчик, очень много узнали на экскурсии не только о техОчень понравилась экскурсия! Кирилл очень интересный рассказчик, очень много узнали на экскурсии не только о тех
  • Т
    Татьяна
    25 октября 2025
    Первозданная природа западной Мадейры
    Интересная экскурсия с Кириллом. Посетили все самые яркие и красивые места. Путешествие было комфортным и легким.
  • Л
    Лариса
    19 октября 2025
    Первозданная природа западной Мадейры
    Отличная экскурсия. Интеллигентно и ненавязчиво нас ввели в образ жизни этого необыкновенного острова. Кирилл, человек со своим взглядом на жизнь,
    читать дальше

    очень просто рассказывал о сложных вещах в истории острова. Мы плавно перетекали из одной локации в другую, попутно обсуждая многие философские вещи. Водитель-профессионал. Мы с подругой не боимся крутых поворотов на дороге, было классно и не страшно, когда понимаешь, что человек, сидящий за рулём, четко выполняет свою работу. Рекомендуем от всей души. И завтра снова отправляемся на экскурсию с ними же. Респект. 👍👍👍

  • P
    Pavel
    12 октября 2025
    Первозданная природа западной Мадейры
    Спасибо за увлекательную экскурсию.
    Ирина отличный гид и собеседник.
    Отдельное спасибо за то, что не бросили в беде и оставались до конца, когда у мамы случился приступ и пришлось потратить вечер в местном мед. пункте помогая в качестве переводчика.
  • V
    Vangelis
    1 октября 2025
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Спасибо за интересную экскурсию, мы побывали в многих местах! Максим порекомендовал мне хорошие заведения, в которых я отлично пообедал
  • В
    Владимир
    14 сентября 2025
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Хотим написать отзыв о Юрие, гиде по Мадейре. Наша экскурсия состоялась 11.09.2025г. Это был потрясающий день, наполненный незабываемыми яркими впечатлениями.
    читать дальше

    Конечно, природа Мадейры невероятная, но очень интересным был рассказ Юрия об истории острова, его образовании, его открытии и последующем освоении. Благодаря Юрию мы теперь смотрим на Мадейру другими глазами, лучше понимая его уникальность. Мы особо хотим подчеркнуть внимание Юрия к туристам, его профессионализм, всесторонние знания не только истории, но и физики, географии и даже астрономии. Он очень обязательный, пунктуальный, планирует маршрут так, чтобы туристы увидели самые красивые места острова, подсказывает, где и с какого ракурса сделать фотографии, чтобы были наилучшие виды.
    У нас остались наилучшие впечатления от этой поездки.
    С уважением и благодарностью Владимир, Юлия.

  • I
    Irina
    26 августа 2025
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Удивительные,поражающие пейзажи. Чудесный остров!
    Максим-отличный гид. Будем рады поехать с ним ещё раз.
    Спасибо!
  • М
    Марина
    21 августа 2025
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Спасибо! Все было очень хорошо, интересно, познавательно!
  • О
    Олег
    15 августа 2025
    Первозданная природа западной Мадейры
    Это была наша первая экскурсия на острове, по организации не было вопросов: встреча вовремя, внимательный гид Ирина, которая делилась очень
    читать дальше

    интересными историями острова. Во время экскурсии особенно запомнился лавровый лес, смотровые площадки с долгими видами и остановка на купание в естественных бассейнах.
    В то же время по нашему ощущению программа оказалась довольно камерной по количеству остановок: хотелось бы увидеть и посетить больше красивых мест. Позже, побывав ещё на 4 экскурсиях в рамках этой поездки по Португалии, мы заметили, что именно на этой локаций было меньше всего. Понимаем, что на стоимость влияют логистика и протяжённость маршрута, однако при том, что это была самая дорогая из наших экскурсий, личное ощущение по соотношению «цена—впечатления» показалось нам немного ниже, чем у других туров.
    В целом программа подойдёт тем, кто любит купания в природных бассейнах и спокойный, созерцательный ритм путешествия. Мы благодарны Ирине за тёплое отношение и интересные рассказы, которые сделали наше знакомство с «дикой» Мадейрой запоминающимся.

  • Е
    Екатерина
    9 августа 2025
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Замечательно все. 10/10
  • Е
    Елена
    9 августа 2025
    Первозданная природа западной Мадейры
    Отличная экскурсия. Кирилл - замечательный рассказчик. Всё прошло легко и непринуждённо. Спасибо большое. Смело рекомендуем!
  • М
    Мухтар
    31 июля 2025
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Я был приятно удивлен разнообразием природы на острове!!! Семь климатических зон с абсолютно разными растениями и пейзажами!!! Плюс поднялись выше облаков. Дороги отличные, не перегруженные. Местные выращивают всё, что может прижиться! Удивительные места!
  • A
    Alina
    26 июня 2025
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Экскурсия по Мадейре с Денисом была отличной! Он рассказывал интересно и увлекательно, видно, что хорошо знает и любит остров. Великолепные виды, приятная атмосфера — всё на высшем уровне. Однозначно рекомендуем!
  • P
    Philipp
    20 июня 2025
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Чудесная экскурсия! Очень остались довольны.
  • М
    Марина
    16 июня 2025
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Очень- очень классно! Насыщенный день. Отличный гид! Путешествие с Максимом- это расслабленный прекрасный отдых. Ноль стресса. Только мы и природа, маршрут и наши желания. Спасибо большое! Шикарный обед! Невероятные виды! Все фотографии из поездки- лучшие фото с отпуска! Спасибо большое!
    Очень- очень классно! Насыщенный день. Отличный гид! Путешествие с Максимом- это расслабленный прекрасный отдых. Ноль стрессаОчень- очень классно! Насыщенный день. Отличный гид! Путешествие с Максимом- это расслабленный прекрасный отдых. Ноль стрессаОчень- очень классно! Насыщенный день. Отличный гид! Путешествие с Максимом- это расслабленный прекрасный отдых. Ноль стрессаОчень- очень классно! Насыщенный день. Отличный гид! Путешествие с Максимом- это расслабленный прекрасный отдых. Ноль стрессаОчень- очень классно! Насыщенный день. Отличный гид! Путешествие с Максимом- это расслабленный прекрасный отдых. Ноль стрессаОчень- очень классно! Насыщенный день. Отличный гид! Путешествие с Максимом- это расслабленный прекрасный отдых. Ноль стрессаОчень- очень классно! Насыщенный день. Отличный гид! Путешествие с Максимом- это расслабленный прекрасный отдых. Ноль стрессаОчень- очень классно! Насыщенный день. Отличный гид! Путешествие с Максимом- это расслабленный прекрасный отдых. Ноль стрессаОчень- очень классно! Насыщенный день. Отличный гид! Путешествие с Максимом- это расслабленный прекрасный отдых. Ноль стресса
  • А
    Александра
    28 мая 2025
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута
    Спасибо большое за наш прекрасный день, сами мы бы столько не увидели
    От всей души советую
    Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрутаШикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрутаШикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрутаШикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрутаШикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрутаШикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрутаШикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрутаШикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрутаШикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута
  • О
    Ольга
    23 мая 2025
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Максима выбрали по рекомендации ИИ. И не ошиблись. Замечательная экскурсия. Исторические факты переплетались с легендами, много информации о современной Мадейре. Максим очень эрудированый профессионал, отвечал на все наши вопросы.
    Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Мадейре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Восточная часть острова Мадейра
  2. Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
  3. Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
  4. «Долина монахинь» в жерле вулкана
  5. Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Какие места ещё посмотреть на Мадейре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в декабре 2025
Сейчас на Мадейре в категории "Романтические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 180 до 350. Туристы уже оставили гидам 249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке на Мадейре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2025 год по теме «Романтические», 249 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль