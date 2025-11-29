читать дальше

интересными историями острова. Во время экскурсии особенно запомнился лавровый лес, смотровые площадки с долгими видами и остановка на купание в естественных бассейнах.

В то же время по нашему ощущению программа оказалась довольно камерной по количеству остановок: хотелось бы увидеть и посетить больше красивых мест. Позже, побывав ещё на 4 экскурсиях в рамках этой поездки по Португалии, мы заметили, что именно на этой локаций было меньше всего. Понимаем, что на стоимость влияют логистика и протяжённость маршрута, однако при том, что это была самая дорогая из наших экскурсий, личное ощущение по соотношению «цена—впечатления» показалось нам немного ниже, чем у других туров.

В целом программа подойдёт тем, кто любит купания в природных бассейнах и спокойный, созерцательный ритм путешествия. Мы благодарны Ирине за тёплое отношение и интересные рассказы, которые сделали наше знакомство с «дикой» Мадейрой запоминающимся.