Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Мадейре: от Pico de Facho до лесов Лауриссилва
Путешествие по восточному побережью Мадейры: смотровая площадка Pico de Facho, песчаный пляж Мачико, гора Санту да Серра и дикий лес Лауриссилва
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от Камара-де-Лобуш до Порту-Мониш
Путешествие по Мадейре: Камара-де-Лобуш, Кабу-Жирау, Рибейра-Брава и Порту-Мониш. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
28 дек в 09:30
30 дек в 09:30
от €235 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя восточную часть Мадейры, наслаждаясь природой, историей и местной кухней. Увидите Тропический парк, азулежу и традиционные домики
28 дек в 09:30
30 дек в 09:30
от €235 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов (если отель находится в ...
12 дек в 09:30
13 дек в 09:00
€235 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Мадейру за один день
Погрузитесь в атмосферу Мадейры за один день! Вас ждут колоритные городки, величественные виды и интересные факты о жизни острова
Начало: У вашего отеля
11 дек в 09:00
16 дек в 09:30
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация рома
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу: экскурсия с мастер-классом
Погрузитесь в художественную жизнь Фуншала, прогуливаясь по местам, связанным с творчеством знаковых художников. Узнайте о разных стилях живописи и их оценке
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
€180 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия29 ноября 2025Экскурсия по западу острова оставила самые приятные впечатления! Максим подробно рассказывал об истории Мадейры и особенностях жизни на острове. Особенно
- ННаталья1 ноября 2025Очень рекомендую Ирину в качестве гида по Мадейре! Уверена, с ней вы увидите самые лучшие уголки острова, она доброжелательна, позитивна, увлекательно рассказывает об острове и о разных любопытных нюансах жизни на Мадейре. Спасибо, Ирина, за чудесный день!
- ННаталья29 октября 2025Насыщенная красивыми видами экскурсия, отличное знакомство с островом. Рекомендую!
- ССветлана26 октября 2025Очень понравилась экскурсия! Кирилл очень интересный рассказчик, очень много узнали на экскурсии не только о тех местах где побывали, но и о жизни людей на Мадейре! Очень классно провели время, рекомендуем, не пожалеете!
- ТТатьяна25 октября 2025Интересная экскурсия с Кириллом. Посетили все самые яркие и красивые места. Путешествие было комфортным и легким.
- ЛЛариса19 октября 2025Отличная экскурсия. Интеллигентно и ненавязчиво нас ввели в образ жизни этого необыкновенного острова. Кирилл, человек со своим взглядом на жизнь,
- PPavel12 октября 2025Спасибо за увлекательную экскурсию.
Ирина отличный гид и собеседник.
Отдельное спасибо за то, что не бросили в беде и оставались до конца, когда у мамы случился приступ и пришлось потратить вечер в местном мед. пункте помогая в качестве переводчика.
- VVangelis1 октября 2025Спасибо за интересную экскурсию, мы побывали в многих местах! Максим порекомендовал мне хорошие заведения, в которых я отлично пообедал
- ВВладимир14 сентября 2025Хотим написать отзыв о Юрие, гиде по Мадейре. Наша экскурсия состоялась 11.09.2025г. Это был потрясающий день, наполненный незабываемыми яркими впечатлениями.
- IIrina26 августа 2025Удивительные,поражающие пейзажи. Чудесный остров!
Максим-отличный гид. Будем рады поехать с ним ещё раз.
Спасибо!
- ММарина21 августа 2025Спасибо! Все было очень хорошо, интересно, познавательно!
- ООлег15 августа 2025Это была наша первая экскурсия на острове, по организации не было вопросов: встреча вовремя, внимательный гид Ирина, которая делилась очень
- ЕЕкатерина9 августа 2025Замечательно все. 10/10
- ЕЕлена9 августа 2025Отличная экскурсия. Кирилл - замечательный рассказчик. Всё прошло легко и непринуждённо. Спасибо большое. Смело рекомендуем!
- ММухтар31 июля 2025Я был приятно удивлен разнообразием природы на острове!!! Семь климатических зон с абсолютно разными растениями и пейзажами!!! Плюс поднялись выше облаков. Дороги отличные, не перегруженные. Местные выращивают всё, что может прижиться! Удивительные места!
- AAlina26 июня 2025Экскурсия по Мадейре с Денисом была отличной! Он рассказывал интересно и увлекательно, видно, что хорошо знает и любит остров. Великолепные виды, приятная атмосфера — всё на высшем уровне. Однозначно рекомендуем!
- PPhilipp20 июня 2025Чудесная экскурсия! Очень остались довольны.
- ММарина16 июня 2025Очень- очень классно! Насыщенный день. Отличный гид! Путешествие с Максимом- это расслабленный прекрасный отдых. Ноль стресса. Только мы и природа, маршрут и наши желания. Спасибо большое! Шикарный обед! Невероятные виды! Все фотографии из поездки- лучшие фото с отпуска! Спасибо большое!
- ААлександра28 мая 2025Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута
Спасибо большое за наш прекрасный день, сами мы бы столько не увидели
От всей души советую
- ООльга23 мая 2025Максима выбрали по рекомендации ИИ. И не ошиблись. Замечательная экскурсия. Исторические факты переплетались с легендами, много информации о современной Мадейре. Максим очень эрудированый профессионал, отвечал на все наши вопросы.
Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Мадейре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть на Мадейре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в декабре 2025
Сейчас на Мадейре в категории "Романтические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 180 до 350. Туристы уже оставили гидам 249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке на Мадейре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2025 год по теме «Романтические», 249 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль