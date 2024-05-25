Красивые виды и панорамы Мадейры

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» на Мадейре на русском языке, цены от €186. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
«Восточная часть Мадейры не менее интересна и привлекательна, чем западное побережье: здесь вам встретятся головокружительные панорамы, фактурные горные вершины, колоритные городки и, конечно, потрясающие морепродукты»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«Рыбацкий городок и панорама Мадейры»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
257 за всё до 3 чел.
Восточная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Восточная часть острова Мадейра
Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Пётр
    25 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
  • Л
    Людмила
    11 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
  • А
    Александр
    5 апреля 2024
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
  • Е
    Елена
    9 декабря 2023
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!
  • Р
    Роберт
    25 сентября 2023
    Первозданная природа западной Мадейры
    Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
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    решили заказать индивидуальный тур как самый эффективный. Случайно обнаружили в Интернете объявление Трипстера и решили рискнуть. Это была редкая удача. Мы заглянули во все возможные места, на редкость увлечённый гид посвящал нас по ходу путешествия в самые разные подробности, связанные с ними. Время промелькнуло практически незаметно, но осталось ощущение праздника. Сами мы точно ничего подобного бы не увидели.

  • Ш
    Шаида
    25 сентября 2023
    Первозданная природа западной Мадейры
    Нам все очень понравилось! Прекрасная экскурсия, мы увидели все красоты острова и услышали интереснейшие факты! за 1 акскурсию прошли 5
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    разных температурных режимов:) Нам понравилось настолько, что хотели продлить наше проживание в Мадейре и посмотреть еще, но к сожалению в отеле не было мест и мы решили, что обязательно сюда вернемся

  • Н
    Наталья
    18 августа 2023
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Необыкновенно! Отлично. Вся семья в восторге. Спасибо Кириллу и Ирине. Быстрое согласование нюансов, удобно и интересно. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    17 июля 2023
    Восточная часть острова Мадейра
    Доброго времени суток. Путешествовали с гидом Романом. Очень вежливый, интересный и знающий остров гид. Показал нам максимум за один день (жаль что
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    у нас не было больше времени). Минусов в нашей поездке я для себя не нашла, муж и сын тоже остались довольны. Остров очень красивый,но без гида можно многое просто не заметить или не успеть. Всем кто собирается на Мадейру,советую взять хотя бы на два дня гида.

    Доброго времени сутокДоброго времени сутокДоброго времени сутокДоброго времени сутокДоброго времени суток
  • А
    Александр
    21 января 2019
    Восточная часть острова Мадейра
    Очень интересная экскурсия. Мы побывали на смотровой площадке, полюбовались красотами острова, посмотрели его флору, погуляли вдоль левады, посмотрели, как и
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    чем живут местные жители. Отведали местную кухню в ресторанчике, попробовали местные вина. Машина была очень комфортная. Водитель внимателен и учтив. Экскурсовод Светлана очень все хорошо и интересно рассказывала. На обратном пути нас завезли на смотровую площадку, где мы полюбовались прекрасной панорамой города Фуншал. Пожелание: больше уделить внимания исторической части города Фуншал. А в целом все очень хорошо. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Панорамы»

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  2. Восточная Мадейра - от леса к пустыне
  3. Первозданная природа западной Мадейры
  4. Восточная часть острова Мадейра
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Панорамы" можно забронировать 4 экскурсии от 186 до 257. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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