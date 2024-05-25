1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
«Восточная часть Мадейры не менее интересна и привлекательна, чем западное побережье: здесь вам встретятся головокружительные панорамы, фактурные горные вершины, колоритные городки и, конечно, потрясающие морепродукты»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«Рыбацкий городок и панорама Мадейры»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Восточная часть острова Мадейра
Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППётр25 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
- ЕЕкатерина17 мая 2024Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
- ЛЛюдмила11 мая 2024С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
- ААлександр5 апреля 2024Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
- ЕЕлена9 декабря 2023Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!
- РРоберт25 сентября 2023Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
- ШШаида25 сентября 2023Нам все очень понравилось! Прекрасная экскурсия, мы увидели все красоты острова и услышали интереснейшие факты! за 1 акскурсию прошли 5
- ННаталья18 августа 2023Необыкновенно! Отлично. Вся семья в восторге. Спасибо Кириллу и Ирине. Быстрое согласование нюансов, удобно и интересно. Рекомендую.
- ООльга17 июля 2023Доброго времени суток. Путешествовали с гидом Романом. Очень вежливый, интересный и знающий остров гид. Показал нам максимум за один день (жаль что
- ААлександр21 января 2019Очень интересная экскурсия. Мы побывали на смотровой площадке, полюбовались красотами острова, посмотрели его флору, погуляли вдоль левады, посмотрели, как и
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Панорамы»
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