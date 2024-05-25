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у нас не было больше времени). Минусов в нашей поездке я для себя не нашла, муж и сын тоже остались довольны. Остров очень красивый,но без гида можно многое просто не заметить или не успеть. Всем кто собирается на Мадейру,советую взять хотя бы на два дня гида.