Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Мадейра покорит вас захватывающими дух пейзажами: горами, живописными бухтами на побережье и маленькими очаровательными городами. А ещё здесь невероятное количество цветов и редких растений. Недаром остров называют «ботанический сад в океане». Мы покажем вам самые красивые места в центре и на востоке Мадейры. Поделимся её легендами, мифами и преданиями.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 1 насыщенный день вы:
- Посетите предполагаемое место явления богородицы на Мадейре и увидите статую Христа на вершине холма
- С третьей по высоте горной вершины острова Пику-Арейру насладитесь видами Атлантического океана, скалистых горных склонов и бездонных ущелий
- В колоритном ущелье Рибейро Фрио увидите реликтовые растения эпохи динозавров и пройдёте по живописной леваде, где находится форелевое хозяйство
- В высокогорном городке Санто да Серра прогуляетесь по брусчатым дорожкам старинного английского парка
- Сделаете роскошные фото в бухте с цветными скалами на мысе Святого Лаврентия
- Со смотровой площадки увидите первый населённый пункт острова и взлётно-посадочную полосу одного из самых сложных аэропортов мира
А ещё по желанию попробуете в аутентичном ресторане блюда из мяса или морепродуктов.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Мадейре
Провели экскурсии для 178 туристов
Здравствуйте! Нас зовут Юрий и Татьяна. Мы владельцы небольшой семейной туристической компании и более восьми лет проводим экскурсии по острову Мадейра. Мадейра — это настоящее чудо! Здесь идеальная температура, потрясающей красоты океан, постоянно цветут и благоухают удивительные растения. С удовольствием станем вашими проводниками по этому волшебному месту и расскажем о нем самое интересное!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
6 окт 2023
Прекрасная поездка! Спасибо Юрию за содержательный рассказ, показ интересных мест и отлично организованную поездку! Рекомендую всем!!!!!
С
Светлана
7 сен 2023
В начале сентября были с мужем на Мадейре. Я - по работе, он - как сопровождающее лицо и посмотреть остров. Восемь часов счастья - иначе экскурсию не опишешь. Юрий умеет и любит рассказывать, прекрасно подстраивается под интересы клиентов. Нам настолько понравилось, что на следующий день мы договорились про еще одну экскурсию, на этот раз на левады - обязательно к посещению, если вы подвижны, любите спорт и прогулки на свежем острове. Юрий "влюбил" нас в Мадейру выбором маршрута - за восемь часов мы, с одной стороны, ни разу не заскучали, с другой - не устали, настолько талантливо подобран материал. Я работаю вузовским педагогом более 30 лет - и поверьте, могу оценить талант рассказчика. Умело подобранная смесь фактов из палеонтологии, ботаники, истории, кораблестроения, инженерных наук, украшенная и "свзанная" историями жизней великих людей, участвовавших в освоении острова. Мы уже вернулись домой - но впечатления до сих пор ярки и живы. Спасибо огромное, Юрий.
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