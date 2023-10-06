В начале сентября были с мужем на Мадейре. Я - по работе, он - как сопровождающее лицо и посмотреть остров. Восемь часов счастья - иначе экскурсию не опишешь. Юрий умеет и любит рассказывать, прекрасно подстраивается под интересы клиентов. Нам настолько понравилось, что на следующий день мы договорились про еще одну экскурсию, на этот раз на левады - обязательно к посещению, если вы подвижны, любите спорт и прогулки на свежем острове. Юрий "влюбил" нас в Мадейру выбором маршрута - за восемь часов мы, с одной стороны, ни разу не заскучали, с другой - не устали, настолько талантливо подобран материал. Я работаю вузовским педагогом более 30 лет - и поверьте, могу оценить талант рассказчика. Умело подобранная смесь фактов из палеонтологии, ботаники, истории, кораблестроения, инженерных наук, украшенная и "свзанная" историями жизней великих людей, участвовавших в освоении острова. Мы уже вернулись домой - но впечатления до сих пор ярки и живы. Спасибо огромное, Юрий.