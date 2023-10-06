Центральная и Восточная Мадейра за 1 день

Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки

5
2 отзыва
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Мадейра покорит вас захватывающими дух пейзажами: горами, живописными бухтами на побережье и маленькими очаровательными городами. А ещё здесь невероятное количество цветов и редких растений. Недаром остров называют «ботанический сад в океане». Мы покажем вам самые красивые места в центре и на востоке Мадейры. Поделимся её легендами, мифами и преданиями.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 1 насыщенный день вы:

  • Посетите предполагаемое место явления богородицы на Мадейре и увидите статую Христа на вершине холма
  • С третьей по высоте горной вершины острова Пику-Арейру насладитесь видами Атлантического океана, скалистых горных склонов и бездонных ущелий
  • В колоритном ущелье Рибейро Фрио увидите реликтовые растения эпохи динозавров и пройдёте по живописной леваде, где находится форелевое хозяйство
  • В высокогорном городке Санто да Серра прогуляетесь по брусчатым дорожкам старинного английского парка
  • Сделаете роскошные фото в бухте с цветными скалами на мысе Святого Лаврентия
  • Со смотровой площадки увидите первый населённый пункт острова и взлётно-посадочную полосу одного из самых сложных аэропортов мира

А ещё по желанию попробуете в аутентичном ресторане блюда из мяса или морепродуктов.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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М
6 окт 2023
Прекрасная поездка! Спасибо Юрию за содержательный рассказ, показ интересных мест и отлично организованную поездку! Рекомендую всем!!!!!
Прекрасная поездка! Спасибо Юрию за содержательный рассказ, показ интересных мест и отлично организованную поездку! Рекомендую всем!!!!!
С
7 сен 2023
В начале сентября были с мужем на Мадейре. Я - по работе, он - как сопровождающее лицо и посмотреть остров. Восемь часов счастья - иначе экскурсию не опишешь. Юрий умеет и любит рассказывать, прекрасно подстраивается под интересы клиентов. Нам настолько понравилось, что на следующий день мы договорились про еще одну экскурсию, на этот раз на левады - обязательно к посещению, если вы подвижны, любите спорт и прогулки на свежем острове. Юрий "влюбил" нас в Мадейру выбором маршрута - за восемь часов мы, с одной стороны, ни разу не заскучали, с другой - не устали, настолько талантливо подобран материал. Я работаю вузовским педагогом более 30 лет - и поверьте, могу оценить талант рассказчика. Умело подобранная смесь фактов из палеонтологии, ботаники, истории, кораблестроения, инженерных наук, украшенная и "свзанная" историями жизней великих людей, участвовавших в освоении острова. Мы уже вернулись домой - но впечатления до сих пор ярки и живы. Спасибо огромное, Юрий.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Восток Мадейры
Панорамы

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