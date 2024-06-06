1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
«Место знаменито натуральными бассейнами, созданными самой природой на берегу океана»
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от €188 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
«Мадейра покорит вас захватывающими дух пейзажами: горами, живописными бухтами на побережье и маленькими очаровательными городами»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сказочные леса Мадейры
Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова
«Самое интересное о природе Мадейры»
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Отправиться в насыщенную и увлекательную поездку по природным, видовым и колоритным местам острова
«Пройдём по реликтовому лавровому лесу вдоль левады, в конце которой вас будут ждать новые красивые пейзажи»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Рыбацкая деревушка, сказочные леса, ветряные мельницы и природные бассейны за один день
Начало: В вашем отеле
«Вы проедете по фантастически живописным местам и узнаете, кто живет в волшебном лесу, где находится мыс разворота и кто дал одной деревне название «Лежбище морских котиков»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«За один день путешествия мы охватим главные природные сокровища северо-западной Мадейры»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Фуншал
Обзорная экскурсия по уютной столице Мадейры в дружеской компании
«Проведу вас по самым интересным улицам и покажу главные достопримечательности: Кафедральный собор, живописный парк и памятник легендарному футболисту»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Посетить известные и сокровенные места западной части острова на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь природными бассейнами в очаровательном городке Порто Мониж и по желанию в них искупаетесь»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
«С высоты в восемьсот метров вы увидите жизнь «на дне» вулкана: домики поселения Curral das Freiras, или «Долины монахинь» покажутся фигурками LEGO на фоне зелёных гор»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дикая Мадейра: держим курс на север
Мощные волны Атлантики, соломенные крыши Сантаны и пейзажи острова в стороне от туристических троп
«С нашей помощью вы изнутри взглянете на самобытный уклад местных жителей и исследуете малоизвестные, но невероятно живописные уголки: от извилистых троп у кромки океана до соломенных крыш Сантаны»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Мадейра для детей
Подружиться с животными на ферме, пройти по эко-тропе, выстроить песчаные замки и поиграть в пиратов
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
«А вы осмотрите главные достопримечательности и погрузитесь в природу острова, его тишину и насыщенный ароматами леса воздух»
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от €188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Восточная часть острова Мадейра
Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова
«Вы окажетесь на смотровой площадке Pico de Facho города Машико и насладитесь потрясающими пейзажами района Канисал»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Западная часть острова Мадейра
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
«Вы полюбуетесь невероятными видами, побываете на вулканических пляжах, увидите неописуемой красоты ландшафты, попробуете местные блюда и многое другое»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
€225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena6 июня 2024Огромное спасибо Максиму за великолепную экскурсию! Очень много новой интересной информации, прекрасно продуманный маршрут. Мы остались очень довольны этим днем. Всенепременно поедем с ним и на другие экскурсии.
- ППётр25 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
- ЕЕкатерина17 мая 2024Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
- AAndre16 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
- ЛЛюдмила11 мая 2024С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
- ssemyon26 апреля 2024интересная экскурсия. Максим хороший и знающей своё доло специалист. Не думал что за одну экскурсию увидем и узнаем так много нового и интересногоБольшое спасибо Вам, Максим
- ООльга22 апреля 2024Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
- SSERGEY2 апреля 2024Спасибо Юрию, он настоящий профи. Получил полное представление о Мадейре! ‼️
- ВВладимир28 марта 2024Замечательная экскурсия! Юрий -прекрасный гид с обширными знаниями по истории, культуре, геологии, биологии,экономики Мадейры. Информация интересная, познавательная без обилия дат. Юрий учитывает пожелания экскурсантов, то есть эскурсия действительно индивидуальная. Спасибо за прекрасно проведённое время!
- ВВалентина18 марта 2024Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого зовут Юрий. Нам с
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
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