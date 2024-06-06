Познавательные экскурсии на природе на Мадейре

Найдено 14 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» на Мадейре на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
14 отзывов
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
«Место знаменито натуральными бассейнами, созданными самой природой на берегу океана»
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от 188 за всё до 7 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
«Мадейра покорит вас захватывающими дух пейзажами: горами, живописными бухтами на побережье и маленькими очаровательными городами»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Сказочные леса Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Сказочные леса Мадейры
Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова
«Самое интересное о природе Мадейры»
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Отправиться в насыщенную и увлекательную поездку по природным, видовым и колоритным местам острова
«Пройдём по реликтовому лавровому лесу вдоль левады, в конце которой вас будут ждать новые красивые пейзажи»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
Волшебные пейзажи северной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Рыбацкая деревушка, сказочные леса, ветряные мельницы и природные бассейны за один день
Начало: В вашем отеле
«Вы проедете по фантастически живописным местам и узнаете, кто живет в волшебном лесу, где находится мыс разворота и кто дал одной деревне название «Лежбище морских котиков»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 250 за всё до 6 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«За один день путешествия мы охватим главные природные сокровища северо-западной Мадейры»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
257 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Фуншал
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Фуншал
Обзорная экскурсия по уютной столице Мадейры в дружеской компании
«Проведу вас по самым интересным улицам и покажу главные достопримечательности: Кафедральный собор, живописный парк и памятник легендарному футболисту»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Посетить известные и сокровенные места западной части острова на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь природными бассейнами в очаровательном городке Порто Мониж и по желанию в них искупаетесь»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
«С высоты в восемьсот метров вы увидите жизнь «на дне» вулкана: домики поселения Curral das Freiras, или «Долины монахинь» покажутся фигурками LEGO на фоне зелёных гор»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Дикая Мадейра: держим курс на север
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Дикая Мадейра: держим курс на север
Мощные волны Атлантики, соломенные крыши Сантаны и пейзажи острова в стороне от туристических троп
«С нашей помощью вы изнутри взглянете на самобытный уклад местных жителей и исследуете малоизвестные, но невероятно живописные уголки: от извилистых троп у кромки океана до соломенных крыш Сантаны»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
Мадейра для детей
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Мадейра для детей
Подружиться с животными на ферме, пройти по эко-тропе, выстроить песчаные замки и поиграть в пиратов
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
280 за всё до 6 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
«А вы осмотрите главные достопримечательности и погрузитесь в природу острова, его тишину и насыщенный ароматами леса воздух»
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от 188 за всё до 4 чел.
Восточная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Восточная часть острова Мадейра
Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова
«Вы окажетесь на смотровой площадке Pico de Facho города Машико и насладитесь потрясающими пейзажами района Канисал»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.
Западная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Западная часть острова Мадейра
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
«Вы полюбуетесь невероятными видами, побываете на вулканических пляжах, увидите неописуемой красоты ландшафты, попробуете местные блюда и многое другое»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    6 июня 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Огромное спасибо Максиму за великолепную экскурсию! Очень много новой интересной информации, прекрасно продуманный маршрут. Мы остались очень довольны этим днем. Всенепременно поедем с ним и на другие экскурсии.
  • П
    Пётр
    25 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
  • A
    Andre
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
  • Л
    Людмила
    11 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
  • s
    semyon
    26 апреля 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    интересная экскурсия. Максим хороший и знающей своё доло специалист. Не думал что за одну экскурсию увидем и узнаем так много нового и интересногоБольшое спасибо Вам, Максим
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
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    Мы увидели так много красивых мест, и получили столько же интересной, и познавательной информации! Мы ни на секунду не пожалели что выбрали именно вас!!!)

  • S
    SERGEY
    2 апреля 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Спасибо Юрию, он настоящий профи. Получил полное представление о Мадейре! ‼️
  • В
    Владимир
    28 марта 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Замечательная экскурсия! Юрий -прекрасный гид с обширными знаниями по истории, культуре, геологии, биологии,экономики Мадейры. Информация интересная, познавательная без обилия дат. Юрий учитывает пожелания экскурсантов, то есть эскурсия действительно индивидуальная. Спасибо за прекрасно проведённое время!
  • В
    Валентина
    18 марта 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого зовут Юрий. Нам с
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    мужем очень понравилась экскурсия. Юрий грамотно и интересно, донес до нас информацию об острове Мадейра. Показал нам очень красивые места. Провел по бесконечной Леваде, которая открылась уютным уголком с живописным пейзажем из водопада и россыпи камней. По пути нам встречались ростения, которые знакомы нам с детства, но они были такими древнеми, что превратились в настоящие деревья. Лавровый лес, действительно выглядит сказочно. Каждое дерево- это загадка природы покрытая мхом и папортником. Экскурсия у нас была в первые дни прибывания на острове Мадейра. Поэтому она нас очень впечатлила. Наша оценка - отлично. Гиду Юрию, большое спасибо за то что показал нам остров и рассказал много интересного.

    Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Сказочные леса Мадейры
  4. Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
  5. Волшебные пейзажи северной Мадейры
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 130 до 280. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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