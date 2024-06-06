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мужем очень понравилась экскурсия. Юрий грамотно и интересно, донес до нас информацию об острове Мадейра. Показал нам очень красивые места. Провел по бесконечной Леваде, которая открылась уютным уголком с живописным пейзажем из водопада и россыпи камней. По пути нам встречались ростения, которые знакомы нам с детства, но они были такими древнеми, что превратились в настоящие деревья. Лавровый лес, действительно выглядит сказочно. Каждое дерево- это загадка природы покрытая мхом и папортником. Экскурсия у нас была в первые дни прибывания на острове Мадейра. Поэтому она нас очень впечатлила. Наша оценка - отлично. Гиду Юрию, большое спасибо за то что показал нам остров и рассказал много интересного.