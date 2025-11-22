Индивидуальная
до 3 чел.
Фуншал: экскурсия по старому городу
Проедем по необычным улицам старого Фуншала, посетим главный собор, рынок с экзотическими фруктами и лавки с изделиями из пробкового дерева
«Приглашаю вас проехать по самым необычным улицам старого Фуншала с их расписными дверьми и изысканными ресторанами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Северо-западная Мадейра на авто
Путешествие по северо-западной Мадейре: рыбацкий городок, смотровая площадка на скале и купание в природных бассейнах. Ощутите атмосферу острова
Начало: В Фуншале
«Пройдёте по уютным улицам и по желанию продегустируете «напиток богов»»
11 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательная прогулка по Мадейре: центральные улицы, порт и собор
Фуншал - сердце Мадейры. Погрузитесь в его историю, прогуляйтесь по живописным улицам, посетите кафедральный собор и рынок с экзотическими фруктами
«Пройдёте по центральной, самой оживлённой и старейшей улицам города»
11 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу: экскурсия с мастер-классом
Погрузитесь в художественную жизнь Фуншала, прогуливаясь по местам, связанным с творчеством знаковых художников. Узнайте о разных стилях живописи и их оценке
«Посетим старый дегустационный зал, стены которого расписал Макс Ромер, заглянем на улицу расписных дверей — концептуальный арт-проект Фуншала»
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
€180 за экскурсию
- ООльга22 ноября 2025У нас остались только восторженные впечатления от экскурсии, которую для нас провела Татьяна. Она очень интересно и использует свои обширные
- ТТимур7 ноября 2025Отличное знакомство с Мадейрой, красиво, познавательно и приятно, всем рекомендуем
- ООльга1 ноября 2025Была суперская экскурсия, успели посмотреть все, еще и после Татьяна помогла найти и аптеку и приобрести вкусный шоколад. Мы были
- AAlex11 октября 2025Спасибо было хорошо ❤️
- MMila9 сентября 2025Экскурсия по Фуншалу очень понравилась. Татьяна интересно и с душой рассказывала об истории и традициях столицы Мадейры, благодаря чему прогулка прошла легко и оставила только тёплые впечатления. Однозначно рекомендуем!
- ММухтар5 августа 2025Татьяна одна из немногих экскурсоводов, с которой время проводишь с удовольствием. 8 часов прошли в хорошем ритме и насыщенно. Прекрасные
- ЛЛиля31 июля 2025У нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человек.
- ВВиктория22 июля 2025Огромное спасибо Татьяне за великолепную поездку и экскурсию! Если Вы хотите узнать историю острова, посетить знаковые места, получить заряд энергии
- ВВалентин16 июля 2025Экскурсия по Северо -Западной части Мадейры была великолепна!
Экскурсовод Татьяна была очень профессиональна, учтива и корректна.
Столько всего интересного мы узнали за одну экскурсию …..
Всё прошло на высоком уровне, мы остались очень довольны!
И конечно Мадейра… она невероятна!!!
- ННеля19 июня 2025Лучший тур. Татьяна очень грамотно его спланировала. Гибко подходит к пожеланиям туристов. Все понравилось, было познавательно. Посмотрели все локации и узнали много интересного о Мадейре
Очень советуем
- ИИгорь12 июня 2025Всё супер!!
Советую
- NNadia8 июня 2025Наше путешествие (3 человека) началось с северо-западной стороны Мадейры (Камара-де Лобуш, Порту Мониж, Сказочный лес и многое другое). Наш выбор
- ММарина5 июня 2025Все было просто великолепно! Легко, доступно, детально и профессионально! Спасибо!
- ААнастасия13 мая 2025Очень красивая и запоминающаяся экскурсия по северо западу Мадейры. Маленькие уютные городки, май, все цветет на склонах гор, холмов. Заезжали
- ААнастасия13 мая 2025У меня была замечательная экскурсия с Татьяной по Фуншалу. Особенно запомнился городской рынок, где можно было попробовать местные деликатесы, выпить
- SSvetlana7 мая 2025Если окажетесь на Мадейре, не упустите шанс увидеть Фуншал глазами местного жителя! Мы провели незабываемый день с гидом Татьяной —
- LLiesma25 апреля 2025Мы хотели бы поблагодарить нашего гида Татьяну за содержательную экскурсию. Был предложен разработанный маршрут, но наши пожелания также были учтены.
- ААлександр10 апреля 2025Очень интересную экскурсию провела Татьяна. Прекрасные виды, незабываемые впечатления - остались очень довольны. Татьяна опытный водитель и аеликолепный экскурсовод! Очень
- LLeyla1 апреля 2025Отлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин и сладостей. Зашли попить кофе с местным шоколадом! Посетили колоритный рынок. Ознакомились с историей прекрасного острова Мадейра. Обязательно вернемся!
- ААлександр26 марта 2025Все было супер
