Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Мадейры

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» на Мадейре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Невероятный Фуншал
На машине
3.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фуншал: экскурсия по старому городу
Проедем по необычным улицам старого Фуншала, посетим главный собор, рынок с экзотическими фруктами и лавки с изделиями из пробкового дерева
«Приглашаю вас проехать по самым необычным улицам старого Фуншала с их расписными дверьми и изысканными ресторанами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
Северо-западная Мадейра на авто
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Северо-западная Мадейра на авто
Путешествие по северо-западной Мадейре: рыбацкий городок, смотровая площадка на скале и купание в природных бассейнах. Ощутите атмосферу острова
Начало: В Фуншале
«Пройдёте по уютным улицам и по желанию продегустируете «напиток богов»»
11 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Фуншал
Пешая
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательная прогулка по Мадейре: центральные улицы, порт и собор
Фуншал - сердце Мадейры. Погрузитесь в его историю, прогуляйтесь по живописным улицам, посетите кафедральный собор и рынок с экзотическими фруктами
«Пройдёте по центральной, самой оживлённой и старейшей улицам города»
11 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу: экскурсия с мастер-классом
Погрузитесь в художественную жизнь Фуншала, прогуливаясь по местам, связанным с творчеством знаковых художников. Узнайте о разных стилях живописи и их оценке
«Посетим старый дегустационный зал, стены которого расписал Макс Ромер, заглянем на улицу расписных дверей — концептуальный арт-проект Фуншала»
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
€180 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    22 ноября 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    У нас остались только восторженные впечатления от экскурсии, которую для нас провела Татьяна. Она очень интересно и использует свои обширные
    читать дальше

    знания об истории и культуре Мадейры, особенностях быта и национальных предпочтениях жителей острова. При этом Татьяна очень тактично даёт свои личные оценки конкретным событиям и историческим личностям. Это превращает её рассказ не в академическую лекцию, а в доверительную беседу, с описанием ярких и остающихся в памяти фактов. Она легко переключалась на вопросы, которые возникали у нас в процессе беседы с ней, охотно обсуждая темы, которые иногда выходили за рамки экскурсии, например, чем португальцы отличаются от испанцев… В результате экскурсия продлилась 4 часа вместо оговорённых 3-х. Её время Пролетело не заметно. Не знаем, лучший ли она экскурсовод в Фуншале, экскурсии, других мы не слышали, но, если, вновь окажемся на Мадейре, то других искать не будем. Спасибо большое, Татьяна.

  • Т
    Тимур
    7 ноября 2025
    Северо-западная Мадейра на авто
    Отличное знакомство с Мадейрой, красиво, познавательно и приятно, всем рекомендуем
  • О
    Ольга
    1 ноября 2025
    Северо-западная Мадейра на авто
    Была суперская экскурсия, успели посмотреть все, еще и после Татьяна помогла найти и аптеку и приобрести вкусный шоколад. Мы были
    читать дальше

    с ребенком, для него Татьяна приготовила детское кресло для его безопасности, а в конце подарила мешочек со сладостями, так как наша экскурсия совпала с Хелуином. Очень рекомендую

  • A
    Alex
    11 октября 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Спасибо было хорошо ❤️
    Спасибо было хорошо ❤️
  • M
    Mila
    9 сентября 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Экскурсия по Фуншалу очень понравилась. Татьяна интересно и с душой рассказывала об истории и традициях столицы Мадейры, благодаря чему прогулка прошла легко и оставила только тёплые впечатления. Однозначно рекомендуем!
    Экскурсия по Фуншалу очень понравилась. Татьяна интересно и с душой рассказывала об истории и традициях столицы Мадейры, благодаря чему прогулка прошла легко и оставила только тёплые впечатления. Однозначно рекомендуем!
  • М
    Мухтар
    5 августа 2025
    Северо-западная Мадейра на авто
    Татьяна одна из немногих экскурсоводов, с которой время проводишь с удовольствием. 8 часов прошли в хорошем ритме и насыщенно. Прекрасные
    читать дальше

    знания и грамотно поставленная речь, делают такие экскурсии не забываемыми. Нам явно повезло! Сама Мадейра не перестает удивлять, такое количество интересных мест на сравнительно не большом острове впечатляет. А главное, это местные жители, которые неустанно трудятся, не жалуясь на сложные условия. В общем, наше путешествие на остров, было замечательным!!!

    Татьяна одна из немногих экскурсоводов, с которой время проводишь с удовольствием. 8 часов прошли в хорошем ритме и насыщенно. Прекрасные
  • Л
    Лиля
    31 июля 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    У нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человек.
    У нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человек.
  • В
    Виктория
    22 июля 2025
    Северо-западная Мадейра на авто
    Огромное спасибо Татьяне за великолепную поездку и экскурсию! Если Вы хотите узнать историю острова, посетить знаковые места, получить заряд энергии
    читать дальше

    и просто насладиться истинной красотой Мадейры, то смело обращайтесь к Татьяне! Волшебство острова никого не оставит равнодушным и Вам обязательно захочется вернуться еще раз! 😊

  • В
    Валентин
    16 июля 2025
    Северо-западная Мадейра на авто
    Экскурсия по Северо -Западной части Мадейры была великолепна!
    Экскурсовод Татьяна была очень профессиональна, учтива и корректна.
    Столько всего интересного мы узнали за одну экскурсию …..
    Всё прошло на высоком уровне, мы остались очень довольны!
    И конечно Мадейра… она невероятна!!!
  • Н
    Неля
    19 июня 2025
    Северо-западная Мадейра на авто
    Лучший тур. Татьяна очень грамотно его спланировала. Гибко подходит к пожеланиям туристов. Все понравилось, было познавательно. Посмотрели все локации и узнали много интересного о Мадейре
    Очень советуем
    Лучший тур. Татьяна очень грамотно его спланировала. Гибко подходит к пожеланиям туристов. Все понравилось, было познавательно. Посмотрели все локации и узнали много интересного о Мадейре
    Очень советуем
  • И
    Игорь
    12 июня 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Всё супер!!
    Советую
  • N
    Nadia
    8 июня 2025
    Северо-западная Мадейра на авто
    Наше путешествие (3 человека) началось с северо-западной стороны Мадейры (Камара-де Лобуш, Порту Мониж, Сказочный лес и многое другое). Наш выбор
    читать дальше

    пал на индивидуальный тур с гидом. Маршрут был построен максимально продумано, мы смогли насладиться видами, искупаться, узнать огромное количество информации(флора и фауна острова, его история и традиции.) Столько контента мы не получили ни на одной экскурсии. Чувствовалась вовлеченность Татьяны в жизнь острова. За время поездки нам удалось попробовать традиционные блюда и напитки, при этом нам было комфортно (ухоженный автомобиль, вода и аккуратный стиль вождения). Рекомендуем!

    Наше путешествие (3 человека) началось с северо-западной стороны Мадейры (Камара-де Лобуш, Порту Мониж, Сказочный лес и многое другое). Наш выбор
  • М
    Марина
    5 июня 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Все было просто великолепно! Легко, доступно, детально и профессионально! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    13 мая 2025
    Северо-западная Мадейра на авто
    Очень красивая и запоминающаяся экскурсия по северо западу Мадейры. Маленькие уютные городки, май, все цветет на склонах гор, холмов. Заезжали
    читать дальше

    в дикий лес, деревья вековые, птицы, тишина осталось в памяти. Дорога была очень живописной,Татьяна по дороге рассказывала много об истории острова, о местных жителях, как завоевывали остров в далекие века. Об истории вина. Интересно было увидеть купальни в застывшей лаве прямо в океане, которые полностью покрываются океаном во время прилива и во время отлива много людей наслаждаются ваннами под открытым небом. Был вкусный обед с видом на купальни и океан в местном морском музее.

    Очень красивая и запоминающаяся экскурсия по северо западу Мадейры. Маленькие уютные городки, май, все цветет на склонах гор, холмов. Заезжали
  • А
    Анастасия
    13 мая 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    У меня была замечательная экскурсия с Татьяной по Фуншалу. Особенно запомнился городской рынок, где можно было попробовать местные деликатесы, выпить
    читать дальше

    чашечку португальского кофе с местным пирожным. Увидеть и попробовать фрукты, овощи которые выращиваются именно на Мадейре.
    Была замечательная экскурсия на фабрику старинной вышивки, которой уже много столетий. Я выбрала эту экскурсию взамен дегустации вина, и очень приятно, что Татьяна пошла мне на встречу. В старом городе на дверях домов художники нарисовали свои рисунки, очень красиво смотрелось. Старинный костел с деревянным потолком, которых осталось немного в Европе. Были красивые парки, интересные рассказы о Мадейре. Татьяна обожает Мадейру и передает свою любовь туристам.

  • S
    Svetlana
    7 мая 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Если окажетесь на Мадейре, не упустите шанс увидеть Фуншал глазами местного жителя! Мы провели незабываемый день с гидом Татьяной —
    читать дальше

    было интересно, вкусно и очень душевно.

    Увлекательные истории, прогулка по уютным улочкам, дегустации местных вин, кофе, а главное — Татьяна щедро делилась своими любимыми местами и полезными советами.

    Это был не просто тур, а настоящее знакомство с культурой и атмосферой острова. Рекомендуем от всей души!

  • L
    Liesma
    25 апреля 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Мы хотели бы поблагодарить нашего гида Татьяну за содержательную экскурсию. Был предложен разработанный маршрут, но наши пожелания также были учтены.
    читать дальше

    Татьяна — гид, которая очень хорошо знает остров, его жизнь и историю. Нигде больше нам не оказывали такого внимания, которое позволяло нам, счастливым гостям, чувствовать себя великолепно. Было такое ощущение, будто мы встретили старого знакомого, который обо всем позаботился.

  • А
    Александр
    10 апреля 2025
    Северо-западная Мадейра на авто
    Очень интересную экскурсию провела Татьяна. Прекрасные виды, незабываемые впечатления - остались очень довольны. Татьяна опытный водитель и аеликолепный экскурсовод! Очень
    читать дальше

    много интересной информации, подача которой происходит в очень легкой форме, знает ответы на все вопросы! Интересно взрослым и детям! Рекомендуем Татьяну. До новых встреч!

  • L
    Leyla
    1 апреля 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Отлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин и сладостей. Зашли попить кофе с местным шоколадом! Посетили колоритный рынок. Ознакомились с историей прекрасного острова Мадейра. Обязательно вернемся!
    Отлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин и сладостей. Зашли попить кофе с местным шоколадом! Посетили колоритный рынок. Ознакомились с историей прекрасного острова Мадейра. Обязательно вернемся!
  • А
    Александр
    26 марта 2025
    Северо-западная Мадейра на авто
    Все было супер

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Мадейре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Невероятный Фуншал
  2. Северо-западная Мадейра на авто
  3. Знакомьтесь, Фуншал
  4. Арт-прогулка по Фуншалу
Какие места ещё посмотреть на Мадейре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в декабре 2025
Сейчас на Мадейре в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мадейры. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод