Пешком по Фуншалу - столице Мадейры

Неспешно, вдохновляюще и с любовью
Океанский воздух, тропическая зелень, старинные улицы и вечное лето — это Фуншал.

Вместе мы пройдём по самым красивым местам столицы Мадейры: увидим парк Санта-Катарина, кафедральный собор, рынок Меркаду-душ-Лаврадореш и колоритный Старый город.

Поговорим о великих мореплавателях и мадейрском вине, менталитете местных жителей и еде, которую иногда лучше сфотографировать, чем пробовать.
Описание экскурсии

Парк Санта-Катарина с одной из лучших смотровых площадок Фуншала. Отсюда открываются виды на бухту, океан и зелёные склоны.

Авенида Арриага — элегантный центр с фонтанами, тропическими растениями и старинными зданиями.

Винный дом Blandy. Заглянем во двор бывшего монастыря Святого Франциска, где хранится история мадейрского вина.

Кафедральный собор. Обсудим особенности португальской архитектуры и религиозной жизни Мадейры.

Мощёные улочки Фуншала — с кофейнями, сувенирными лавками и атмосферными двориками.

Рынок Меркаду-душ-Лаврадореш, где витают ароматы экзотических фруктов, душистых специй и свежей рыбы.

Старый город и Rua Santa Maria — творческое сердце Фуншала с галереями, ресторанами и расписанными дверями.

Крепость Сан-Тьяго. Завершим прогулку у океана — полюбуемся панорамами побережья и Старого города.

Ещё вы узнаете:

  • как открыли Мадейру и кто такой Жуан Гонсалвеш Зарку
  • какую роль остров сыграл в эпоху великих мореплавателей
  • как океан повлиял на духовную жизнь острова
  • почему мадейрское вино стало известным на весь мир
  • чем Фуншал отличается от материковой Португалии
  • кто он — самый известный мадейрец

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

во вторник и субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Авенида Са Карнейру
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина
Элина — Организатор на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 47 туристов
Мы официальный туроператор на острове Мадейра с 2007 года. Специализируемся на экскурсиях и индивидуальных турах, предлагая путешественникам широкий выбор программ: от обзорных поездок и прогулок по левадам до морских круизов
с наблюдением за дельфинами, гастрономических туров и экскурсий в горы. Наши гиды — профессионалы, глубоко знающие остров, его историю, традиции и культуру. Мы гарантируем высокий уровень сервиса, современный транспорт, чёткую организацию и внимание к деталям. С нами вы увидите Мадейру во всей её красоте и вернётесь домой с вдохновением и тёплыми воспоминаниями.

