1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Прогулка по крышам Фуншала
Архитектурные контрасты и потрясающие ракурсы с лучших крыш Старого города
Начало: возле театрального кафе
Расписание: в пятницу в 15:00
28 июня в 15:00
5 июля в 15:00
€35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Фуншал
Обзорная экскурсия по уютной столице Мадейры в дружеской компании
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Арт-прогулка по Фуншалу
Знакомимся с художниками Мадейры и рисуем свою картину маслом
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€180 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- AAndre16 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
- ВВладимир30 марта 2024Замечательная экскурсия-прогулка по Фуншалу. Возможность увидеть город с других ракурсы и узнать много интересного и познавательного о истории города, его
- ККсения6 января 2024Просто замечательно! Счастлива, что нашла такого приятного и знающего так много о Мадейре экскурсовода Буду рекомендовать всем
- ККсения31 декабря 2023Нам очень понравилась прогулка! Светлана рассказала нам многое о Фуншале, его истории и об фактах жизни на современной Мадейре. Она также ответила на все наши вопросы и порекомендовала места к посещению.
- AAnastasia11 января 2021Наша прогулка по Фуншалу стала настоящим праздником! Экскурсия Светланы была живой, непринужденной и насыщенной. Мы посетили массу интересных мест, которые
- ЕЕкатерина10 января 2020Это была наша вторая встреча со Светланой (ранее были на прогулке по крышам, которая очень впечатлила). Чтобы могу казать? Восторг!!!!
- VVera28 января 2019Огромное спасибо ещё раз Светлане! Действительно информация, которую не найдёте ни в одном путеводителе. Все интересно, неформально, гибко. Сам опыт рисования маслом на пленере в условиях постоянно меняющегося освещения был очень необычен.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
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