Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Посетите рыбацкий городок Камара-де-Лобуш, который очень любил Уинстон Черчилль. Пройдёте по уютным улицам и по желанию продегустируете «напиток богов».

Подниметесь на смотровую площадку, расположенную на скале Кабу-Жирау над океаном на высоте 580 метров.

Прокатитесь через горный перевал, останавливаясь в самых живописных местах. Полюбуетесь в пути плато Паул да Серра и прогуляетесь по сказочному лесу.

Заедете в самый северный город острова — Порту Мониж. Он славится натуральными бассейнами, образованными вулканической лавой. Вы сможете в них искупаться!

Вернётесь в Фуншал по дороге вдоль северного побережья острова, на которой встречаются водопады. Возле самых красивых мы сделаем остановки.

Организационные детали