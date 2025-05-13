Северо-западная Мадейра на авто

Путешествие по северо-западной Мадейре: рыбацкий городок, смотровая площадка на скале и купание в природных бассейнах. Ощутите атмосферу острова
Увлекательное путешествие по северо-западной части Мадейры предлагает возможность посетить живописный рыбацкий городок Камара-де-Лобуш, где когда-то бывал Уинстон Черчилль. Туристы смогут насладиться видами с высоты 580 метров на стеклянной смотровой площадке
читать дальше

Кабу-Жирау.

Путешествие продолжается через горный перевал с остановками в самых живописных местах, включая плато Паул да Серра и сказочный лес.

В Порту Мониж, самом северном городе острова, гости смогут искупаться в натуральных бассейнах, образованных вулканической лавой. На обратном пути вдоль северного побережья острова будут остановки у водопадов. Экскурсия обещает незабываемые впечатления и возможность пообедать с видом на океан

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное путешествие на авто
  • 🏞 Живописные виды и природа
  • 🌊 Купание в вулканических бассейнах
  • 🌲 Прогулка по сказочному лесу
  • 📸 Отличные фото возможности
Северо-западная Мадейра на авто
Северо-западная Мадейра на авто
Северо-западная Мадейра на авто
Ближайшие даты:
24
мая26
мая27
мая28
мая29
мая30
мая31
мая
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Камара-де-Лобуш
  • Смотровая площадка Кабу-Жирау
  • Порту Мониж

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Посетите рыбацкий городок Камара-де-Лобуш, который очень любил Уинстон Черчилль. Пройдёте по уютным улицам и по желанию продегустируете «напиток богов».
Подниметесь на смотровую площадку, расположенную на скале Кабу-Жирау над океаном на высоте 580 метров.
Прокатитесь через горный перевал, останавливаясь в самых живописных местах. Полюбуетесь в пути плато Паул да Серра и прогуляетесь по сказочному лесу.
Заедете в самый северный город острова — Порту Мониж. Он славится натуральными бассейнами, образованными вулканической лавой. Вы сможете в них искупаться!
Вернётесь в Фуншал по дороге вдоль северного побережья острова, на которой встречаются водопады. Возле самых красивых мы сделаем остановки.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: смотровая площадка — 3 евро с человека, природные бассейны — €3 с человека.
  • Во время экскурсии будет возможность пообедать и выпить чашечку кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • По запросу я могу провести экскурсию для 4-7 человек. Стоимость составит €370.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Фуншале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Анастасия
13 мая 2025
Очень красивая и запоминающаяся экскурсия по северо западу Мадейры. Маленькие уютные городки, май, все цветет на склонах гор, холмов. Заезжали в дикий лес, деревья вековые, птицы, тишина осталось в памяти.
читать дальше

Дорога была очень живописной,Татьяна по дороге рассказывала много об истории острова, о местных жителях, как завоевывали остров в далекие века. Об истории вина. Интересно было увидеть купальни в застывшей лаве прямо в океане, которые полностью покрываются океаном во время прилива и во время отлива много людей наслаждаются ваннами под открытым небом. Был вкусный обед с видом на купальни и океан в местном морском музее.

Очень красивая и запоминающаяся экскурсия по северо западу Мадейры. Маленькие уютные городки, май, все цветет наОчень красивая и запоминающаяся экскурсия по северо западу Мадейры. Маленькие уютные городки, май, все цветет наОчень красивая и запоминающаяся экскурсия по северо западу Мадейры. Маленькие уютные городки, май, все цветет наОчень красивая и запоминающаяся экскурсия по северо западу Мадейры. Маленькие уютные городки, май, все цветет на
А
10 апр 2025
Очень интересную экскурсию провела Татьяна. Прекрасные виды, незабываемые впечатления - остались очень довольны. Татьяна опытный водитель и аеликолепный экскурсовод! Очень много интересной информации, подача которой происходит в очень легкой форме, знает ответы на все вопросы! Интересно взрослым и детям! Рекомендуем Татьяну. До новых встреч!
Александр
26 мар 2025
Все было супер
Наталья
21 мар 2025
Прекрасный день с отличным гидом Татьяной! И профи-водитель! Я рекомендую с Татьяной посмотреть все климатические пояса, полюбоваться самым северным городом острова, таинственными лесами, крутыми панорамными площадками!
Прекрасный день с отличным гидом Татьяной! И профи-водитель! Я рекомендую с Татьяной посмотреть все климатические пояса,Прекрасный день с отличным гидом Татьяной! И профи-водитель! Я рекомендую с Татьяной посмотреть все климатические пояса,Прекрасный день с отличным гидом Татьяной! И профи-водитель! Я рекомендую с Татьяной посмотреть все климатические пояса,Прекрасный день с отличным гидом Татьяной! И профи-водитель! Я рекомендую с Татьяной посмотреть все климатические пояса,Прекрасный день с отличным гидом Татьяной! И профи-водитель! Я рекомендую с Татьяной посмотреть все климатические пояса,
М
26 дек 2024
Экскурсия очень понравилась! Рекомендуем 👍

Похожие экскурсии из Мадейры

Влюбиться в Мадейру за один день
На машине
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Мадейру за один день
Погрузитесь в атмосферу Мадейры за один день! Вас ждут колоритные городки, величественные виды и интересные факты о жизни острова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
€290 за всё до 3 чел.
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
На машине
7.5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от Камара-де-Лобуш до Порту-Мониш
Путешествие по Мадейре: Камара-де-Лобуш, Кабу-Жирау, Рибейра-Брава и Порту-Мониш. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Завтра в 09:00
24 мая в 09:30
от €188 за всё до 7 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
На машине
7 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
€257 за всё до 3 чел.