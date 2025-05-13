Увлекательное путешествие по северо-западной части Мадейры предлагает возможность посетить живописный рыбацкий городок Камара-де-Лобуш, где когда-то бывал Уинстон Черчилль. Туристы смогут насладиться видами с высоты 580 метров на стеклянной смотровой площадке
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное путешествие на авто
- 🏞 Живописные виды и природа
- 🌊 Купание в вулканических бассейнах
- 🌲 Прогулка по сказочному лесу
- 📸 Отличные фото возможности
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Камара-де-Лобуш
- Смотровая площадка Кабу-Жирау
- Порту Мониж
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
Посетите рыбацкий городок Камара-де-Лобуш, который очень любил Уинстон Черчилль. Пройдёте по уютным улицам и по желанию продегустируете «напиток богов».
Подниметесь на смотровую площадку, расположенную на скале Кабу-Жирау над океаном на высоте 580 метров.
Прокатитесь через горный перевал, останавливаясь в самых живописных местах. Полюбуетесь в пути плато Паул да Серра и прогуляетесь по сказочному лесу.
Заедете в самый северный город острова — Порту Мониж. Он славится натуральными бассейнами, образованными вулканической лавой. Вы сможете в них искупаться!
Вернётесь в Фуншал по дороге вдоль северного побережья острова, на которой встречаются водопады. Возле самых красивых мы сделаем остановки.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: смотровая площадка — 3 евро с человека, природные бассейны — €3 с человека.
- Во время экскурсии будет возможность пообедать и выпить чашечку кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- По запросу я могу провести экскурсию для 4-7 человек. Стоимость составит €370.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Фуншале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид на Мадейре
Провела экскурсии для 73 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Таня, я живу на Мадейре — волшебном острове со сказочными лесами и захватывающими дух горными видами. В туризме я уже 15 лет. Для меня это работа в удовольствие. Гости часто спрашивают, почему я выбрала именно это место для жизни. После экскурсии ответ становится очевиден!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
13 мая 2025
Очень красивая и запоминающаяся экскурсия по северо западу Мадейры. Маленькие уютные городки, май, все цветет на склонах гор, холмов. Заезжали в дикий лес, деревья вековые, птицы, тишина осталось в памяти.
А
Александр
10 апр 2025
Очень интересную экскурсию провела Татьяна. Прекрасные виды, незабываемые впечатления - остались очень довольны. Татьяна опытный водитель и аеликолепный экскурсовод! Очень много интересной информации, подача которой происходит в очень легкой форме, знает ответы на все вопросы! Интересно взрослым и детям! Рекомендуем Татьяну. До новых встреч!
Александр
26 мар 2025
Все было супер
Наталья
21 мар 2025
Прекрасный день с отличным гидом Татьяной! И профи-водитель! Я рекомендую с Татьяной посмотреть все климатические пояса, полюбоваться самым северным городом острова, таинственными лесами, крутыми панорамными площадками!
М
Максим
26 дек 2024
Экскурсия очень понравилась! Рекомендуем 👍
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