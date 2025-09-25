Мои заказы

Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады)

Откройте для себя уникальные места Понта-Делгада: Вила-да-Повоасао, смотровые площадки и парк Рибейра-дос-Кальдейрос ждут вас
На востоке острова Сан-Мигель, где природа правит бал, можно найти множество захватывающих мест.

Путешественники посетят первую деревню Вила-да-Повоасао, где в 1444 году высадились португальские колонизаторы. На маршруте шесть смотровых площадок, каждая
из которых открывает потрясающие виды на океан и скалы. Деревня Нордеште порадует церковью Святого Джорджа и Семиарочным мостом. В парке Рибейра-дос-Кальдейрос гости увидят водопады и тропические растения. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе и может быть скорректирована по запросу

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Виды на океан и скалы
  • 🏞 Прогулка по историческим деревням
  • 🌿 Уникальные природные объекты
  • 🏰 Посещение старинных построек
  • 🌺 Ботанический сад на смотровой площадке
Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады)© Павел
Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады)© Павел
Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады)© Павел
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Смотровые площадки
  • Деревня Вила-да-Повоасао
  • Деревня Нордеште
  • Парк Рибейра-дос-Кальдейрос

Описание экскурсии

Деревня Вила-да-Повоасао. Вы посетите первое поселение на острове Сан-Мигель, основанное в 1444 году. Именно здесь впервые высадились португальские колонизаторы.

Смотровые площадки. В программе шесть шикарных смотровых площадок, с которых вам откроются виды на океан, самый удалённый населённый пункт острова, высокие скалы, рыбацкие деревни и маяк. Сами по себе площадки — это отдельная достопримечательность. На одной разбит небольшой ботанический сад, на другой вы увидите старинную часовню и наблюдательную башню. Не буду раскрывать всех секретов!

Деревня Нордеште. Прогуливаясь по ней, вы увидите церковь Святого Джорджа и знаменитый Семиарочный мост.

Парк Рибейра-дос-Кальдейрос. Вы увидите великолепные водопады, деревенские водяные мельницы и редкие тропические растения.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen
  • К сожалению, маршрут не оборудован для путешественников на инвалидных колясках
  • По запросу можно скорректировать маршрут
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Павел
Павел — ваша команда гидов в Понте-Делгаде
Провели экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Павел. Я и мои компаньоны организуем экскурсии на микроавтобусе по нашему чудесному острову Сан-Мигель, где на каждом шагу — потрясающие виды, уникальная природа и незабываемые впечатления. Мы любим остров Сан-Мигель и хотим, чтобы вы разделили это чувство с нами! Сделаем ваш отдых незабываемым, полным наслаждения красивейшей природой.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
V
Vangelis
25 сен 2025
Я благодарен своему гиду Павлу за замечательную экскурсию по восточной части острова Сан-Мигель. Маршрут был чётко продуман: живописные смотровые площадки, невероятные дикие пляжи, водопады, калдеры и интересные остановки. Павел даже
специально свозил меня повторно на один пляж, чтобы я смог увидеть его в лучших условиях.
Особенно понравилось, что он учитывал именно мои интересы, подробно рассказывал о природе и истории острова, помог сориентироваться и составить целостное впечатление о Сан-Мигеле. Благодаря его внимательному подходу и глубоким знаниям я по-настоящему прочувствовал атмосферу этого удивительного места.

С
София
29 апр 2025
Наша вторая экскурсия с Павлом и еще раз убедилась что сделала правильный выбор!! Экскурсия была очень информативная, несмотря на тяжелую погоду, град и дождь, все увидели и даже не замерзли)

