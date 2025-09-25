Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады)
Откройте для себя уникальные места Понта-Делгада: Вила-да-Повоасао, смотровые площадки и парк Рибейра-дос-Кальдейрос ждут вас
На востоке острова Сан-Мигель, где природа правит бал, можно найти множество захватывающих мест.
Путешественники посетят первую деревню Вила-да-Повоасао, где в 1444 году высадились португальские колонизаторы. На маршруте шесть смотровых площадок, каждая читать дальше
из которых открывает потрясающие виды на океан и скалы. Деревня Нордеште порадует церковью Святого Джорджа и Семиарочным мостом. В парке Рибейра-дос-Кальдейрос гости увидят водопады и тропические растения. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе и может быть скорректирована по запросу
Деревня Вила-да-Повоасао. Вы посетите первое поселение на острове Сан-Мигель, основанное в 1444 году. Именно здесь впервые высадились португальские колонизаторы.
Смотровые площадки. В программе шесть шикарных смотровых площадок, с которых вам откроются виды на океан, самый удалённый населённый пункт острова, высокие скалы, рыбацкие деревни и маяк. Сами по себе площадки — это отдельная достопримечательность. На одной разбит небольшой ботанический сад, на другой вы увидите старинную часовню и наблюдательную башню. Не буду раскрывать всех секретов!
Деревня Нордеште. Прогуливаясь по ней, вы увидите церковь Святого Джорджа и знаменитый Семиарочный мост.
Парк Рибейра-дос-Кальдейрос. Вы увидите великолепные водопады, деревенские водяные мельницы и редкие тропические растения.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen
К сожалению, маршрут не оборудован для путешественников на инвалидных колясках
По запросу можно скорректировать маршрут
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Понте-Делгаде
Провели экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Павел. Я и мои компаньоны организуем экскурсии на микроавтобусе по нашему чудесному острову Сан-Мигель, где на каждом шагу — потрясающие виды, уникальная природа и незабываемые впечатления. Мы любим остров Сан-Мигель и хотим, чтобы вы разделили это чувство с нами! Сделаем ваш отдых незабываемым, полным наслаждения красивейшей природой.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
V
Vangelis
25 сен 2025
Я благодарен своему гиду Павлу за замечательную экскурсию по восточной части острова Сан-Мигель. Маршрут был чётко продуман: живописные смотровые площадки, невероятные дикие пляжи, водопады, калдеры и интересные остановки. Павел даже читать дальше
специально свозил меня повторно на один пляж, чтобы я смог увидеть его в лучших условиях. Особенно понравилось, что он учитывал именно мои интересы, подробно рассказывал о природе и истории острова, помог сориентироваться и составить целостное впечатление о Сан-Мигеле. Благодаря его внимательному подходу и глубоким знаниям я по-настоящему прочувствовал атмосферу этого удивительного места.
С
София
29 апр 2025
Наша вторая экскурсия с Павлом и еще раз убедилась что сделала правильный выбор!! Экскурсия была очень информативная, несмотря на тяжелую погоду, град и дождь, все увидели и даже не замерзли)