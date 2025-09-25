На востоке острова Сан-Мигель, где природа правит бал, можно найти множество захватывающих мест.Путешественники посетят первую деревню Вила-да-Повоасао, где в 1444 году высадились португальские колонизаторы. На маршруте шесть смотровых площадок, каждая

из которых открывает потрясающие виды на океан и скалы. Деревня Нордеште порадует церковью Святого Джорджа и Семиарочным мостом. В парке Рибейра-дос-Кальдейрос гости увидят водопады и тропические растения. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе и может быть скорректирована по запросу

за 1–5 человек или €45 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Деревня Вила-да-Повоасао. Вы посетите первое поселение на острове Сан-Мигель, основанное в 1444 году. Именно здесь впервые высадились португальские колонизаторы.

Смотровые площадки. В программе шесть шикарных смотровых площадок, с которых вам откроются виды на океан, самый удалённый населённый пункт острова, высокие скалы, рыбацкие деревни и маяк. Сами по себе площадки — это отдельная достопримечательность. На одной разбит небольшой ботанический сад, на другой вы увидите старинную часовню и наблюдательную башню. Не буду раскрывать всех секретов!

Деревня Нордеште. Прогуливаясь по ней, вы увидите церковь Святого Джорджа и знаменитый Семиарочный мост.

Парк Рибейра-дос-Кальдейрос. Вы увидите великолепные водопады, деревенские водяные мельницы и редкие тропические растения.

