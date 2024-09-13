Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
«Расположенный посреди водной системы (здесь сотни небольших источников с разными свойствами), парк утопает в экзотических растениях из тропиков и холодных стран»
Завтра в 08:00
10 мар в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады)
Посетить самые красивые места восточной части острова и насладиться первозданными пейзажами
«А также побываете в парке с водопадами и водяными мельницами»
Завтра в 08:00
10 мар в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Увидеть самые красивые уголки острова Сан-Мигел за 1 день
«Ботанический парк «Терра Ноштра»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий13 сентября 2024Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Парки»
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Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в марте 2025
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