Экскурсии по паркам Понты-Делгады

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
«Расположенный посреди водной системы (здесь сотни небольших источников с разными свойствами), парк утопает в экзотических растениях из тропиков и холодных стран»
Завтра в 08:00
10 мар в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Восток острова Сан-Мигель: океан, скалы и водопады (из Понта-Делгады)
Посетить самые красивые места восточной части острова и насладиться первозданными пейзажами
«А также побываете в парке с водопадами и водяными мельницами»
Завтра в 08:00
10 мар в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Увидеть самые красивые уголки острова Сан-Мигел за 1 день
«Ботанический парк «Терра Ноштра»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€195 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    13 сентября 2024
    Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
    Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
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    попросил Павла нас встретить и начать экскурсию раньше что он и сделал. Встретил,отвез в гостиницу так как номер не был готов мы оставили вещи и экскурсия началась. Павел скоректировал её под ранее начало так чтобы программа была выполнена полностью потому что некоторые места были не доступны для посещения в столь раний час. Как экскурсовод Павел просто супер. Отличный рассказчик приятный собеседник. Отличное знание истории, обычаев региона, природы, геологии все это преподносилось настолько интересно что несмотря на нашу усталость после ночного рейса всё прошло легко и увлекательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Парки»

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  1. Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
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  3. В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в марте 2025
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 230. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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