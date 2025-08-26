Экскурсия по Порту - это возможность увидеть город без утомления. Гид проведёт по основным достопримечательностям, показывая современную жизнь в старинных декорациях. Маршрут продуман так, чтобы вы могли отдохнуть и насладиться атмосферой. Важно помнить об удобной обуви и куртке для вечерней прохлады. Прогулка подходит для всех, кто хочет насладиться Порту без спешки и лишней информации
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Пешеходная прогулка без спешки
- 🍷 Остановки в местных барах
- 📜 Минимум сложной информации
- 🗺️ Продуманный маршрут
- 👟 Удобство и комфорт
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Основные достопримечательности
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Главная цель экскурсии — влюбить вас в Порту! Экскурсия без большого количества исторической информации, которую большинство всё равно не запоминает. Я покажу современную жизнь в рамках старинного города! Открою для вас лайфхаки этого чудесного места! Порту — очень сложный по ландшафту город! Моя задача показать вам в течение дня только самые любопытные места и подарить возможность комфортно без спешки перемещаться по городу. Очень продуманный маршрут с остановками в самых любопытных местных, чтобы отдохнуть и набраться сил для новых приключений. Важная информация:
- Поскольку Порту — город с особенным ландшафтом, большая просьба иметь удобную обувь. На нашем пути могут встретиться ступеньки и неровности.
- Вечером в момент захода солнца сильно меняется погода и становится прохладно — обязательно иметь с собой куртку.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вокзал Сао Бенто и его секретные места
- Пешеходные улицы Санта Катарина и Руас Дас Флорес
- Капелла дас Альмас
- Квартал Рибейра
- Винные погреба и бары в округе
- Мост Луиша Первого, построенный учениками Эйфеля
- Главный фуникулёр
Что включено
- Экскурсия по основным объектам города
Что не входит в цену
- Питание в барах и кафе
- Проезд на городском транспорте (если захотите проехать часть маршрута)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или городская ратуша у метро Aliados
Завершение: Ваш отель или апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
