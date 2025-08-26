Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия по Порту - это возможность увидеть город без утомления. Гид проведёт по основным достопримечательностям, показывая современную жизнь в старинных декорациях. Маршрут продуман так, чтобы вы могли отдохнуть и насладиться атмосферой. Важно помнить об удобной обуви и куртке для вечерней прохлады. Прогулка подходит для всех, кто хочет насладиться Порту без спешки и лишней информации

