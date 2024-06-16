Экскурсии от метро в Порту

Найдено 5 экскурсий в категории «От метро» в Порту на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусный Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Вкусный Порту: погружение в мир португальских вкусов
Приглашаем вас на увлекательное гастрономическое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает уникальные вкусы и ароматы
Начало: В раойне метро Trindade
6 июля в 11:00
27 июля в 11:00
107 за всё до 5 чел.
Порту - город моего сердца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 5 чел.
Первое свидание с Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
306 отзывов
Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
4 июля в 09:00
8 июля в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономический Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по винно-гастрономическому Порту
Забудьте о повседневности на 3 часа, погружаясь в мир португальских вин и деликатесов вместе с эксклюзивной экскурсией
Начало: У станции метро Trindade
Завтра в 13:00
3 июля в 10:00
от 110 за всё до 10 чел.
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
Расписание: ежедневно в 11:30
4 июля в 11:30
8 июля в 11:30
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    16 июня 2024
    Порту - город моего сердца
    Отличный Гид! Очень интересно и познавательно! Всем рекомендую!!!
  • А
    Анастасия
    10 июня 2024
    Первое свидание с Порту
    У нас было всего два дня в Порту. Мы очень довольны, что выбрали Юлию в качестве гида. С ней мы
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    осмотрели весь маршрут в городе. Экскурсия длилась дольше обещанного времени, было приятно, что гиду важно показать там побольше, хоть она уже не должна была оставаться с нами дольше. Сами мы бы вряд ли успели в такой короткий срок осмотреть город и попасть в укромные местечки. Юлия прислала огромное количество дополнительных материалов после экскурсии, теперь точно есть повод когда-то вернуться ещё раз. Одного дня нам точно не хватило 😊 По рекомендации Юлии на следующий день мы посетили смотровую площадку в Clérigos Church, послушали орган и посмотрели шоу, увидели Half Rabbit by Bordalo II и прогулялись по набережной с другой стороны моста. Также съездили к Farolim de Felgueiras. Словом, благодаря рекомендациям Юлии, наш второй день сам по себе планировался, спасибо большое! Обязательно зайдите с Юлией в Manteigaria, там паштельки совсем на другой вкус, чем у той же сети в Лиссабоне. 😍 Спасибо за продуктивное время вместе, у нас остались только приятные воспоминания. Особенно от истории про 🐦. Юлия, мы были рады знакомству с вами, вы очень приятный человек ❤️

  • С
    Сергей
    10 июня 2024
    Первое свидание с Порту
    Юлия - прекрасный человек и экскурсовод. Нам было приятно провести с ней время и послушать про историю Порту, даже несмотря на быстро уставшую 5летнюю дочку:)
    Юлия - прекрасный человек и экскурсовод. Нам было приятно провести с ней время и послушать про
  • Д
    Дана
    21 мая 2024
    Порту - город моего сердца
    Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Первое свидание с Порту
    Благодаря Юлии мы провели великолепный день в Порту! Экскурсия превзошла наши ожидания! Юля провела с нами весь день, влюбив нас в Порту!
  • M
    Marina
    20 ноября 2023
    Порту - город моего сердца
    У нас была замечательная экскурсия. Гид Анна профессионально, с энтузиазмом и очень доброжелательно, с любовью к городу и его истории
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    показала нам Порто. Мы благодарны Анне за советы и рекомендации, что посмотреть самостоятельно. Благодаря этим советам, наи удалось построить интересную, запоминающуюся программу и полюбить Порто. Marina & Julia, Frankfurt

  • Н
    Нонна
    2 октября 2023
    Вкусный Порту
    Мы получили огромное удовольствие! Мы благодарны Кате за замечательную прогулку по ‘Вкусному Порту’. Мы узнали некоторые тонкости португальской кухни, послушали историю Португалии, получили рекомендации где вкусно поесть, и коечно же, попробовали местные закуски и лакомства. Очень понравилось! Рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    4 июня 2023
    Вкусный Порту
    Экскурсия с Катериной открыла для нас Порту с вкусной стороны! Привычные улочки приветствовали отличными закусками, вкусным кофе, десертами и конечно
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    же портвейном. Каждая остановка была сопровождена интересным комментарием, гастрономическим изыском Португалии и теплой беседой. Без сомнений, это была лучшая экскурсия по Порту!!! Безмерная благодарность гиду за дружелюбную атмосферу, приятную беседу и вкусняшки:)

  • Ю
    Юлия
    8 ноября 2022
    Вкусный Порту
    Наша экскурсия была информативна. Многое узнали об истории и архитектуре города, попробовали местные блюда и продегустировали портвейн. Экскурсовод была очень приветлива и с готовностью отвечала на наши вопросы. В общем и целом мы остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «От метро»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июле 2024
Сейчас в Порту в категории "От метро" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 110. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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