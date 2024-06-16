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осмотрели весь маршрут в городе. Экскурсия длилась дольше обещанного времени, было приятно, что гиду важно показать там побольше, хоть она уже не должна была оставаться с нами дольше. Сами мы бы вряд ли успели в такой короткий срок осмотреть город и попасть в укромные местечки. Юлия прислала огромное количество дополнительных материалов после экскурсии, теперь точно есть повод когда-то вернуться ещё раз. Одного дня нам точно не хватило 😊 По рекомендации Юлии на следующий день мы посетили смотровую площадку в Clérigos Church, послушали орган и посмотрели шоу, увидели Half Rabbit by Bordalo II и прогулялись по набережной с другой стороны моста. Также съездили к Farolim de Felgueiras. Словом, благодаря рекомендациям Юлии, наш второй день сам по себе планировался, спасибо большое! Обязательно зайдите с Юлией в Manteigaria, там паштельки совсем на другой вкус, чем у той же сети в Лиссабоне. 😍 Спасибо за продуктивное время вместе, у нас остались только приятные воспоминания. Особенно от истории про 🐦. Юлия, мы были рады знакомству с вами, вы очень приятный человек ❤️