1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вкусный Порту: погружение в мир португальских вкусов
Приглашаем вас на увлекательное гастрономическое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает уникальные вкусы и ароматы
Начало: В раойне метро Trindade
6 июля в 11:00
27 июля в 11:00
€107 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
4 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по винно-гастрономическому Порту
Забудьте о повседневности на 3 часа, погружаясь в мир португальских вин и деликатесов вместе с эксклюзивной экскурсией
Начало: У станции метро Trindade
Завтра в 13:00
3 июля в 10:00
от €110 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
Расписание: ежедневно в 11:30
4 июля в 11:30
8 июля в 11:30
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений16 июня 2024Отличный Гид! Очень интересно и познавательно! Всем рекомендую!!!
- ААнастасия10 июня 2024У нас было всего два дня в Порту. Мы очень довольны, что выбрали Юлию в качестве гида. С ней мы
- ССергей10 июня 2024Юлия - прекрасный человек и экскурсовод. Нам было приятно провести с ней время и послушать про историю Порту, даже несмотря на быстро уставшую 5летнюю дочку:)
- ДДана21 мая 2024Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.
- ННаталья3 мая 2024Благодаря Юлии мы провели великолепный день в Порту! Экскурсия превзошла наши ожидания! Юля провела с нами весь день, влюбив нас в Порту!
- MMarina20 ноября 2023У нас была замечательная экскурсия. Гид Анна профессионально, с энтузиазмом и очень доброжелательно, с любовью к городу и его истории
- ННонна2 октября 2023Мы получили огромное удовольствие! Мы благодарны Кате за замечательную прогулку по ‘Вкусному Порту’. Мы узнали некоторые тонкости португальской кухни, послушали историю Португалии, получили рекомендации где вкусно поесть, и коечно же, попробовали местные закуски и лакомства. Очень понравилось! Рекомендуем!
- ДДарья4 июня 2023Экскурсия с Катериной открыла для нас Порту с вкусной стороны! Привычные улочки приветствовали отличными закусками, вкусным кофе, десертами и конечно
- ЮЮлия8 ноября 2022Наша экскурсия была информативна. Многое узнали об истории и архитектуре города, попробовали местные блюда и продегустировали портвейн. Экскурсовод была очень приветлива и с готовностью отвечала на наши вопросы. В общем и целом мы остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «От метро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Порту
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Порту в июле 2024
Сейчас в Порту в категории "От метро" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 110. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «От метро», 377 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь