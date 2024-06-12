Экскурсии от вашего отеля в Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Порту на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
4 июля в 09:00
8 июля в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
4 июля в 09:00
8 июля в 09:00
265 за всё до 5 чел.
Порту - древний и прекрасный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Порту - древний и прекрасный: экскурсия по историческим фактам
Погрузитесь в историю Порту, где каждый уголок хранит тайны прошлого. От портвейна до Генриха Мореплавателя - Порту ждет вас
Начало: Ваш отель в Порту
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 июня 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Шикарная экскурсия, красивые локации, очень интересно и познавательно, прекрасный гид!!!! Всем рекомендуем. Спасибо большое еще раз))))
  • К
    Катя
    25 мая 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
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    старается дать максимум. Юлия познакомила нас с историей, культурой, архитектурой Португалии, с ее современной жизнью и дала нам много дополнительной полезной информации, в том числе, по виноделию, портвейнам и другим сторонам португальской жизни. День нашей экскурсии был самым дождливым днем за время нашего путешествия, но благодаря Юлии и хорошо составленному плану, дождь нам совсем не помешал полноценно посмотреть Брагу и Гимарайнш, посетить многие достопримечательности и получить объемное представление об этих исторических городах. Отдельно хотим поблагодарить Юлиного мужа прекрасного человека и интереснейшего собеседника Уго – музыканта, профессора, мастера по айкидо, который по совместительству был нашим водителем.

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
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    без проблем быстро поменяла маршрут подогнать его к нашим желаниям. Она интересно рассказывала всю дорогу и потом ещё прислала много имейлов с дополнительной информацией. Мы получили удовольствие.

  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Если кто-то ищет обладающего глубокими знаниями, любящего своё дело и своих клиентов экскурсовода - вам к Юлии. Давно не встречали
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    такого профессионализма. Десятичасовая поездка с Юлией пролетела, несмотря на очень плохую погоду, незаметно. Кроме того, Юлия дала много полезной информации о Порту и окрестностях. Ещё раз огромное спасибо!

  • П
    Петр
    23 марта 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить
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    себе историю страны. Мы поднялись на фуникулере на гору Пенья - и опять необыкновенный природный парк с поросшими мхом валунами ледниковой поры. Благодаря Юлии эта поездка стала одним из лучших наших дней в Португалии. Искренне рекомендую

    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городокПотрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городокПотрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок
  • П
    Полина
    7 февраля 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Юлия несомненно обладает потрясающими знаниями материала и очень чувствительна и внимательна к своим туристам, что обеспечивает очень высокое качество экскурсии. К
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    тому же Юлия очень приятный и интелегентный человек, с ней прекрасно провести время! Очень рекомендуем еë незабыааемые экскурсии(у нас было 2 + масса дополнительной информации по мейлу) Абсолютно превосходно!

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «От вашего отеля»

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  1. Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
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  3. Порту - древний и прекрасный
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июле 2024
Сейчас в Порту в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 265. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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