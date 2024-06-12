1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
4 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
4 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€265 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Порту - древний и прекрасный: экскурсия по историческим фактам
Погрузитесь в историю Порту, где каждый уголок хранит тайны прошлого. От портвейна до Генриха Мореплавателя - Порту ждет вас
Начало: Ваш отель в Порту
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 июня 2024Шикарная экскурсия, красивые локации, очень интересно и познавательно, прекрасный гид!!!! Всем рекомендуем. Спасибо большое еще раз))))
- ККатя25 мая 2024Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
- ААнна19 мая 2024У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
- ММарина29 марта 2024Если кто-то ищет обладающего глубокими знаниями, любящего своё дело и своих клиентов экскурсовода - вам к Юлии. Давно не встречали
- ППетр23 марта 2024Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить
- ППолина7 февраля 2024Юлия несомненно обладает потрясающими знаниями материала и очень чувствительна и внимательна к своим туристам, что обеспечивает очень высокое качество экскурсии. К
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в июле 2024
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