Экскурсия по Порту - это увлекательное путешествие по историческим местам и знаковым достопримечательностям. Участники узнают о богатой истории города, его архитектурных шедеврах и интересных фактах. Вокзал Сан-Бенту с его уникальными
- 📜 Узнать историю Порту
- 🏛 Посетить уникальные достопримечательности
- 🍷 Дегустация портвейна
- 🌉 Захватывающие виды с моста Луиша I
- 🎨 Азулежу на вокзале Сан-Бенту
Что можно увидеть
- Вокзал Сан-Бенту
- Кафе Макдональдс
- Мост Луиша I
- Башня Клеригуш
- Памятник королю Педру IV
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Я расскажу об истории города, некоторых исторических зданиях и их значении для города.
- Поделюсь счастливыми и трагическими историями о городе и о том, почему он никогда не был завоёван.
- Расскажу, как был подписан договор, который действует с 1703 года и какое значение для города он имел в прошлом и сегодня.
- Поговорим о том, что такое калсада португеза, почему в Португалии она появилась не первой и причём здесь носорог. Какие достопримечательности вы увидите?
- Вокзал Сан-Бенту, украшенный великолепными плитками азулежу в вестибюле вокзала. Первые плитки были выставлены 13 августа 1905 года. Это бесплатный музей-панно из национальной плитки азулежу.
- Кафе Макдональдс – единственное в мире кафе сети Макдональдс, которое имеет своё название и находится в помещении 1936 года, в котором сохранились старинные люстры, витражи и картины. А ещё познакомитесь с крылатым охранником этого кафе.
- Мост Луиша I — особая достопримечательность города, она связана с именем Эйфеля, а ещё с него открывается захватывающий вид на город Порту и город-спутник Вила-Нова-ди-Гайю. Расскажу об особенности его названия.
- Башня Клеригуш. Самая высокая точка, но не самое высокое здание. Расскажу об особенностях строения и мастерстве архитектора.
- Пямятник королю Педру IV. Расскажу, почему сердце этого короля навсегда осталось с городом и почему этот король стал одним из 4-х самых любимых жителями. Интересные факты и детали Портвейн имеет название от города Порту, но с ним не связан. Почему портвейн Порту не принадлежит Порту? Как так вышло? Почему в магазин взимается плата за вход? Расскажу об этом во время нашей прогулки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дегустация портвейна - от €15 за 5-6 проб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Palácio da Justiça, Campo dos Mártires da Pátria 4
Завершение: R. de Cima do Muro 6, Porto
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
18 июн 2025
Все было хорошо
