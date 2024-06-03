В Виктория Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.

N Nikolay Порту: шаг за шагом Все очень интересно и познавательно, Анна замечательный гид!

И Ирина Порту - «северная столица» Португалии читать дальше далеком ее прошлом и о настоящем. Как будто погрузились в атмосферу города и увидели Порту совсем другими глазами. Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое,Алена. Алена экскурсавод от бога. За время эксурсии (Алена на часы не смотрела) мы узнали очень много о Португалии и о

А Анжелика Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!

Д Дмитрий Порту: город разных эпох Ольга замечательный гид и профессионал своего дела, с колоссальными знаниями по истории и общей культуре. Очень приятный и интересный человек, Ольга дала массу рекомендаций по досугу в стране. Всем очень рекомендуем.

O Oleg Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.

К Катя Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш читать дальше старается дать максимум. Юлия познакомила нас с историей, культурой, архитектурой Португалии, с ее современной жизнью и дала нам много дополнительной полезной информации, в том числе, по виноделию, портвейнам и другим сторонам португальской жизни. День нашей экскурсии был самым дождливым днем за время нашего путешествия, но благодаря Юлии и хорошо составленному плану, дождь нам совсем не помешал полноценно посмотреть Брагу и Гимарайнш, посетить многие достопримечательности и получить объемное представление об этих исторических городах. Отдельно хотим поблагодарить Юлиного мужа прекрасного человека и интереснейшего собеседника Уго – музыканта, профессора, мастера по айкидо, который по совместительству был нашим водителем. Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,

Д Дана Порту - город моего сердца Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.

А Анна Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии читать дальше без проблем быстро поменяла маршрут подогнать его к нашим желаниям. Она интересно рассказывала всю дорогу и потом ещё прислала много имейлов с дополнительной информацией. Мы получили удовольствие. У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля