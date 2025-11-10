Мои заказы

Путешествие во времени - это возможно

Уникальная экскурсия по Порту: от вокзала São Bento до книжного магазина Livraria Lello. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Может ли один день перенести вас в разные эпохи? Да! Экскурсия по Порту подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю города.

Вы увидите вокзал São Bento с его панно из азулежу,
читать дальше

знаменитую башню Клеригуш и церкви Кармы и Кармелиток.

Прогулка по старинным улочкам приведет вас к набережной реки Доуру, где откроются виды на Порту и Вила Нова де Гая. Завершится путешествие на мосту, соединяющем два города, где можно насладиться настоящим портвейном. Порто - это город, который влюбляет в себя навсегда

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 📸 Живописные виды для фото
  • 📚 Знаменитый книжный магазин
  • 🍷 Возможность дегустации портвейна
  • 🌉 Прогулка по мосту Эйфеля
Путешествие во времени - это возможно
Путешествие во времени - это возможно
Путешествие во времени - это возможно
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Вокзал São Bento
  • Башня Клеригуш
  • Церковь Кармы
  • Церковь Кармелиток
  • Книжный магазин Livraria Lello
  • Набережная реки Доуру

Описание экскурсии

Порто — город искусства и истории

Порто — это место, наполненное историей и красотой, словно сошедшее с полотен великих мастеров. Его улочки, дома, мосты и церкви манят вас запечатлеть их мгновения на ваших фотографиях, оставляя яркие воспоминания о путешествии.

Что вас ожидает?

На протяжении нашей увлекательной прогулки вы откроете для себя:

  • Вокзал São Bento — один из самых красивых вокзалов мира, украшенный изумительными панно из азулежу, которые перенесут вас в исторические моменты Порто и Португалии.
  • Башня Клеригуш — самое высокое здание города, с чудесным видом на его окрестности.
  • Церкви Кармы и Кармелиток — архитектурные жемчужины, которые стоит увидеть.
  • Книжный магазин Livraria Lello — излюбленное место многих путешественников, где вы сможете прикоснуться к творениям Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике.
  • Еврейский квартал — удивительное место с витиеватым улочками и сказочными домами.
  • Набережная реки Доуру — место, где я расскажу вам о жизни жителей и традициях, включая особенности местной кухни.

Кулинарные традиции

Вы познакомитесь с традиционным северным блюдом — «маленькой француженкой», которое обязательно стоит попробовать.

Путешествие продолжится

В завершение мы пройдём по мосту, построенному учеником великого Гюстава Эйфеля, и переместимся в Вила Нова де Гая — город портвейнов. Здесь у вас будет возможность попробовать настоящий портвейн, произведённый в семейной винодельне.

Заключение

Порто — это место, где оживают легенды и истории. Город, подаривший имя прекрасной стране Португалия. Я надеюсь, что после нашей экскурсии вы полюбите этот город так же, как и я, и захотите вновь вернуться сюда.

По согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Avenida dos Aliados
  • Городская ратуша
  • Вокзал São Bento
  • Башня Clérigos
  • Церковь Carmo и Carmelitas
  • Речной квартал Ribeiro
  • Книжный магазин Lello
  • Кафедральный собор Se
  • Мост Luís I
  • Rua das Flores
  • Здание биржи
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Посещение музеев - €3-5
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça da Liberdade 126, 4000-322 Porto, Португалия
Завершение: Ponte de Luís I
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Порту

Похожие экскурсии из Порту

Добро пожаловать в Порту
Пешая
3 часа
243 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: На Praça dos Leões (площадь Львов)
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
€90 за всё до 4 чел.
Порту - город моего сердца
Пешая
2.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
11 ноя в 14:00
€99 за всё до 5 чел.
Любовь, портвейн и династический кряк
Пешая
3 часа
51 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Любовь, портвейн и династический кряк
Послушать исторические байки о том, как жил и развивался Порту
Начало: У Университета Порту
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:00
12 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
€25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Порту. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Порту