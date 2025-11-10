Вы увидите вокзал São Bento с его панно из азулежу,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📸 Живописные виды для фото
- 📚 Знаменитый книжный магазин
- 🍷 Возможность дегустации портвейна
- 🌉 Прогулка по мосту Эйфеля
Что можно увидеть
- Вокзал São Bento
- Башня Клеригуш
- Церковь Кармы
- Церковь Кармелиток
- Книжный магазин Livraria Lello
- Набережная реки Доуру
Описание экскурсии
Порто — город искусства и истории
Порто — это место, наполненное историей и красотой, словно сошедшее с полотен великих мастеров. Его улочки, дома, мосты и церкви манят вас запечатлеть их мгновения на ваших фотографиях, оставляя яркие воспоминания о путешествии.
Что вас ожидает?
На протяжении нашей увлекательной прогулки вы откроете для себя:
- Вокзал São Bento — один из самых красивых вокзалов мира, украшенный изумительными панно из азулежу, которые перенесут вас в исторические моменты Порто и Португалии.
- Башня Клеригуш — самое высокое здание города, с чудесным видом на его окрестности.
- Церкви Кармы и Кармелиток — архитектурные жемчужины, которые стоит увидеть.
- Книжный магазин Livraria Lello — излюбленное место многих путешественников, где вы сможете прикоснуться к творениям Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике.
- Еврейский квартал — удивительное место с витиеватым улочками и сказочными домами.
- Набережная реки Доуру — место, где я расскажу вам о жизни жителей и традициях, включая особенности местной кухни.
Кулинарные традиции
Вы познакомитесь с традиционным северным блюдом — «маленькой француженкой», которое обязательно стоит попробовать.
Путешествие продолжится
В завершение мы пройдём по мосту, построенному учеником великого Гюстава Эйфеля, и переместимся в Вила Нова де Гая — город портвейнов. Здесь у вас будет возможность попробовать настоящий портвейн, произведённый в семейной винодельне.
Заключение
Порто — это место, где оживают легенды и истории. Город, подаривший имя прекрасной стране Португалия. Я надеюсь, что после нашей экскурсии вы полюбите этот город так же, как и я, и захотите вновь вернуться сюда.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Avenida dos Aliados
- Городская ратуша
- Вокзал São Bento
- Башня Clérigos
- Церковь Carmo и Carmelitas
- Речной квартал Ribeiro
- Книжный магазин Lello
- Кафедральный собор Se
- Мост Luís I
- Rua das Flores
- Здание биржи
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение музеев - €3-5