На этой индивидуальной экскурсии в Авейру, известном как португальская Венеция, гости смогут насладиться красотой каналов, передвигаясь на традиционных лодках молисейру. Программа включает осмотр домов в стиле ар-нуво и знакомство с историей плитки азулежу. Участники также узнают о производстве соли и попробуют местные деликатесы.
Это уникальная возможность увидеть Кошта Нова с её разноцветными домиками и узнать о традициях рыбацкого региона
5 причин купить эту прогулку
- 🛶 Путешествие на молисейру
- 🏠 Ар-нуво архитектура
- 🎨 История азулежу
- 🌊 Каналы и мостики
- 🐟 Рыбацкие традиции
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Каналы Авейру
- Дома в стиле ар-нуво
- Кошта Нова
Описание водной прогулки
- Каналы с живописными мостиками, по которым мы будем передвигаться на традиционных лодках — молисейру.
- Изысканные дома в стиле ар-нуво. Также рассмотрим здания, украшенные плиткой азулежу.
- Кошта Нова — рыбацкая деревня с разноцветными полосатыми домиками. Это самое фотогеничное место Португалии.
- Судно, на котором можно узнать всё о бакаляо, и послушать, как добывали треску у берегов Гренландии.
- Устричная ферма — посещение по желанию и предварительной брони.
Вы узнаете:
- Как изготавливали плитку азулежу и какие уникальные узоры заказывали для частных домов.
- Где спрятаны здания в стиле ар-нуво и какие отличительные черты есть у этого стиля.
- Как работала система каналов для производства соли.
- Что стало с принцессой, которая отказалась выходить замуж.
- Как попадала треска в Португалию и как производили бакаляо.
- Где лучше пробовать традиционный десерт овуш молеш.
- Для чего ловили водоросли местные лодочки молисейру.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Tesla Y, есть детские кресла.
- Рекомендуемый возраст 5+.
Дополнительные расходы
- Прогулка на лодках молисейро — €15 взрослый, €6 детский до 12 лет. В сезон необходима предварительная бронь.
- Обед с устрицами на устричной ферме — от €25 с человека или перекус — €15 с человека (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Порту
Провела экскурсии для 172 туристов
Я — лицензированный гид с высшим образованием в сфере туризма. Работаю в этой области с 2017 года на русском и английском языке. Большой опыт проведения и организации индивидуальных экскурсий, проведение групповых экскурсий до 30 человек.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
28 окт 2025
Незабываемая поездка в Авейру. Грамотно спланирован маршрут. Анастасия замечательный гид!
Назиля
10 окт 2025
Вместе с Анастасией за 2 дня для себя открыли северный регион Португалии! Наш гид - прекрасный рассказчик, великолепный организатор и просто потрясающе интересный человек. Кошта Нова с полосатыми домиками, Авейру со своими каналами, Кинта Авеледа, Порту и Гимарайш. Природа, океан, средневековые улочки и азулежу. Большое спасибо за такое послевкусие!!
Е
Елена
26 сен 2025
Все очень понравилось, Анастасия замечательный гид который действительно знает самые интересные места и лучшие рестораны. Все прошло очень комфортно интересно и весело
Н
Наталья
19 авг 2025
Очень красивая, даже романтичная поездка.
Прекрасный маршрут, история Авейро и прогулка на лодке, романтика Атлантики и как вишенка на тортик, посещение знаменитой фарфоровой фабрики.
Ю
Юлия
12 июл 2025
Спасибо Анастасии за приятную поездку в Авейру, особенно впечатлил траулер по добыче бакалао) машина комфортная, вождение аккуратное) рекомендую
