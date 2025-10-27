Мои заказы

Авейру - португальская Венеция

Откройте для себя живописные каналы Порту на традиционной лодке молисейру. Полюбуйтесь ар-нуво и узнайте секреты азулежу в комфорте Tesla Y
На этой индивидуальной экскурсии в Авейру, известном как португальская Венеция, гости смогут насладиться красотой каналов, передвигаясь на традиционных лодках молисейру. Программа включает осмотр домов в стиле ар-нуво и знакомство с историей плитки азулежу. Участники также узнают о производстве соли и попробуют местные деликатесы.

Это уникальная возможность увидеть Кошта Нова с её разноцветными домиками и узнать о традициях рыбацкого региона
5
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🛶 Путешествие на молисейру
  • 🏠 Ар-нуво архитектура
  • 🎨 История азулежу
  • 🌊 Каналы и мостики
  • 🐟 Рыбацкие традиции
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Каналы Авейру
  • Дома в стиле ар-нуво
  • Кошта Нова

Описание водной прогулки

  • Каналы с живописными мостиками, по которым мы будем передвигаться на традиционных лодках — молисейру.
  • Изысканные дома в стиле ар-нуво. Также рассмотрим здания, украшенные плиткой азулежу.
  • Кошта Нова — рыбацкая деревня с разноцветными полосатыми домиками. Это самое фотогеничное место Португалии.
  • Судно, на котором можно узнать всё о бакаляо, и послушать, как добывали треску у берегов Гренландии.
  • Устричная ферма — посещение по желанию и предварительной брони.

Вы узнаете:

  • Как изготавливали плитку азулежу и какие уникальные узоры заказывали для частных домов.
  • Где спрятаны здания в стиле ар-нуво и какие отличительные черты есть у этого стиля.
  • Как работала система каналов для производства соли.
  • Что стало с принцессой, которая отказалась выходить замуж.
  • Как попадала треска в Португалию и как производили бакаляо.
  • Где лучше пробовать традиционный десерт овуш молеш.
  • Для чего ловили водоросли местные лодочки молисейру.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Tesla Y, есть детские кресла.
  • Рекомендуемый возраст 5+.

Дополнительные расходы

  • Прогулка на лодках молисейро — €15 взрослый, €6 детский до 12 лет. В сезон необходима предварительная бронь.
  • Обед с устрицами на устричной ферме — от €25 с человека или перекус — €15 с человека (по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Порту
Провела экскурсии для 172 туристов
Я — лицензированный гид с высшим образованием в сфере туризма. Работаю в этой области с 2017 года на русском и английском языке. Большой опыт проведения и организации индивидуальных экскурсий, проведение групповых экскурсий до 30 человек.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Алла
28 окт 2025
Незабываемая поездка в Авейру. Грамотно спланирован маршрут. Анастасия замечательный гид!
Назиля
Назиля
10 окт 2025
Вместе с Анастасией за 2 дня для себя открыли северный регион Португалии! Наш гид - прекрасный рассказчик, великолепный организатор и просто потрясающе интересный человек. Кошта Нова с полосатыми домиками, Авейру со своими каналами, Кинта Авеледа, Порту и Гимарайш. Природа, океан, средневековые улочки и азулежу. Большое спасибо за такое послевкусие!!
Е
Елена
26 сен 2025
Все очень понравилось, Анастасия замечательный гид который действительно знает самые интересные места и лучшие рестораны. Все прошло очень комфортно интересно и весело
Н
Наталья
19 авг 2025
Очень красивая, даже романтичная поездка.
Прекрасный маршрут, история Авейро и прогулка на лодке, романтика Атлантики и как вишенка на тортик, посещение знаменитой фарфоровой фабрики.
Анастасия очень грамотно подошла к самому маршруту, прекрасно
читать дальше

владеет историческим материалом, в программе предусмотрен обед в чудесном ресторанчике, который открыли питерские люди 👌.
Это был прекрасный день, полный ярких впечатлений, положительных эмоций и удовольствий.
Не отказывайте себе в удовольствиях, Анастасия точно поможет вам провести незабываемый день.

Ю
Юлия
12 июл 2025
Спасибо Анастасии за приятную поездку в Авейру, особенно впечатлил траулер по добыче бакалао) машина комфортная, вождение аккуратное) рекомендую

Входит в следующие категории Порту

