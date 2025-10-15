Выбирайте и другие экскурсии в Порту

Лучшее время для экскурсии в Порту - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулками и видами на океан. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но могут быть дожди и прохладные дни. В остальное время года, хотя и возможны дожди, вы всё равно сможете насладиться красотой Порту, особенно если предпочитаете меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Маяк Фелгейраш
Капелла-де-Боа-Нова
Железнодорожный мост Луиша I
Район Рибейра
Описание экскурсии
Лучшие виды и секретные панорамы
Встретившись у вашего отеля, мы поедем прямиком на океан — к маяку Фелгейраш в устье реки Доуро. Далее остановимся у Капеллы-де-Боа-Нова в уютном городке Леса де Палмейра, где вас ждет бокал игристого прямо на скале, по желанию пообедаем в местном ресторане с видом на океан. А еще заедем в муниципалитет Вила-Нова-ди-Гая, отделенный от Порту знаменитым железнодорожным мостом Луиша I. Вы насладитесь великолепными видами города и, по желанию, продегустируете и купите лучший портвейн в стране! Также возможна экскурсия в погреб, но её нужно забронировать заранее.
Рибейра и лайфхаки местного жителя
Наше путешествие завершится в «сердце Старого Порту» — старинном и очень колоритном районе Рибейра, расположенном прямо на берегу реки. Я подскажу, как от него дойти до главных достопримечательностей, и поделюсь инсайдерской информацией местного жителя о ресторанах, барах, ночных клубах, производстве портвейна и секретных уголках города.
Организационные детали
Путешествие проходит на машине Mercedes A-class
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
По предварительной договоренности, я также могу провести профессиональную фотосессию. Стоимость — от 220 евро. Детали уточняйте в личном сообщении.
Возможна замена маршрута на поездку в близлежащие города: подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 33 туристов
Дорогие друзья, меня зовут Катя. Если вы любите расслабленный отдых без очередей и спешки, получаете удовольствие от бокала вина на тихом пляже и предпочитаете тайные места главным достопримечательностям — мы нашли друг друга!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Нона
Спасибо большое за чудесную и вкусную экскурсию!
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П
Пётр
Огромное СПАСИБО Екатерине, за ту чудесную атмосферу, что она создала для нас. Шикарные локации, душевная и непринуждённая беседа. Шефство и помощь, во всем!!! Моментально откликалась, на любую просьбу и вопрос. Было Свпер!
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М
Мурад
отличная программа - полностью соответствовала нашему настроению и желаниям
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