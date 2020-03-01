Выбирайте и другие экскурсии в Порту

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Океан, старинный маяк, игристое вино и роскошные виды на авто-пешеходной экскурсии

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Приглашаю в неспешное и очень живописное путешествие, наполненное легкостью, созерцанием прекрасного, дружескими рассказами и неизбитыми местами.

Вы полюбуетесь могучим океаном, белоснежными часовнями и старинными мостами, отведаете местные деликатесы и раскроете португальские секреты!
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях

Что вас ожидает

Лучшие виды и секретные панорамы
Встретившись у вашего отеля, мы поедем прямиком на океан — к маяку Фелгейраш в устье реки Доуро. Далее остановимся у Капеллы-де-Боа-Нова в уютном городке Лека-де-Палмейра и пообедаем в местном ресторане с видом на океан. А еще заедем в муниципалитет Вила-Нова-ди-Гая, отделенный от Порту знаменитым железнодорожным мостом Луиша I. Вы насладитесь великолепными видами города и, по желанию, купите лучший портвейн в стране!

Рибейра и лайфхаки местного жителя
Наше путешествие завершится в «сердце Старого Порту» — старинном и очень колоритном районе Рибейра, расположенном прямо на берегу реки. Я подскажу, как от него дойти до главных достопримечательностей, и поделюсь инсайдерской информацией местного жителя о ресторанах, барах, ночных клубах, производстве портвейна и секретных уголках города.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на машине Fiat 500
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По предварительной договоренности, я также могу провести профессиональную фотосессию. Стоимость — от 220 евро. Детали уточняйте в личном сообщении.
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Дорогие друзья, меня зовут Катя. Если вы любите расслабленный отдых без очередей и спешки, получаете удовольствие от бокала вина на тихом пляже и предпочитаете тайные места главным достопримечательностям — мы нашли друг друга!
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