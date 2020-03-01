Выбирайте и другие экскурсии в Порту

Что вас ожидает

Лучшие виды и секретные панорамы

Встретившись у вашего отеля, мы поедем прямиком на океан — к маяку Фелгейраш в устье реки Доуро. Далее остановимся у Капеллы-де-Боа-Нова в уютном городке Лека-де-Палмейра и пообедаем в местном ресторане с видом на океан. А еще заедем в муниципалитет Вила-Нова-ди-Гая, отделенный от Порту знаменитым железнодорожным мостом Луиша I. Вы насладитесь великолепными видами города и, по желанию, купите лучший портвейн в стране!

Рибейра и лайфхаки местного жителя

Наше путешествие завершится в «сердце Старого Порту» — старинном и очень колоритном районе Рибейра, расположенном прямо на берегу реки. Я подскажу, как от него дойти до главных достопримечательностей, и поделюсь инсайдерской информацией местного жителя о ресторанах, барах, ночных клубах, производстве портвейна и секретных уголках города.