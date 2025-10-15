Выбирайте и другие экскурсии в Порту

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Душевный день в Порту и окрестностях

Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
Представляем эксклюзивную экскурсию для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Порту и его окрестностей.

Начнем наше путешествие с встречи у вашего отеля, откуда мы отправимся к маяку Фелгейраш, чтобы насладиться великолепными
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видами океана. Затем мы посетим Капеллу-де-Боа-Нова в Леса де Палмейра, где вас ждет бокал игристого на скале. По желанию, предложим обед в местном ресторане с видом на океан.

Далее нас ждет Вила-Нова-ди-Гая с знаменитым мостом Луиша I и возможностью дегустации лучшего портвейна.

Наше путешествие завершится в районе Рибейра, где вы узнаете все о главных достопримечательностях и секретных уголках города.

Путешествие проходит на комфортабельной машине Mercedes A-class, еда и напитки оплачиваются дополнительно. По предварительной договоренности возможна профессиональная фотосессия и изменение маршрута.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Порту и его историей, культурой, а также насладиться неповторимыми видами и вкусами

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Насладитесь видом на могучий океан
  • 🏰 Откройте для себя старинные мосты
  • 🍷 Продегустируйте лучший портвейн
  • 📸 Возможность профессиональной фотосессии
  • 🍽️ Отведайте местные деликатесы
  • 🗺️ Узнайте секретные уголки города

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Порту - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулками и видами на океан. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но могут быть дожди и прохладные дни. В остальное время года, хотя и возможны дожди, вы всё равно сможете насладиться красотой Порту, особенно если предпочитаете меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях
Душевный день в Порту и окрестностях

Что можно увидеть

  • Маяк Фелгейраш
  • Капелла-де-Боа-Нова
  • Железнодорожный мост Луиша I
  • Район Рибейра

Описание экскурсии

Лучшие виды и секретные панорамы

Встретившись у вашего отеля, мы поедем прямиком на океан — к маяку Фелгейраш в устье реки Доуро. Далее остановимся у Капеллы-де-Боа-Нова в уютном городке Леса де Палмейра, где вас ждет бокал игристого прямо на скале, по желанию пообедаем в местном ресторане с видом на океан. А еще заедем в муниципалитет Вила-Нова-ди-Гая, отделенный от Порту знаменитым железнодорожным мостом Луиша I. Вы насладитесь великолепными видами города и, по желанию, продегустируете и купите лучший портвейн в стране! Также возможна экскурсия в погреб, но её нужно забронировать заранее.

Рибейра и лайфхаки местного жителя

Наше путешествие завершится в «сердце Старого Порту» — старинном и очень колоритном районе Рибейра, расположенном прямо на берегу реки. Я подскажу, как от него дойти до главных достопримечательностей, и поделюсь инсайдерской информацией местного жителя о ресторанах, барах, ночных клубах, производстве портвейна и секретных уголках города.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на машине Mercedes A-class
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По предварительной договоренности, я также могу провести профессиональную фотосессию. Стоимость — от 220 евро. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Возможна замена маршрута на поездку в близлежащие города: подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 33 туристов
Дорогие друзья, меня зовут Катя. Если вы любите расслабленный отдых без очередей и спешки, получаете удовольствие от бокала вина на тихом пляже и предпочитаете тайные места главным достопримечательностям — мы нашли друг друга!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Спасибо большое за чудесную и вкусную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Огромное СПАСИБО Екатерине, за ту чудесную атмосферу, что она создала для нас.
Шикарные локации, душевная и непринуждённая беседа. Шефство и помощь, во всем!!!
Моментально откликалась, на любую просьбу и вопрос.
Было Свпер!
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М
отличная программа - полностью соответствовала нашему настроению и желаниям
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