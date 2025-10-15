Выбирайте и другие экскурсии в Порту

Представляем эксклюзивную экскурсию для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Порту и его окрестностей.Начнем наше путешествие с встречи у вашего отеля, откуда мы отправимся к маяку Фелгейраш, чтобы насладиться великолепными

видами океана. Затем мы посетим Капеллу-де-Боа-Нова в Леса де Палмейра, где вас ждет бокал игристого на скале. По желанию, предложим обед в местном ресторане с видом на океан. Далее нас ждет Вила-Нова-ди-Гая с знаменитым мостом Луиша I и возможностью дегустации лучшего портвейна. Наше путешествие завершится в районе Рибейра, где вы узнаете все о главных достопримечательностях и секретных уголках города. Путешествие проходит на комфортабельной машине Mercedes A-class, еда и напитки оплачиваются дополнительно. По предварительной договоренности возможна профессиональная фотосессия и изменение маршрута. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Порту и его историей, культурой, а также насладиться неповторимыми видами и вкусами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Порту - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулками и видами на океан. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но могут быть дожди и прохладные дни. В остальное время года, хотя и возможны дожди, вы всё равно сможете насладиться красотой Порту, особенно если предпочитаете меньшее количество туристов.

Сейчас август — это идеальное время.