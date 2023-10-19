Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии

Познакомиться с первой столицей страны, погулять по тропинкам сказочного сада и отведать vinho verde

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Приглашаю отправиться в путешествие, наполненное красотой, романтикой, изысканными вкусами и древней историей. Вы окажетесь в цветочном царстве английского парка 19 века. Увидите, как хранят виноградный бренди, попробуете портвейн и местные вина с сырами.

А также побываете в колыбели Португалии — Гимарайнше — и осмотрите памятники исторического центра, внесённого в список ЮНЕСКО.
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинная усадьба и дегустации зелёного вина (необходимо раннее бронирование)

В первой части путешествия мы отправимся в усадьбу 17 века с красивым садом, сказочными домиками и винодельней.

Рододендроны и гортензии, розы и камелии, огромные дубы, вековой эвкалипт и множество других растений! Очарование обветшалых беседок, мостиков и домиков для птиц. Павлины и лебеди. Вы прогуляетесь по извилистым тропинкам изумительного ландшафтного парка 19 века и познакомитесь с историей этого атмосферного места.

Посетим хранилище бочек с агуарденте — виноградным бренди. Здесь вы ощутите невероятный аромат напитка, который испаряется через поры бочек. И сможете приобрести бренди разной выдержки (6, 12 и 30 лет). А после вас пригласят на дегустацию портвейнa, зелёного и других вин с сырами.

Гимарайнш: колыбель Португалии

Исторический центр города входит в список ЮНЕСКО. Средневековые особняки Мота-Регу, Вила-Флор, Тоурал и другие памятники создают неповторимую атмосферу тысячелетнего города. Какие эпохи прошла первая столица Португалии и родина первого короля страны? Я расскажу при встрече.

  • Мы начнём экскурсию в сердце «Нижнего города» — на площади Оливейра, где возвышаются памятный знак Падран-ду-Саладу и церковь Богоматери Оливкового древа
  • Миновав городскую ратушу, выйдем на площадь Сантьягу, которая в Средние века служила приютом для паломников, державших путь в Сантьяго-де-Компостелла
  • В память о прошлых временах здесь остались старинные церкви и замки, парки, архитектурные комплексы и дома 11-19 вв
  • Закончим прогулку на горе Монте-да-Пенья, с которой открывается одна из наиболее изумительных панорам Северной Португалии
  • Путешествие завершится в святилище Самейро, расположенном в самой высокой точке города. Это одно из самых известных и посещаемых мест в регионе. Святилище построили в конце 19 века, как и красивый сад, который его окружает. Сад оборудован фонтанами, эстрадами, крестами и святынями Носса-Сеньора-да-Пьедаде.

Организационные детали

  • Посещение объектов первой части программы (усадьба, парк, винодельня) необходимо планировать заранее, желательно за две недели до даты
  • Если в удобный вам день посещение усадьбы невозможно, я могу предложить альтернативные винодельни. Подробности в переписке.
  • Порядок осмотра достопримечательностей может меняться, так как он зависит от зарезервированного времени посещения винодельни
  • В стоимость входит: трансфер (включая бензин и парковку) и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: экскурсия по усадебному парку, винодельне и дегустации — от 7,5 евро с человека, детям до 14 лет бесплатно; билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию); питание и напитки (по желанию)
  • Что взять с собой: воду, фотоаппарат, медицинскую страховку, удобную обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле вашего отеля или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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