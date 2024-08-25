Приглашаем вас в путешествие по Северной Португалии, где каждый шаг открывает страницы истории и мира изысканных вкусов.Ваше приключение начнется с посещения усадьбы 17 века, где вас ждет прогулка по волшебному

английскому парку 19 века, населенному павлинами и лебедями. Здесь, среди цветущих рододендронов и гортензий, вы узнаете о традициях виноделия и попробуете лучшие сорта портвейна и зеленого вина с сырами. Далее маршрут приведет вас в Гимарайнш - колыбель Португалии, где каждый камень дышит историей. Осмотрите памятники исторического центра, внесенные в список ЮНЕСКО, и позвольте себе заблудиться в средневековых улочках, где время будто остановилось. Завершится ваше путешествие на горе Монте-да-Пенья, откуда открывается захватывающий вид на окрестности. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с душой Португалии, ее историей и культурой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинная усадьба и дегустации зелёного вина (необходимо раннее бронирование)

В первой части путешествия мы отправимся в усадьбу 17 века с красивым садом, сказочными домиками и винодельней.

Рододендроны и гортензии, розы и камелии, огромные дубы, вековой эвкалипт и множество других растений! Очарование обветшалых беседок, мостиков и домиков для птиц. Павлины и лебеди. Вы прогуляетесь по извилистым тропинкам изумительного ландшафтного парка 19 века и познакомитесь с историей этого атмосферного места.

Посетим хранилище бочек с агуарденте — виноградным бренди. Здесь вы ощутите невероятный аромат напитка, который испаряется через поры бочек. И сможете приобрести бренди разной выдержки (6, 12 и 30 лет). А после вас пригласят на дегустацию портвейнa, зелёного и других вин с сырами.

Гимарайнш: колыбель Португалии

Исторический центр города входит в список ЮНЕСКО. Средневековые особняки Мота-Регу, Вила-Флор, Тоурал и другие памятники создают неповторимую атмосферу тысячелетнего города. Какие эпохи прошла первая столица Португалии и родина первого короля страны? Я расскажу при встрече.

Мы начнём экскурсию в сердце «Нижнего города» — на площади Оливейра , где возвышаются памятный знак Падран-ду-Саладу и церковь Богоматери Оливкового древа

, где возвышаются памятный знак Падран-ду-Саладу и Миновав городскую ратушу, выйдем на площадь Сантьягу , которая в Средние века служила приютом для паломников, державших путь в Сантьяго-де-Компостелла

, которая в Средние века служила приютом для паломников, державших путь в Сантьяго-де-Компостелла В память о прошлых временах здесь остались старинные церкви и замки, парки, архитектурные комплексы и дома 11-19 вв

Закончим прогулку на горе Монте-да-Пенья , с которой открывается одна из наиболее изумительных панорам Северной Португалии

, с которой открывается одна из наиболее изумительных панорам Северной Португалии Путешествие завершится в святилище Самейро, расположенном в самой высокой точке города. Это одно из самых известных и посещаемых мест в регионе. Святилище построили в конце 19 века, как и красивый сад, который его окружает. Сад оборудован фонтанами, эстрадами, крестами и святынями Носса-Сеньора-да-Пьедаде.

Организационные детали