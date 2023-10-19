Познакомиться с первой столицей страны, погулять по тропинкам сказочного сада и отведать vinho verde
А также побываете в колыбели Португалии — Гимарайнше — и осмотрите памятники исторического центра, внесённого в список ЮНЕСКО.
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Описание
Что вас ожидает
Старинная усадьба и дегустации зелёного вина (необходимо раннее бронирование)
В первой части путешествия мы отправимся в усадьбу 17 века с красивым садом, сказочными домиками и винодельней.
Рододендроны и гортензии, розы и камелии, огромные дубы, вековой эвкалипт и множество других растений! Очарование обветшалых беседок, мостиков и домиков для птиц. Павлины и лебеди. Вы прогуляетесь по извилистым тропинкам изумительного ландшафтного парка 19 века и познакомитесь с историей этого атмосферного места.
Посетим хранилище бочек с агуарденте — виноградным бренди. Здесь вы ощутите невероятный аромат напитка, который испаряется через поры бочек. И сможете приобрести бренди разной выдержки (6, 12 и 30 лет). А после вас пригласят на дегустацию портвейнa, зелёного и других вин с сырами.
Гимарайнш: колыбель Португалии
Исторический центр города входит в список ЮНЕСКО. Средневековые особняки Мота-Регу, Вила-Флор, Тоурал и другие памятники создают неповторимую атмосферу тысячелетнего города. Какие эпохи прошла первая столица Португалии и родина первого короля страны? Я расскажу при встрече.
- Мы начнём экскурсию в сердце «Нижнего города» — на площади Оливейра, где возвышаются памятный знак Падран-ду-Саладу и церковь Богоматери Оливкового древа
- Миновав городскую ратушу, выйдем на площадь Сантьягу, которая в Средние века служила приютом для паломников, державших путь в Сантьяго-де-Компостелла
- В память о прошлых временах здесь остались старинные церкви и замки, парки, архитектурные комплексы и дома 11-19 вв
- Закончим прогулку на горе Монте-да-Пенья, с которой открывается одна из наиболее изумительных панорам Северной Португалии
- Путешествие завершится в святилище Самейро, расположенном в самой высокой точке города. Это одно из самых известных и посещаемых мест в регионе. Святилище построили в конце 19 века, как и красивый сад, который его окружает. Сад оборудован фонтанами, эстрадами, крестами и святынями Носса-Сеньора-да-Пьедаде.
Организационные детали
- Посещение объектов первой части программы (усадьба, парк, винодельня) необходимо планировать заранее, желательно за две недели до даты
- Если в удобный вам день посещение усадьбы невозможно, я могу предложить альтернативные винодельни. Подробности в переписке.
- Порядок осмотра достопримечательностей может меняться, так как он зависит от зарезервированного времени посещения винодельни
- В стоимость входит: трансфер (включая бензин и парковку) и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: экскурсия по усадебному парку, винодельне и дегустации — от 7,5 евро с человека, детям до 14 лет бесплатно; билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию); питание и напитки (по желанию)
- Что взять с собой: воду, фотоаппарат, медицинскую страховку, удобную обувь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле вашего отеля или по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.