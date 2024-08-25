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Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии

Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Приглашаем вас в путешествие по Северной Португалии, где каждый шаг открывает страницы истории и мира изысканных вкусов.

Ваше приключение начнется с посещения усадьбы 17 века, где вас ждет прогулка по волшебному
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английскому парку 19 века, населенному павлинами и лебедями.

Здесь, среди цветущих рододендронов и гортензий, вы узнаете о традициях виноделия и попробуете лучшие сорта портвейна и зеленого вина с сырами. Далее маршрут приведет вас в Гимарайнш - колыбель Португалии, где каждый камень дышит историей.

Осмотрите памятники исторического центра, внесенные в список ЮНЕСКО, и позвольте себе заблудиться в средневековых улочках, где время будто остановилось.

Завершится ваше путешествие на горе Монте-да-Пенья, откуда открывается захватывающий вид на окрестности. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с душой Португалии, ее историей и культурой

4.8
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в атмосферу старинной усадьбы
  • 🍷 Дегустация портвейна и местных вин
  • 🏰 Посещение исторического центра Гимарайнша
  • 🌸 Прогулка по цветущему парку 19 века
  • 🗺️ Исследование памятников ЮНЕСКО
  • 🌄 Панорамные виды с горы Монте-да-Пенья
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии

Что можно увидеть

  • Усадьба 17 века
  • Площадь Оливейра
  • Церковь Богоматери Оливкового древа
  • Площадь Сантьягу
  • Гора Монте-да-Пенья
  • Святилище Самейро

Описание экскурсии

Старинная усадьба и дегустации зелёного вина (необходимо раннее бронирование)

В первой части путешествия мы отправимся в усадьбу 17 века с красивым садом, сказочными домиками и винодельней.

Рододендроны и гортензии, розы и камелии, огромные дубы, вековой эвкалипт и множество других растений! Очарование обветшалых беседок, мостиков и домиков для птиц. Павлины и лебеди. Вы прогуляетесь по извилистым тропинкам изумительного ландшафтного парка 19 века и познакомитесь с историей этого атмосферного места.

Посетим хранилище бочек с агуарденте — виноградным бренди. Здесь вы ощутите невероятный аромат напитка, который испаряется через поры бочек. И сможете приобрести бренди разной выдержки (6, 12 и 30 лет). А после вас пригласят на дегустацию портвейнa, зелёного и других вин с сырами.

Гимарайнш: колыбель Португалии

Исторический центр города входит в список ЮНЕСКО. Средневековые особняки Мота-Регу, Вила-Флор, Тоурал и другие памятники создают неповторимую атмосферу тысячелетнего города. Какие эпохи прошла первая столица Португалии и родина первого короля страны? Я расскажу при встрече.

  • Мы начнём экскурсию в сердце «Нижнего города» — на площади Оливейра, где возвышаются памятный знак Падран-ду-Саладу и церковь Богоматери Оливкового древа
  • Миновав городскую ратушу, выйдем на площадь Сантьягу, которая в Средние века служила приютом для паломников, державших путь в Сантьяго-де-Компостелла
  • В память о прошлых временах здесь остались старинные церкви и замки, парки, архитектурные комплексы и дома 11-19 вв
  • Закончим прогулку на горе Монте-да-Пенья, с которой открывается одна из наиболее изумительных панорам Северной Португалии
  • Путешествие завершится в святилище Самейро, расположенном в самой высокой точке города. Это одно из самых известных и посещаемых мест в регионе. Святилище построили в конце 19 века, как и красивый сад, который его окружает. Сад оборудован фонтанами, эстрадами, крестами и святынями Носса-Сеньора-да-Пьедаде.

Организационные детали

  • Посещение объектов первой части программы (усадьба, парк, винодельня) необходимо планировать заранее, желательно за две недели до даты
  • Если в удобный вам день посещение усадьбы невозможно, я могу предложить альтернативные винодельни. Подробности в переписке.
  • Порядок осмотра достопримечательностей может меняться, так как он зависит от зарезервированного времени посещения винодельни
  • В стоимость входит: трансфер (включая бензин и парковку) и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: экскурсия по усадебному парку, винодельне и дегустации — от 7,5 евро с человека, детям до 14 лет бесплатно; билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию); питание и напитки (по желанию)
  • Что взять с собой: воду, фотоаппарат, медицинскую страховку, удобную обувь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2504 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, более 10 лет живу в Португалии. Получила диплом бакалавра в одном из университетов Португалии, закончила специальный курс в Порту в 2018 году, получила сертификат квалификации «Организация анимационных программ в различных видах туризма». С радостью познакомлю вас с чудесной Португалией!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы тоже хотите в ней разобраться, то экскурсия точно понравится)
Юлия учла наши пожелания по маршруту
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и мы смогли познакомиться ещё и с Брагой.
Жемчужиной экскурсии стали винодельня и сад, которому более 300 лет. Там мы заказали дегустацию 3х видов зеленого вина и сыров. Было супер 😁

Юлия с мужем - прекрасный тандем, мы даже не заметили, как пролетел день! Спасибо!)

Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы
Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы
Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы
Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы
Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы
Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы
Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы
Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы+2
Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы
Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы
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П
Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить себе историю страны. Мы поднялись на фуникулере на гору Пенья - и опять необыкновенный природный парк с поросшими мхом валунами ледниковой поры. Благодаря Юлии эта поездка стала одним из лучших наших дней в Португалии. Искренне рекомендую
Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок,
Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок,
Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок,
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Елена
Юлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. Было очень приятно и хорошо. Очень понравилась винодельня, это словно сказочный мир! Как и парк на горе!
Юлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. Было
Юлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. Было
Юлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. Было
Юлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. Было
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Дарья
Поездка выдалась прекрасной! По всем прогнозам должен был быть проливной дождь, но нам повезло. Маршрут составлен прекрасно, мы совсем не устали, а прошли очень много: посетили винодельню с прекрасным садом,
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попробовали хорошее вино и отличный сыр, обошли весь Гимарайш под ненавязчивые и увлекательные рассказы гида Юлии, которая владеет огромным количеством информации о истории Португалии.
Ни на минуту не пожалели о своем выборе!

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А
У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля без проблем быстро поменяла маршрут подогнать его к нашим желаниям. Она интересно рассказывала всю дорогу и потом ещё прислала много имейлов с дополнительной информацией. Мы получили удовольствие.
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А
Шикарная экскурсия, красивые локации, очень интересно и познавательно, прекрасный гид!!!! Всем рекомендуем. Спасибо большое еще раз))))
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