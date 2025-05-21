Португалия шаг за шагом: неторопливое турне вдоль Атлантики
Вспомнить о тамплиерах, узнать историю местных Ромео и Джульетты и посетить родину портвейна
Начало: Аэропорт Порту, время по договорённости
21 мая в 10:00
14 июн в 10:00
37 717 ₽ за человека
С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями
Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по...
5 мая в 10:00
12 мая в 10:00
€880 за всё до 6 чел.
Вина долины Дору: индивидуальный тур в компании сомелье
Проникнуться очарованием Северной Португалии и продегустировать фирменные напитки лучших виноделен
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по...
5 мая в 10:00
12 мая в 10:00
€800 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Можно с детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Порту
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Порту в мае 2025
Сейчас в Порту в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 800 до 37 717.
Туры на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Можно с детьми», цены от 800₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль