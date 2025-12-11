Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Синтре на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 9 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Город Синтра - настоящее сокровище Португалии Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно €320 за всё до 6 чел. Пешая 4.5 часа 73 отзыва Билеты Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками Начало: На жд вокзале Синтры €160 за всё до 5 чел. На машине 2.5 часа 7 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Мыс Рока - вечер на краю мира Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы Начало: У вашего отеля €200 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Синтры

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Для иностранцев»

Экскурсии на русском языке в Синтре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 89 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль