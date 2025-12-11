Индивидуальная
до 6 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
€320 за всё до 6 чел.
Билеты
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
Завтра в 09:30
13 дек в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
13 дек в 15:00
€200 за всё до 3 чел.
