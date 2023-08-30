Мыс Рока - вечер на краю мира

Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Отправьтесь на встречу с могучим Атлантическим океаном! Обещаю сделать ее запоминающейся: вы попадете на мыс Рока в самое красивое время — на закате — и полюбуетесь этим местом с бокалом
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знаменитого зеленого вина.

А по дороге узнаете главное о прошлом величии Португалии и современной жизни страны, услышите полезные советы для своего путешествия, заглянете в ущелье «Пасть дьявола» и найдете дом из сказки.

4.4
5 отзывов
Мыс Рока - вечер на краю мира
Мыс Рока - вечер на краю мира
Мыс Рока - вечер на краю мира
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Красоты Лиссабонской Ривьеры

Путь к самой западной точке континента лежит через живописное португальское побережье. Минуя Эшторил с его роскошными отелями и казино, вы попадете в курортный Кашкайш: пофотографируетесь в гавани с множеством лодочек и увидите дом из сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена, куда во время прилива вода подходит к лестнице. Вблизи Кашкайша вы попадете в «Пасть дьявола» — таинственный грот, где я расскажу вам трагическую легенду.

Романтика мыса Рока

Главная цель путешествия — легендарный мыс Рока, где вы представите, как много лет мореплаватели покидали Европу, отправляясь к дальним берегам. Здесь, слушая шум Атлантического океана, вы попробуете Португалию на вкус — я угощу вас бокалом лучшего, по моему мнению, традиционного зеленого вина.

Помимо ярких визуальных впечатлений вас ждут полезные рекомендации. Я с радостью расскажу о других интересных местах, посоветую кафе и рестораны, где стоит попробовать блюда португальской кухни и местные вина.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в вашем отеле в Синтре, Лиссабоне, Эшториле или Кашкайше.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Мерседес.
  • Обратите внимание: если вас 4-6 человек, то стоимость за 1 человека — 40€.
  • Транспортные расходы и вино (в расчете бутылка на 2 человек) включены в стоимость.
  • В стоимость не включены закуски (вы можете взять их с собой или договориться со мной о покупке за дополнительную плату).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (уточняйте в переписке).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
30 авг 2023
Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!
Анна
24 авг 2023
Наш эксукурсовод был Борис,очень приятный и отзывчивый человек,много информации узнали про Португалию,все было замечательно,увлекательно и интересно,оченЬ рекомендую ☺️
Н
17 окт 2019
Экскурсия замечательная! Посетили много красивых и интересных мест до мыса Рока, и полюбовались закатом на краю света! Сказочно! Гид непрерывно рассказывал очень интересные и познавательные истории, факты о Португалии и о местах, которых проезжали и где останавливались. Узнала много нового! Любовалась красотой этих чудесных мест! Испытала массу положительных эмоций! Очень советую поездки с гидом, это большое преимущество!
A
28 июля 2019
Если вам нужно дорогое такси, то это сюда. Никакого отношения к экскурсии тур не имеет. На мыс рока можно доехать на убере или на такси. Никакого вина или еще чего то из обещанного вы не увидите. Просто свозять на мыс и все. За указанную цену это больше похоже на развод.
О
20 мар 2019
Это прекрасная Экскурсия. Гид Борис все очень подробно рассказывал и обращал мое внимание на те детали,которые я могла бы пропустить. Мыс Рока удивительно красивое место,и оно стоит того чтобы тужу приехать!

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