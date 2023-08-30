Путь к самой западной точке континента лежит через живописное португальское побережье. Минуя Эшторил с его роскошными отелями и казино, вы попадете в курортный Кашкайш: пофотографируетесь в гавани с множеством лодочек и увидите дом из сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена, куда во время прилива вода подходит к лестнице. Вблизи Кашкайша вы попадете в «Пасть дьявола» — таинственный грот, где я расскажу вам трагическую легенду.
Романтика мыса Рока
Главная цель путешествия — легендарный мыс Рока, где вы представите, как много лет мореплаватели покидали Европу, отправляясь к дальним берегам. Здесь, слушая шум Атлантического океана, вы попробуете Португалию на вкус — я угощу вас бокалом лучшего, по моему мнению, традиционного зеленого вина.
Помимо ярких визуальных впечатлений вас ждут полезные рекомендации. Я с радостью расскажу о других интересных местах, посоветую кафе и рестораны, где стоит попробовать блюда португальской кухни и местные вина.
Организационные детали
Экскурсия начинается в вашем отеле в Синтре, Лиссабоне, Эшториле или Кашкайше.
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Мерседес.
Обратите внимание: если вас 4-6 человек, то стоимость за 1 человека — 40€.
Транспортные расходы и вино (в расчете бутылка на 2 человек) включены в стоимость.
В стоимость не включены закуски (вы можете взять их с собой или договориться со мной о покупке за дополнительную плату).
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (уточняйте в переписке).
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Синтре
Провёл экскурсии для 750 туристов
Мы не просто гиды — а ваши друзья в Португалии, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы. Мы можем встретить вас в аэропорту, быстро и комфортно отвезти в отель, помочь вам провести незабываемое путешествие с первой и до последней минуты в Португалии!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
30 авг 2023
Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!
Анна
24 авг 2023
Наш эксукурсовод был Борис,очень приятный и отзывчивый человек,много информации узнали про Португалию,все было замечательно,увлекательно и интересно,оченЬ рекомендую ☺️
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Наталья
17 окт 2019
Экскурсия замечательная! Посетили много красивых и интересных мест до мыса Рока, и полюбовались закатом на краю света! Сказочно! Гид непрерывно рассказывал очень интересные и познавательные истории, факты о Португалии и о местах, которых проезжали и где останавливались. Узнала много нового! Любовалась красотой этих чудесных мест! Испытала массу положительных эмоций! Очень советую поездки с гидом, это большое преимущество!
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Aleksandrs
28 июля 2019
Если вам нужно дорогое такси, то это сюда. Никакого отношения к экскурсии тур не имеет. На мыс рока можно доехать на убере или на такси. Никакого вина или еще чего то из обещанного вы не увидите. Просто свозять на мыс и все. За указанную цену это больше похоже на развод.
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Ольга
20 мар 2019
Это прекрасная Экскурсия. Гид Борис все очень подробно рассказывал и обращал мое внимание на те детали,которые я могла бы пропустить. Мыс Рока удивительно красивое место,и оно стоит того чтобы тужу приехать!