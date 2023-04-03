11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Синтре - это возможность увидеть город, который вдохновлял Байрона. Здесь, среди холмов и дворцов, скрываются истории о королях и масонах.Гид расскажет о значении каждого уголка, а прогулка по

поместью Кинта да Регалейра откроет завесу тайн. Архитектура, мифология и философия оживают на каждом шагу. Не упустите шанс посетить это уникальное место, где каждая деталь имеет значение. Удобная обувь и желание познать неизведанное - всё, что нужно для этой экскурсии

Описание билета

Сердце Синтры

Мы встретимся у здания мэрии, архитектура которого напомнит сказочный замок, и отправимся на прогулку по историческому центру. Живописные холмы, покрытые густым лесом, королевские дворцы и экстравагантные виллы с дивными садами: вы убедитесь, что Синтра — особенный уголок Португалии. Я расскажу об истории города, происхождении названия, его выдающихся жителях и особенностях архитектурного ансамбля. Мы увидим Национальный Королевский дворец, пройдемся по мощеным улочкам мимо живописных домиков, поднимемся на смотровую площадку и поговорим о старинной трамвайной линии, ведущей к океану.

Масонское логово

В Синтре также находится знаменитое поместье Кинта да Регалейра с изящным дворцом и роскошным парком, окутанными тайнами. В особняке, где некогда проходили собрания масонской ложи, стирается грань между правдой и выдумкой. Фантазия, искусство, природные и рукотворные памятники поражают даже самых искушенных путешественников. Ничто в парке не создано просто так — каждая беседка, грот, бельведер, каждое дерево и цветок хранят свой смысл. Мы заглянем во дворец, прогуляемся по многоярусному парку и поговорим о философии, мифологии, литературе и эзотерике.

Организационные детали