11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Погрузитесь в атмосферу древней Синтры, где история и мистика переплетаются среди зелени и архитектурных шедевров
Путешествие по Синтре - это возможность увидеть город, который вдохновлял Байрона. Здесь, среди холмов и дворцов, скрываются истории о королях и масонах.
Гид расскажет о значении каждого уголка, а прогулка по читать дальшеуменьшить
поместью Кинта да Регалейра откроет завесу тайн. Архитектура, мифология и философия оживают на каждом шагу. Не упустите шанс посетить это уникальное место, где каждая деталь имеет значение. Удобная обувь и желание познать неизведанное - всё, что нужно для этой экскурсии
Мы встретимся у здания мэрии, архитектура которого напомнит сказочный замок, и отправимся на прогулку по историческому центру. Живописные холмы, покрытые густым лесом, королевские дворцы и экстравагантные виллы с дивными садами: вы убедитесь, что Синтра — особенный уголок Португалии. Я расскажу об истории города, происхождении названия, его выдающихся жителях и особенностях архитектурного ансамбля. Мы увидим Национальный Королевский дворец, пройдемся по мощеным улочкам мимо живописных домиков, поднимемся на смотровую площадку и поговорим о старинной трамвайной линии, ведущей к океану.
Масонское логово
В Синтре также находится знаменитое поместье Кинта да Регалейра с изящным дворцом и роскошным парком, окутанными тайнами. В особняке, где некогда проходили собрания масонской ложи, стирается грань между правдой и выдумкой. Фантазия, искусство, природные и рукотворные памятники поражают даже самых искушенных путешественников. Ничто в парке не создано просто так — каждая беседка, грот, бельведер, каждое дерево и цветок хранят свой смысл. Мы заглянем во дворец, прогуляемся по многоярусному парку и поговорим о философии, мифологии, литературе и эзотерике.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы: входной билет в усадьбу Регалейра (взрослый билет — 12 евро. Есть скидки для студентов, детей до 16 лет, и пенсионеров старше 67). Можно купить билет на месте, без очереди в кассе усадьбы или же онлайн.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Участник
€29
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у входа в королевский дворец
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник и пятницу в 09:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Синтре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 17.5 часов
Провели экскурсии для 4262 туристов
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают читать дальшеуменьшить
понять и почувствовать страну по-настоящему. Работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий команды ручаюсь как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Anna
Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
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Y
Yigal
Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось
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A
Andrey
Экскурсию вместо Юлии проводил Александр. До Синтры мы добрались сами. Александр, как и договаривались, встретил нас на станции. Экскурсия получилась интересная и познавательная в форме прогулки по прекрасному и необычному читать дальшеуменьшить
городу. Из-за огромной очереди мы отказались от посещения одной из локаций. Александр перестроил нашу экскурсию и мы прекрасно посетили королевский дворец. О чем вообще не пожалели. Всего было достаточно. И исторических фактов, и информации о современной жизни Синтры и страны в целом. Мы получили большое удовольствие. Рекомендую!
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Е
Елена
Экскурсия интересная, хорошо спланирована, завершается в Кинта Регалейра, можно остаться и еще погулять. У нас была гид Наталия. Наталия рассказывает интересно, чуствуется глубокое знание материала. Много интересного узнали как про читать дальшеуменьшить
Синтру и усадьбу, так и про Португалию в целом. Темп экскурсии не высокий, останавливались в красивых местах, посмотреть, сфотографировать. Нас было 4 человека в группе. Организация хорошая, накануне прислали подробную информацию по месту встречи и контакты гида. Экскурсию рекомендую.
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BROSH
ПРЕКРАСНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ!
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Татьяна
Нашим гидом была Наталья, настоящий профессионал! Прекрасно владеет и словом, и материалом. Приветливая, спокойная, доброжелательная. Мы хотим поехать в Португалию ещё, и обязательно свяжемся с Натальей, чтобы открыть с ней читать дальшеуменьшить
новые для себя места. Со мной был ребёнок 9 лет, и он тоже внимательно слушал, потому что Наталья смогла его увлечь рассказом. Прогулка по Синтре с Натальей была одним из наиболее интересных событий наших португальских каникул. Большое спасибо!
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