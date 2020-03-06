11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть достопримечательности города на пешеходной экскурсии и заглянуть в усадьбу Регалейра

Юлия
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Юлия – представитель гидов
«Дикость западной горной Шотландии соединяется здесь с зеленью южной Франции», — писал Байрон о Синтре, которую считал красивейшим местом в Европе.

Я покажу лучшие места города, расскажу о его истории и культурном значении.

А после вы окажетесь в мистическом поместье, окутанном таинственными легендами.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — у входа в мэрию Синтры
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре

Что вас ожидает

Сердце Синтры
Мы встретимся у здания мэрии, архитектура которого напомнит сказочный замок, и отправимся на прогулку по историческому центру. Живописные холмы, покрытые густым лесом, королевские дворцы и экстравагантные виллы с дивными садами: вы убедитесь, что Синтра — особенный уголок Португалии. Я расскажу об истории города, происхождении названия, его выдающихся жителях и особенностях архитектурного ансамбля. Мы увидим Национальный Королевский дворец, пройдемся по мощеным улочкам мимо живописных домиков, поднимемся на смотровую площадку и поговорим о старинной трамвайной линии, ведущей к океану.

Масонское логово
В Синтре также находится знаменитое поместье Кинта да Регалейра с изящным дворцом и роскошным парком, окутанными тайнами. В особняке, где некогда проходили собрания масонской ложи, стирается грань между правдой и выдумкой. Фантазия, искусство, природные и рукотворные памятники поражают даже самых искушенных путешественников. Ничто в парке не создано просто так — каждая беседка, грот, бельведер, каждое дерево и цветок хранят свой смысл. Мы заглянем во дворец, прогуляемся по многоярусному парку и поговорим о философии, мифологии, литературе и эзотерике.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: входной билет в усадьбу Регалейра (взрослый билет — 8 евро. Есть скидки для студентов, детей до 16 лет, и пенсионеров старше 67). Можно купить билет на месте, без очереди в кассе усадьбы или же онлайн.
  • Экскурсия пешеходная, наденьте, пожалуйста, удобную обувь
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре

Экскурсия проводится в воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — у входа в мэрию Синтры.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять и почувствовать страну по-настоящему. Я работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий «команды» ручаюсь, как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Спасибо гиду Наталье за чудесную прогулку по Синтре! Наталья - замечательный рассказчик, она сумела захватить все наше внимание и заставила забыть про время. Мы очень много узнали не только про Синтру, но и про то, как живут португальцы, про их обычаи, праздники, местную кухню. Экскурсию однозначно рекомендую, понравится всем!
4 февраля 2020
Гуляли по Синтре в январе 2020 года с гидом Натальей: хорошо рассказывает, видно, что ей самой интересно то, о чем она нам говорит. Было познавательно и приятно посмотреть Синтру и послушать рассказ о достопримечательностях этого милого места. Спасибо, Наталья! Вы отлично разнообразили наш досуг в Португалии.
29 января 2020
И сегодня мы с коллегой очень рады,что гидом у нас был Василий.Это- влюбленный в свою работу человек,поэтому слушать его интересно.Уже любим Синтру,Португалию и Василия! ;-)))
11 января 2020
Синтра прекрасна! Но одно дело просто смотреть, совсем другое когда просмотр сопровождается историей, легендами, интересными фактами. Было очень увлекательно, познавательно. Спасибо Юлии за отличную прогулку.
29 декабря 2019
Замечательный гид, прекрасная экскурсия. Очень интересно и познавательно.
29 декабря 2019
Юля, спасибо большое за потрясающую экскурсию! Вы не только владеете знаниями, как будто сами пережили все эти исторические события, но рассказываете артистично, увлекательно, с душой! Это настоящий труд и талант! Мы остались довольны. Желаем вам творческих успехов!!!
19 декабря 2019
Прогулка получилась очень содержательной! Замечательный рассказ Юлии захватил нас и наполнил интересной уникальной информацией! Чувствуется, что познания Юлия в этом вопросе глубокие и исследовательские. Искренне советую посетить эту экскурсию, так как самостоятельно такую обширную информацию добыть не просто!
Ещё раз хочется поблагодарить Юлию и Василия за содержательные и интересные экскурсии!
15 декабря 2019
Великолепная экскурсия.
чудесный язык повествования, грамотно организованная прогулка,очень приятная экскурсовод.
Даны очень полезные рекоммендации касаемые самостоятельного времяпрепровождения...
Остались прекраснуе воспоминания.
Спасибо огромное!
Арик и Элла из Израиля.
Елена
13 декабря 2019
Юля провела нам замечательную экскурсию. Прогулка была познавательной, насыщенной и интересной. Хороший, эмоциональный рассказчик с позитивным отношением к людям. В конце экскурсии подсказала очень милый ресторанчик, где бюджетно и очень эстетично был завершен прекрасный день в Синтре. Саасибо!
20 ноября 2019
Замечательная экскурсия, узнали много нового и интересного о Синтре ,и не тольто, очень приятный и позитивный гид Наталья! Спасибо большое! Рекомендуем !!!
Ещё 1 отзыв

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