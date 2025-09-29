Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Синтры

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Синтре на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Синтра времён Средневековья
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
«По пути вам откроются знаменитые усадьбы Сасетти, поместья Блейстер и Регалейра, окружённые реликтовыми лесами и мегалитами, которым более 60 миллионов лет»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Пешая
4.5 часа
73 отзыва
Билеты
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
€160 за всё до 5 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Пешая
3.5 часа
27 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Погрузитесь в атмосферу древней Синтры, где история и мистика переплетаются среди зелени и архитектурных шедевров
Начало: у входа в королевский дворец
«Дополнительные расходы: входной билет в усадьбу Регалейра (взрослый билет — 12 евро»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
12 дек в 09:30
15 дек в 09:30
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    BROSH
    29 сентября 2025
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    ПРЕКРАСНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ!
  • Е
    Елена
    24 июля 2025
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Экскурсия интересная, хорошо спланирована, завершается в Кинта Регалейра, можно остаться и еще погулять. У нас была гид Наталия. Наталия рассказывает
    читать дальше

    интересно, чуствуется глубокое знание материала. Много интересного узнали как про Синтру и усадьбу, так и про Португалию в целом. Темп экскурсии не высокий, останавливались в красивых местах, посмотреть, сфотографировать. Нас было 4 человека в группе. Организация хорошая, накануне прислали подробную информацию по месту встречи и контакты гида. Экскурсию рекомендую.

  • Л
    Людмила
    10 июня 2025
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Хорошая экскурсия, водитель-гид в одном лице, никто никуда не торопил, было достаточно времёни для осмотра достопримечательностей, тур был групповой, гид хорошо организовала всех и было комфортабельно!
  • н
    наталья
    29 апреля 2025
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Были на экскурсии по Синтре. Наш экскурсовод Наталия. Она очень интересно и много рассказывала. Прекрасно построен маршрут. Не спеша мы
    читать дальше

    все посмотрели, все что было заявлено в программе выполнено. Перед экскурсией нам раздали наушники, хотя группа была небольшая 12 человек, что очень удобно. Мы с сыном довольны и экскурсией, и экскурсоводом. Спасибо.

  • A
    Andrey
    19 января 2025
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Экскурсию вместо Юлии проводил Александр. До Синтры мы добрались сами. Александр, как и договаривались, встретил нас на станции. Экскурсия получилась
    читать дальше

    интересная и познавательная в форме прогулки по прекрасному и необычному городу. Из-за огромной очереди мы отказались от посещения одной из локаций. Александр перестроил нашу экскурсию и мы прекрасно посетили королевский дворец. О чем вообще не пожалели. Всего было достаточно. И исторических фактов, и информации о современной жизни Синтры и страны в целом. Мы получили большое удовольствие. Рекомендую!

  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо
  • A
    Anna
    3 апреля 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
  • Y
    Yigal
    9 марта 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось
  • Н
    Наталия
    17 ноября 2022
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Огромное спасибо, Юлии за такую прекрасную экскурсию. Юлия великолепный рассказчик, ловко переплетающий сухие факты с жизненными историями, легендами и тонким юмором. 4 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Советую данную экскурсию с Юлией.
  • A
    Aleksandra
    22 мая 2022
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    У нашей группы экскурсоводом была Наталья. Очень интересно рассказывала, всё структурировано, не прыгала с темы на тему. Мы очень благодарны:) Время пролетело незаметно.
  • К
    Кирилл
    9 января 2022
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Юлия нам открыла Синхру!!! Гид прекрасно владеет материалом и рассказ оказался настолько интересным и удивительным, что мы до сих пор
    читать дальше

    находимся под впечатлением!! Просто великолепно. Знаете, когда экскурсовод живет своим делом и искренне болеет за него душой, это сразу чувствуется. В случае с Юлией это соответствует на 100%. Так что смело рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    13 декабря 2021
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Нашим гидом была Наталья, настоящий профессионал! Прекрасно владеет и словом, и материалом. Приветливая, спокойная, доброжелательная. Мы хотим поехать в Португалию
    читать дальше

    ещё, и обязательно свяжемся с Натальей, чтобы открыть с ней новые для себя места. Со мной был ребёнок 9 лет, и он тоже внимательно слушал, потому что Наталья смогла его увлечь рассказом. Прогулка по Синтре с Натальей была одним из наиболее интересных событий наших португальских каникул. Большое спасибо!

  • С
    Сергей
    2 ноября 2021
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Замечательная экскурсия!!! Спасибо огромное гиду Наталье!
  • T
    Tatjana
    30 октября 2021
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Материл был интересен, очень структурирован и рассказан в правильной точке маршрута.
    Экскурсия подойдет тем, кто знаком с историей существования в Европе орденов, взаимоотношений между странами и религиями.
  • A
    Anastasija
    5 июля 2021
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Мы семьей стараемся много путешествовать по разным городам мира и в каждом городе стараемся взять экскурсию, чтобы проникнуться местной историей
    читать дальше

    и культурой. И можем с 100% уверенностью сказать, что данная экскурсия была одной из самых интересных и захватывающих. Отдельно хотелось бы отметить то, что Юлия своими рассказами заинтересовала не только взрослых, но и детей (10 и 13 лет).

  • Ю
    Юлия
    5 марта 2020
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Спасибо гиду Наталье за чудесную прогулку по Синтре! Наталья - замечательный рассказчик, она сумела захватить все наше внимание и заставила
    читать дальше

    забыть про время. Мы очень много узнали не только про Синтру, но и про то, как живут португальцы, про их обычаи, праздники, местную кухню. Экскурсию однозначно рекомендую, понравится всем!

  • С
    Стелла
    4 февраля 2020
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Гуляли по Синтре в январе 2020 года с гидом Натальей: хорошо рассказывает, видно, что ей самой интересно то, о чем
    читать дальше

    она нам говорит. Было познавательно и приятно посмотреть Синтру и послушать рассказ о достопримечательностях этого милого места. Спасибо, Наталья! Вы отлично разнообразили наш досуг в Португалии.

  • М
    Майя
    29 января 2020
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    И сегодня мы с коллегой очень рады,что гидом у нас был Василий. Это- влюбленный в свою работу человек,поэтому слушать его интересно. Уже любим Синтру,Португалию и Василия!;-)))
  • Г
    Галина
    10 января 2020
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Синтра прекрасна! Но одно дело просто смотреть, совсем другое когда просмотр сопровождается историей, легендами, интересными фактами. Было очень увлекательно, познавательно. Спасибо Юлии за отличную прогулку.
  • М
    Максим
    29 декабря 2019
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Замечательный гид, прекрасная экскурсия. Очень интересно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Синтре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Синтра времён Средневековья
  2. Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
  3. Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Какие места ещё посмотреть в Синтре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Мыс Рока
  3. Дворец Келуш
Сколько стоит экскурсия по Синтре в декабре 2025
Сейчас в Синтре в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 160. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Синтре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 111 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль