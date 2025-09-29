Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
«По пути вам откроются знаменитые усадьбы Сасетти, поместья Блейстер и Регалейра, окружённые реликтовыми лесами и мегалитами, которым более 60 миллионов лет»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
Билеты
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
€160 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Погрузитесь в атмосферу древней Синтры, где история и мистика переплетаются среди зелени и архитектурных шедевров
Начало: у входа в королевский дворец
«Дополнительные расходы: входной билет в усадьбу Регалейра (взрослый билет — 12 евро»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
12 дек в 09:30
15 дек в 09:30
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- BBROSH29 сентября 2025ПРЕКРАСНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ!
- ЕЕлена24 июля 2025Экскурсия интересная, хорошо спланирована, завершается в Кинта Регалейра, можно остаться и еще погулять. У нас была гид Наталия. Наталия рассказывает
- ЛЛюдмила10 июня 2025Хорошая экскурсия, водитель-гид в одном лице, никто никуда не торопил, было достаточно времёни для осмотра достопримечательностей, тур был групповой, гид хорошо организовала всех и было комфортабельно!
- ннаталья29 апреля 2025Были на экскурсии по Синтре. Наш экскурсовод Наталия. Она очень интересно и много рассказывала. Прекрасно построен маршрут. Не спеша мы
- AAndrey19 января 2025Экскурсию вместо Юлии проводил Александр. До Синтры мы добрались сами. Александр, как и договаривались, встретил нас на станции. Экскурсия получилась
- ИИрина17 июля 2023Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо
- AAnna3 апреля 2023Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
- YYigal9 марта 2023Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось
- ННаталия17 ноября 2022Огромное спасибо, Юлии за такую прекрасную экскурсию. Юлия великолепный рассказчик, ловко переплетающий сухие факты с жизненными историями, легендами и тонким юмором. 4 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Советую данную экскурсию с Юлией.
- AAleksandra22 мая 2022У нашей группы экскурсоводом была Наталья. Очень интересно рассказывала, всё структурировано, не прыгала с темы на тему. Мы очень благодарны:) Время пролетело незаметно.
- ККирилл9 января 2022Юлия нам открыла Синхру!!! Гид прекрасно владеет материалом и рассказ оказался настолько интересным и удивительным, что мы до сих пор
- ТТатьяна13 декабря 2021Нашим гидом была Наталья, настоящий профессионал! Прекрасно владеет и словом, и материалом. Приветливая, спокойная, доброжелательная. Мы хотим поехать в Португалию
- ССергей2 ноября 2021Замечательная экскурсия!!! Спасибо огромное гиду Наталье!
- TTatjana30 октября 2021Материл был интересен, очень структурирован и рассказан в правильной точке маршрута.
Экскурсия подойдет тем, кто знаком с историей существования в Европе орденов, взаимоотношений между странами и религиями.
- AAnastasija5 июля 2021Мы семьей стараемся много путешествовать по разным городам мира и в каждом городе стараемся взять экскурсию, чтобы проникнуться местной историей
- ЮЮлия5 марта 2020Спасибо гиду Наталье за чудесную прогулку по Синтре! Наталья - замечательный рассказчик, она сумела захватить все наше внимание и заставила
- ССтелла4 февраля 2020Гуляли по Синтре в январе 2020 года с гидом Натальей: хорошо рассказывает, видно, что ей самой интересно то, о чем
- ММайя29 января 2020И сегодня мы с коллегой очень рады,что гидом у нас был Василий. Это- влюбленный в свою работу человек,поэтому слушать его интересно. Уже любим Синтру,Португалию и Василия!;-)))
- ГГалина10 января 2020Синтра прекрасна! Но одно дело просто смотреть, совсем другое когда просмотр сопровождается историей, легендами, интересными фактами. Было очень увлекательно, познавательно. Спасибо Юлии за отличную прогулку.
- ММаксим29 декабря 2019Замечательный гид, прекрасная экскурсия. Очень интересно и познавательно.
