Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
«Но, как и в любом другом регионе Португалии, здесь есть свой десерт»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно
«Вы узнаете об истории создания его великолепных комнат и огромной королевской кухни, где до сих пор хранится посуда, в которой готовились яства для королей и их именитых гостей»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
«А еще секретные панорамы с ошеломляющими видами, лучшие пляжи и множество гастрономических впечатлений»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€490 за всё до 4 чел.
- RRoksana7 мая 2025Это был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии. Узнали много интересного про жизнь в Португалии, быт, традиции.
- ССветлана1 мая 2025Владислав очень внимателен к своим гостям (угостил нас потрясающим чаем, вкуснейшим пирогом и отличным вином), показал нам Португалию с новых впечатляющих ракурсов (провел нас не туристическими тропами к интересным локациям)! 🧡
- ММарина6 февраля 2025Спасибо Алексею за чудесную экскурсию 🥰
Я взглянула на Португалию с другой стороны, хотя уже неделю изучаю ее! Невероятно интересно, я
- ЕЕкатерина6 июля 2024Спасибо Алексею! Экскурсия была просто потрясающая: побывали в красивейших местах, лишённых толп туристов, насладились прекрасной едой, приготовленной в аутентичном ресторанчике, получили массу интересной и полезной информации
- ННаталья3 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
- ССоломон9 июля 2023Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
- AAleksandr4 июня 2023Отличная экскурсия, нам очень понравилось!
- ГГалина24 февраля 2023Очень нассышенная программа как рассказами о стране и месте, так и физической активностью. Много посмотрели красивейших и интересных, нетуристических мест, узнали как живется в столице и окресностях. Вернулись немного уставшие, но счасливые. Очень рекомендуем и сами непрочь будем повторить!
- AAureliu2 ноября 2022Экскурсия прошла отлично. Всем довольны. Рекомендуем Виктора. Спасибо за всё!!!
- EElena13 сентября 2022В Лиссабоне оказалась в командировке и на знакомство со страной у меня были не то что дни, часы. Владислав и
- ККатя17 августа 2022Прекрасный гид, который показал нам места в стороне от избитых туристических маршрутов, угостил вином, сибирским чаем и накормил вкуснейшим пирогом
- ЕЕкатерина10 марта 2022Очень понравилось. Алексей интересно и увлекательно рассказывает об истории страны и места.
Экскурсия с Алексеем - это отдых для тех, кто
- AArkadiy13 октября 2019Если вы хотите постоять в очередях и взгдянуть на красоты Синтры из за спин других туристов- это экскурсия не для
- OOleg9 октября 2019Очень интересная и необычно построенная экскурсия, знающий и внимательный гид. Особенное спасибо за горячий чай и собственноручно приготовленные пирожные на
