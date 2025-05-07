Мои заказы

Гастрономические экскурсии Синтры

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Синтре на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Синтра времён Средневековья
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
«Но, как и в любом другом регионе Португалии, здесь есть свой десерт»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно
«Вы узнаете об истории создания его великолепных комнат и огромной королевской кухни, где до сих пор хранится посуда, в которой готовились яства для королей и их именитых гостей»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€320 за всё до 6 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
«А еще секретные панорамы с ошеломляющими видами, лучшие пляжи и множество гастрономических впечатлений»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€490 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roksana
    7 мая 2025
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Это был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии. Узнали много интересного про жизнь в Португалии, быт, традиции.
    читать дальше

    Посетили за этот день все заявленные места и даже больше. Лесная дорога к замку Пена поразила своей красотой, а угощения кот. приготовил Влад были очень приятным и необычным бонусом 😁

    Это был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии. Узнали много интересного про жизнь в Португалии, быт, традиции.
  • С
    Светлана
    1 мая 2025
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Владислав очень внимателен к своим гостям (угостил нас потрясающим чаем, вкуснейшим пирогом и отличным вином), показал нам Португалию с новых впечатляющих ракурсов (провел нас не туристическими тропами к интересным локациям)! 🧡
  • М
    Марина
    6 февраля 2025
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Спасибо Алексею за чудесную экскурсию 🥰
    Я взглянула на Португалию с другой стороны, хотя уже неделю изучаю ее! Невероятно интересно, я
    читать дальше

    запомню как мы пробирались по тропам до самых лучших видов! Очень рекомендую, потрясающий рассказчик, сразу видно, что человек любит то что делает! Еще раз спасибо🥰

    Спасибо Алексею за чудесную экскурсию 🥰Спасибо Алексею за чудесную экскурсию 🥰Спасибо Алексею за чудесную экскурсию 🥰
  • Е
    Екатерина
    6 июля 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Спасибо Алексею! Экскурсия была просто потрясающая: побывали в красивейших местах, лишённых толп туристов, насладились прекрасной едой, приготовленной в аутентичном ресторанчике, получили массу интересной и полезной информации
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
    читать дальше

    исторических фактах и просто интересных вещах)) посмотрели на океан и с высокого мыса Рока и непосредственно вблизи с очень живописного пляжа. Очень вкусно пообедали в прекрасном семейном ресторанчике) всё понравилось, спасибо большое Вячеславу! Рекомендую!

  • С
    Соломон
    9 июля 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
  • A
    Aleksandr
    4 июня 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось!
  • Г
    Галина
    24 февраля 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Очень нассышенная программа как рассказами о стране и месте, так и физической активностью. Много посмотрели красивейших и интересных, нетуристических мест, узнали как живется в столице и окресностях. Вернулись немного уставшие, но счасливые. Очень рекомендуем и сами непрочь будем повторить!
  • A
    Aureliu
    2 ноября 2022
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Экскурсия прошла отлично. Всем довольны. Рекомендуем Виктора. Спасибо за всё!!!
  • E
    Elena
    13 сентября 2022
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    В Лиссабоне оказалась в командировке и на знакомство со страной у меня были не то что дни, часы. Владислав и
    читать дальше

    Алексей были очень добры, переиграли свой график, устроили экскурсию в удобное для меня время. Не будут раскрывать секретов мастеров, но Владислав точно знаток этой страны самого высокого уровня!!! Знаток секретных тропинок к самым заповедным местами! Если у вас хорошая физическая подготовка, надежная экипировка, то обязательно скажите об этом Владиславу и бонусом увидите то, что никогда не забудете!

  • К
    Катя
    17 августа 2022
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Прекрасный гид, который показал нам места в стороне от избитых туристических маршрутов, угостил вином, сибирским чаем и накормил вкуснейшим пирогом
    читать дальше

    собственного приготовления! Алексей проявил гибкость в разработке маршрута, учитывая наши интересы и временные рамки, дал много советов по клубам, ресторанам и магазинам. Умелый водитель на супер-комфортабельном автомобиле.

    Прекрасный гид, который показал нам места в стороне от избитых туристических маршрутов, угостил вином, сибирским чаем
  • Е
    Екатерина
    10 марта 2022
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Очень понравилось. Алексей интересно и увлекательно рассказывает об истории страны и места.
    Экскурсия с Алексеем - это отдых для тех, кто
    читать дальше

    хочет посмотреть уникальные виды (вне туристического маршрута), узнать о стране и ее обычаях. Узнать интересные факты. И получить удовольствие от отдыха с максимальным комфортом.
    Алексей забрал нас из гостиницы Лиссабона на своем комфортабельном авто.
    По пути рассказал нам много интересного. Мы ходили нетуристическими тропами и любовались красотами это страны.
    День прошел великолепно и ужин в семейном ресторане в его завершения был жемчужиной.
    Советую всем)

  • A
    Arkadiy
    13 октября 2019
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Если вы хотите постоять в очередях и взгдянуть на красоты Синтры из за спин других туристов- это экскурсия не для
    читать дальше

    Вас. Алексей провел нас безлюдными тропами, покзал достопримечательности с неожиданного ракурса и интересно рассказал об увиденом. Было очень приятно встретить человека, который делает свое дело с удовольствием.
    Обед в местном семейном ресторане был ещё одним приятным сюрпризом, если вы не закажете осьминога - вы много потеряете!
    Рекомендую позаботится о правильной экипировке. В остальном -смело положитесь на Алексея

  • O
    Oleg
    9 октября 2019
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Очень интересная и необычно построенная экскурсия, знающий и внимательный гид. Особенное спасибо за горячий чай и собственноручно приготовленные пирожные на
    читать дальше

    подъёме в парке Синтры и бутылку замечательного португальского вина из стеклянных фужеров на вершине в Peninha. Все очень понравилось. Рекомендуем. Олег и Лариса.

Сколько стоит экскурсия по Синтре в декабре 2025
Сейчас в Синтре в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 490. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Синтры, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025