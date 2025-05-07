читать дальше Алексей были очень добры, переиграли свой график, устроили экскурсию в удобное для меня время. Не будут раскрывать секретов мастеров, но Владислав точно знаток этой страны самого высокого уровня!!! Знаток секретных тропинок к самым заповедным местами! Если у вас хорошая физическая подготовка, надежная экипировка, то обязательно скажите об этом Владиславу и бонусом увидите то, что никогда не забудете!

В Лиссабоне оказалась в командировке и на знакомство со страной у меня были не то что дни, часы. Владислав и