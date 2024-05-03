1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
«Путь к самой западной точке континента лежит через живописное португальское побережье»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от €140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
«Также вы увидите старинную часовню на горе, притаившуюся среди сказочных лесов национального заповедника или (если к часовне будет закрыт доступ) погуляете по узким улочкам Синтры»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты Лунной горы
Узнать Синтру вместе с дипломированным историком и разгадать замыслы тайных орденов
Начало: От места вашего проживания
«Сьерра-да-Синтра (Лунная гора) — местность с богатейшей историей, начавшейся задолго до христианства»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€600 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
- ЕЕлена30 августа 2023Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!
- ААнна24 августа 2023Наш эксукурсовод был Борис,очень приятный и отзывчивый человек,много информации узнали про Португалию,все было замечательно,увлекательно и интересно,оченЬ рекомендую ☺️
- ССоломон9 июля 2023Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
- AAleksandr4 июня 2023Отличная экскурсия, нам очень понравилось!
- ННаталья17 октября 2019Экскурсия замечательная! Посетили много красивых и интересных мест до мыса Рока, и полюбовались закатом на краю света! Сказочно! Гид непрерывно
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Синтре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Синтре в июне 2024
Сейчас в Синтре в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 600. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Синтре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 15 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август