Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Из экскурсии вы узнаете, как и в каких условиях жили короли Португалии.



Вы посетите так и не достроенный дворец Ажуда, национальный дворец Келуш (он же «португальский Версаль») и Деревенский дворец в Синтре, куда монархи уезжали летом прятаться от жары. По дороге вы также заедете в деревню Азеньяш-ду-Мар, расположенную на отвесной скале.

Описание экскурсии Королевский Дворец Ажуда. Несмотря на то, что дворец так и не был достроен до конца из-за ссылки королевской семьи в Бразилию, дворец Ажуда до сих пор остается одним из самых романтичных зданий в Европе. Интерьер дворца подчеркивает изобилие 1700-х годов, когда в португальской колонии Бразилии были найдены алмазы. Мебель, скульптуры, предметы интерьера, статуи, экстравагантная живопись – все это отражает богатство королевского двора того времени. Рыбацкая деревня Азеньяш-ду-Мар расположена на высокой отвесной скале. Ее белые домики утопают в зелени, а из окон и смотровых площадок открывается прекрасный вид на океан. Национальный дворец Келуш также называют «португальским Версалем». Изысканные строения окружены роскошным садом с фонтанами, поэтому те, кто бывал в Версале, находят много общего. Национальный дворец Синтры, также известный как Деревенский дворец, появился во времена Средневековья. С XV века и до конца XIX его облюбовали португальские короли, которые устроили там летнюю резиденцию, спасаясь от жары, охватывающую большинство других регионов Португалии. Благодаря горным хребтам и огромным вечнозеленым древесным массивам в Синтре даже в самый разгар лета легко дышится, а воздух, насыщенный эфирными маслами, считается целебным.

