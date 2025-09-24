Из экскурсии вы узнаете, как и в каких условиях жили короли Португалии.
Вы посетите так и не достроенный дворец Ажуда, национальный дворец Келуш (он же «португальский Версаль») и Деревенский дворец в Синтре, куда монархи уезжали летом прятаться от жары. По дороге вы также заедете в деревню Азеньяш-ду-Мар, расположенную на отвесной скале.
Описание экскурсииКоролевский Дворец Ажуда. Несмотря на то, что дворец так и не был достроен до конца из-за ссылки королевской семьи в Бразилию, дворец Ажуда до сих пор остается одним из самых романтичных зданий в Европе. Интерьер дворца подчеркивает изобилие 1700-х годов, когда в португальской колонии Бразилии были найдены алмазы. Мебель, скульптуры, предметы интерьера, статуи, экстравагантная живопись – все это отражает богатство королевского двора того времени. Рыбацкая деревня Азеньяш-ду-Мар расположена на высокой отвесной скале. Ее белые домики утопают в зелени, а из окон и смотровых площадок открывается прекрасный вид на океан. Национальный дворец Келуш также называют «португальским Версалем». Изысканные строения окружены роскошным садом с фонтанами, поэтому те, кто бывал в Версале, находят много общего. Национальный дворец Синтры, также известный как Деревенский дворец, появился во времена Средневековья. С XV века и до конца XIX его облюбовали португальские короли, которые устроили там летнюю резиденцию, спасаясь от жары, охватывающую большинство других регионов Португалии. Благодаря горным хребтам и огромным вечнозеленым древесным массивам в Синтре даже в самый разгар лета легко дышится, а воздух, насыщенный эфирными маслами, считается целебным.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Ажуда в Лиссабоне
- Келуш (Португальский Версаль)
- Национальный дворец в Синтре
- Деревня Азеньяш-ду-Мар
Что включено
- Транспорт
- Гид
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Входные билеты во все дворцы
Место начала и завершения?
Уточняется после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
