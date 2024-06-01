А Анжелика Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!

Н Наталья Душевный день в Синтре и окрестностях читать дальше исторических фактах и просто интересных вещах)) посмотрели на океан и с высокого мыса Рока и непосредственно вблизи с очень живописного пляжа. Очень вкусно пообедали в прекрасном семейном ресторанчике) всё понравилось, спасибо большое Вячеславу! Рекомендую! Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих

И Ирина Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы Нам все очень понравилось. Юлия- прекрасная рассказчица, очень эрудированна и знает всё о Португалии и, в частности, о Синтре. 4 часа пролетели незаметно. Только положительные впечатления и искренние рекомендации!

О Ольга Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы Отличная экскурсия с очень хорошим экскурсоводом Юлией. Четыре часа пролетели быстро и незаметно. Было познавательно, неформально и весело. Рекомендуем всем!

А Андрей Город Синтра - настоящее сокровище Португалии читать дальше когда не надо. На мыс Кабо да Рока мы не ездили по взаимной договоренности (съездили сами отдельно). В общем отлично провели время, рекомендую. Интересная экскурсия и Елена хороший рассказчик, готовый отвечать на вопросы и углубляться в детали когда надо, и не перегружающий подробностями,

Е Елена Мыс Рока - вечер на краю мира Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!

А Анна Мыс Рока - вечер на краю мира Наш эксукурсовод был Борис,очень приятный и отзывчивый человек,много информации узнали про Португалию,все было замечательно,увлекательно и интересно,оченЬ рекомендую ☺️

И Ирина Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо

С Соломон Душевный день в Синтре и окрестностях Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.