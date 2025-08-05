читать дальше

компанией, потому как отзывы почему- то оставляли желать лучшего, но моя интуиция меня не подвела и все превзошло мои ожидания. Выехали вовремя,все время в дороге Валерия усердно рассказывала о стране, а пункте назначения, об особенностях португальской культуры. Больше всего осталась под впечатление от Мыса Року- действительно стоит приехать и посмотреть на океан с этого мыса, ощущение что тебя сейчас подхватит ветром и унесет.

Еще раз спасибо за прекрасный тур, очень жаль что не удалось с вами побывать в Порто, но надеюсь что в следующий раз обязательно!

Галина