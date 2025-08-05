Групповая
до 20 чел.
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
«Его воплощения – исторический центр города, замок Паласио Де Пена, усадьба Кинта дэ Регалейру – Вы и увидите на экскурсии»
Расписание: По субботам в 9:00
27 сен в 09:00
3 окт в 09:00
€95 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Начало: Уточняется после бронирования
«Несмотря на то, что дворец так и не был достроен до конца из-за ссылки королевской семьи в Бразилию, дворец Ажуда до сих пор остается одним из самых романтичных зданий в Европе»
Расписание: Понедельник 09:00
29 сен в 09:00
6 окт в 09:00
€280 за всё до 8 чел.
Билеты
Дворец Пена: билет и аудиоэкскурсия
Посетите легендарный Дворец Пена в Синтре. Узнайте о королевской семье, прогуляйтесь по крепостным стенам и полюбуйтесь океаном
Начало: У входа в парк «Пена»
«Входные билеты продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа во дворец»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€40 за билет
- ССергей5 августа 2025Прекрасно провели время! Посмотрели то, что хотели. Огромная благодарность нашему гиду Ивану! Рассказывает грамотно и интересно. Хорошая организация поездки, четко
- ГГалина27 января 2025Прекрасный тур и прекрасная, грамотная и очень харизматичная гид Валерия! Изначально я сомневалась по поводу бронирования этого тура с этой
- RRuslan15 июля 2024Хороший экскурсовод и ему 5 баллов, не понравилось что поменялись планы экскурсии по вине самой компании и считайте что вы уже без обеденного нормального перерыва
- KKUZAVKOVA8 июня 2023Экскурсия очень понравилась, была четко структуирована, все достопримечательности в соответствии с рекламой этого тура были показаны. Огромное спасибо экскурсоводу Саше за интересную нескучную подачу материала, профессионализм, самоотдачу и любовь к своему делу. Было очень интересно и познавательно.
- SSchepail3 июня 2023Экскурсия очень понравилась, организация отличная, а гид Александр выше всяких похвал, глубокие познания истории, интересный рассказчик. Советую всем
- ГГеннадий23 апреля 2023Понравилось как организована экскурсия
- ААртур8 января 2023Отличная экскурсия, прекрасный, знающий гид и внимательный водитель. Спасибо за массу впечатлений!!!
- ШШвец27 августа 2021Спасибо, все замечательно
