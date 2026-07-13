Экскурсии по пригородам Абакана

Лучшее время для экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа вокруг радует глаз зеленью и цветами. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможность насладиться красотой зимних пейзажей, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов и возможных снегопадов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Саяно-Шушенская ГЭС
Саянский каньон
Хребет Борус
Форелевое хозяйство на Енисее
Майнская ГЭС
Саянский мраморный карьер
Посёлок гидроэнергетиков Черёмушки
Город металлургов Саяногорск
Саянский алюминиевый завод
Описание экскурсии
Дорога к исполину
Маршрут до Саяно-Шушенской ГЭС позволит нам охватить несколько знаковых мест Хакасии — от тысячелетних курганов до Саяногорского алюминиевого завода. По пути вспомним любопытные детали истории Сибири, а проезжая по местам древних языческих обрядов, поговорим о хакасской, тагарской и окуневской культурах. В деревне Сизая вы увидите сохранившийся храм 19 века и места, где рос советский борец Иван Ярыгин. А если вы захотите немного отдохнуть, сможем заехать на развлекательную площадку «Тартуга» с детскими аттракционами и зоной для пикника.
ГЭС, которую лучше один раз увидеть
И вот перед вами — исполинская дамба Саяно-Шушенской ГЭС, одной из крупнейших и мощнейших на планете. Со смотровой площадки вы оцените масштабы монументальной станции, которая обеспечивает энергией половину Сибири. С моей помощью узнаете, как создавалось это чудо советской инженерной мысли, развеете мифы о ГЭС и поймете, чего стоило Сибири перекрытие реки Енисей. А еще я расскажу о современной жизни станции и аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года с позиции очевидца.
В маршруте
Саяно-Шушенская ГЭС — Саянский каньон — Хребет Борус — Форелевое хозяйство на Енисее — Майнская ГЭС — Саянский мраморный карьер — Посёлок гидроэнергетиков Черёмушки — Город металлургов Саяногорск — Саянский алюминиевый завод
Обратите внимание: В нашу экскурсию не входит посещение плотины — только визуальный обзор с окружающей территории, а также обзор со смотровых площадок рядом с ГЭС.
Организационные детали
Трансфер на легковом автомобиле от Абакана и обратно входит в стоимость экскурсии
Также экскурсию можно забронировать для большего количества участников (стоимость уточняйте у гида)
По запросу и за дополнительную плату мы можем увеличить продолжительность экскурсии и посетить дополнительные локации: Этнографический музей Шушенское, Музей-заповедник Хуртуях-Тас, музей под открытым небом Казановка, природный парк Ергаки (смотровая, визит-центр)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Абакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 647 туристов
Мы — команда сибирских гидов. Более 25 лет путешествуем, ходим в горы и сплавляемся по рекам. Более 15 лет организовываем экскурсии и многодневные поездки. Имеем профессиональные удостоверения гидов-проводников. Откроем для вас Ергаки, Красноярский край, Республику Хакасию, Республику Тыва, Алтай и Байкал.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Прекрасная экскурсия! Саяно-Шушенская ГЭС поражает масштабом и красотой. Очень познавательно, интересно, а виды просто завораживают. Отдельный кайф — воздух и запахи вокруг. Всем советую!
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Е
Екатерина
Большое спасибо за экскурсию! все понравилось. Сергей очень подробно и интересно все рассказывает. Сами бы столько про Хакасию вряд-ли бы узнали.
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Н
Николай
Отличная экскурсия. Очень интересный рассказ. Успели посмотреть Саяно-Шушенскую ГЭС со смотровой, увидели памятник покорителям Енисея, посетили парк развлечений Тортуга, форелевую ферму (где приобрели очень вкусную форель), побывали в парке Мраморка, откуда открываются прекрасные виды на Енисей и Саяны. Детям очень понравилось.
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Ч
Черепанова
Мы путешествуем по городам России своей компанией, зачастую в детьми (мальчишки предподрасткового возраста)). Экскурсия с Сергеем понравилась. Реальность была выше моих ожиданий. Забрал нас, где нам было удобно. Очень приятный собеседник. Веселый. Много рассказал интересного, делали остановки, где просили, не торопил нас. Очень позитивный человек! Рекомендую.
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Т
Тамара
Моя оценка 10 из 5 Я очень довольна. экскурсия получилась очень познавательна, т. к. она была индивидуальная и у меня был персональный гид Сергей всё прошло на ура. Впечатлений и эмоций масса увидела всё и услышала больше чем предполагала. Мой гид самый лучший рассказчик просто умница!!!! Рекомендую всем посетить прекрасный город Абакан и его окрестности с Трипстером!!!
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А
Антон
Дата посещения: 2 авг 2025
Отличная экскурсия!
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