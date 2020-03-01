Экскурсии по пригородам Абакана

Что вас ожидает

Дорога к исполину

Маршрут до Саяно-Шушенской ГЭС позволит нам охватить несколько знаковых мест Хакасии — от тысячелетних курганов до Саяногорского алюминиевого завода. По пути вспомним любопытные детали истории Сибири, а проезжая по местам древних языческих обрядов, поговорим о хакасской, тагарской и окуневской культурах. В деревне Сизая вы увидите сохранившийся храм 19 века и места, где рос советский борец Иван Ярыгин. А если вы захотите немного отдохнуть, сможем заехать на развлекательную площадку «Тартуга» с детскими аттракционами и зоной для пикника.

ГЭС, которую лучше один раз увидеть

И вот перед вами — исполинская дамба Саяно-Шушенской ГЭС, одной из крупнейших и мощнейших на планете. Со смотровой площадки вы оцените масштабы монументальной станции, которая обеспечивает энергией половину Сибири. С моей помощью узнаете, как создавалось это чудо советской инженерной мысли, развеете мифы о ГЭС и поймете, чего стоило Сибири перекрытие реки Енисей. А еще я расскажу о современной жизни станции и аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года с позиции очевидца.