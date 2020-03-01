Экскурсии по пригородам Абакана

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС

Увидеть монументальный памятник советской инженерной мысли и познакомиться с окрестностями Абакана

Сергей
Задать вопрос
Сергей – представитель гидов
Только побывав на Саяно-Шушенской ГЭС, можно по-настоящему оценить её масштабы, инженерное новаторство и значение для Хакасии и всей России.

Вы увидите одну из высочайших плотин страны, откроете историю всесоюзной стройки и развеете мифы о станции.

А по пути услышите легенды Хакасии и посетите несколько интересных уголков края.
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у Дворца Молодежи в Абакане
Забронировать экскурсию
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС

Что вас ожидает

Дорога к исполину
Маршрут до Саяно-Шушенской ГЭС позволит нам охватить несколько знаковых мест Хакасии — от тысячелетних курганов до Саяногорского алюминиевого завода. По пути вспомним любопытные детали истории Сибири, а проезжая по местам древних языческих обрядов, поговорим о хакасской, тагарской и окуневской культурах. В деревне Сизая вы увидите сохранившийся храм 19 века и места, где рос советский борец Иван Ярыгин. А если вы захотите немного отдохнуть, сможем заехать на развлекательную площадку «Тартуга» с детскими аттракционами и зоной для пикника.

ГЭС, которую лучше один раз увидеть
И вот перед вами — исполинская дамба Саяно-Шушенской ГЭС, одной из крупнейших и мощнейших на планете. Со смотровой площадки вы оцените масштабы монументальной станции, которая обеспечивает энергией половину Сибири. С моей помощью узнаете, как создавалось это чудо советской инженерной мысли, развеете мифы о ГЭС и поймете, чего стоило Сибири перекрытие реки Енисей. А еще я расскажу о современной жизни станции и аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года с позиции очевидца.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле от Абакана и обратно, страховка и чай в дороге входят в стоимость экскурсии
  • Также экскурсию можно забронировать бля большего количества участников (стоимость уточняйте у гида)
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Дворца Молодежи в Абакане.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Мы — команда сибирских гидов. Более 25 лет путешествуем, ходим в горы и сплавляемся по рекам. Более 15 лет организовываем туры и экскурсии. Имеем профессиональные удостоверения гидов-проводников. Откроем для вас Ергаки, Красноярский край, Республику Хакасию, Республику Тыва, Алтай и Байкал.
Напишите мне

Экскурсии по пригородам Абакана

Древние идолы Хакасии в горах СахсарыДревние идолы Хакасии в горах СахсарыДревние идолы Хакасии в горах Сахсары
7500 за экскурсию
8 часов
Прикоснуться к сакральному наследию Окуневской культуры, не вышедшей за пределы Саянских гор
Когда в Египте строили пирамиды, в долинах среднего Енисея ваяли каменных идолов, многие из которых дожили до наших дней. В путешествии вы рассмотрите памятники одной из самых ярких культур эпохи ранней бронзы в Северной Евразии. А любопытные легенды и противоречивые версии на фоне бесподобных пейзажей заразят азартом исследователя, прибывшего в Мекку сибирской археологии.

Выбирайте и другие экскурсии в Абакане

ВсеЗа городомНеобычные маршрутыНа автомобилеОбзорныеИндивидуальные