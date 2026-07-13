Экскурсии по пригородам Абакана

Лучшее время для экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа вокруг радует глаз зеленью и цветами. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможность насладиться красотой зимних пейзажей, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов и возможных снегопадов.

Посещение Саяно-Шушенской ГЭС - это не просто экскурсия, это погружение в историю и культуру Хакасии, возможность увидеть одно из чудес советской инженерии.Путешествие начинается с знакомства с древними курганами и проходит

через ключевые культурные и исторические места региона, включая Саяногорский алюминиевый завод и деревню Сизая с её историческими памятниками. Вы узнаете о хакасской, тагарской и окуневской культурах, посетите места, связанные с жизнью известного борца Ивана Ярыгина. Впечатляющая дамба Саяно-Шушенской ГЭС откроется вашему взору во всей своей монументальности с смотровой площадки, где вы сможете оценить масштабы и значимость этого объекта для всей Сибири. Экскурсия раскроет перед вами историю создания ГЭС, её современное состояние и даже детали аварии 2009 года. Обратите внимание, что программа предусматривает только визуальный обзор ГЭС, но даже это позволит вам ощутить её величие и мощь. Включенный в стоимость трансфер из Абакана обеспечит комфортное путешествие, а возможность дополнительно посетить другие уникальные места Хакасии сделает ваш опыт незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога к исполину

Маршрут до Саяно-Шушенской ГЭС позволит нам охватить несколько знаковых мест Хакасии — от тысячелетних курганов до Саяногорского алюминиевого завода. По пути вспомним любопытные детали истории Сибири, а проезжая по местам древних языческих обрядов, поговорим о хакасской, тагарской и окуневской культурах. В деревне Сизая вы увидите сохранившийся храм 19 века и места, где рос советский борец Иван Ярыгин. А если вы захотите немного отдохнуть, сможем заехать на развлекательную площадку «Тартуга» с детскими аттракционами и зоной для пикника.

ГЭС, которую лучше один раз увидеть

И вот перед вами — исполинская дамба Саяно-Шушенской ГЭС, одной из крупнейших и мощнейших на планете. Со смотровой площадки вы оцените масштабы монументальной станции, которая обеспечивает энергией половину Сибири. С моей помощью узнаете, как создавалось это чудо советской инженерной мысли, развеете мифы о ГЭС и поймете, чего стоило Сибири перекрытие реки Енисей. А еще я расскажу о современной жизни станции и аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года с позиции очевидца.

В маршруте

Саяно-Шушенская ГЭС — Саянский каньон — Хребет Борус — Форелевое хозяйство на Енисее — Майнская ГЭС — Саянский мраморный карьер — Посёлок гидроэнергетиков Черёмушки — Город металлургов Саяногорск — Саянский алюминиевый завод

Обратите внимание: В нашу экскурсию не входит посещение плотины — только визуальный обзор с окружающей территории, а также обзор со смотровых площадок рядом с ГЭС.

Организационные детали