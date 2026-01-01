Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 12:30
20 янв в 08:00
16 000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Оглахты - слияние природы и истории
Начало: По договоренности
Расписание: Групповые суббота в 9.30, индивидуальная в любой день
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
17 000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Ергаки - жемчужина Саян (3 дня)
Начало: Стоянка Абаканского Дворца молодежи
Расписание: по средам в 8.00
23 янв в 13:00
24 янв в 09:00
22 000 ₽ за человека
