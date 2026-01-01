Мои заказы

Развлечения в Абакане

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Абакане, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 12:30
20 янв в 08:00
16 000 ₽ за человека
Оглахты - слияние природы и истории
5 часов
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Групповые суббота в 9.30, индивидуальная в любой день
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
17 000 ₽ за человека
Ергаки - жемчужина Саян (3 дня)
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Начало: Стоянка Абаканского Дворца молодежи
Расписание: по средам в 8.00
23 янв в 13:00
24 янв в 09:00
22 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абакане
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня");
  2. Оглахты - слияние природы и истории;
  3. Ергаки - жемчужина Саян (3 дня).
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Музей-заповедник Шушенское;
  2. Самое главное;
  3. Саяно-Шушенская ГЭС;
  4. ГЭС.
Сколько стоит экскурсия по Абакану в январе 2026
Сейчас в Абакане в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
