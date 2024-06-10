На прогулке по городу я познакомлю вас с национальной культурой и расскажу, откуда в Хакасии появились яблоки. Затем вы станете главным героем этнической программы под живую музыку и звуки бубна. Побываете в травяных термах, пройдёте через массаж нагайками и огнём, а также очищение кожи. В конце ритуала возродитесь, как семя молодой яблони, пробивающееся из земли.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Знакомство с Абаканом

Сначала мы прогуляемся по городу. Вы увидите Преображенский парк и Преображенский собор, сакральную гору Самохвал. Узнаете о пересечении славянской и тюркской культур. Услышите реальный рассказ о герое, который сквозь боль и потери вырастил яблоневый сад.

Театральная спа-постановка в хакасском стиле

Затем мы отправимся на городской курорт «Яблоко», где пройдёт иммерсивная программа:

Вы прочувствуете на себе массаж нагайками и огнём

Погреетесь в сенной терме с луговыми травами Хакасии

Пройдёте через ӱзі — очищение кожи тела по-хакасски

Попробуете целебные напитки — национальный чай с молоком и ирбен-чай

Под звуки живой музыки топчыл-хомыса и бубна шамана мысленно погрузитесь в необычный этномир: пройдёте по хакасской степи, услышите песню ветра, звон ковыля и шум крыла орла, ощутите мощь степного огня и заново родитесь, как молодая яблоня

Организационные детали