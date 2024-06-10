Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")

Погрузиться в хакасскую культуру и испытать необычные ощущения
На прогулке по городу я познакомлю вас с национальной культурой и расскажу, откуда в Хакасии появились яблоки. Затем вы станете главным героем этнической программы под живую музыку и звуки бубна. Побываете в травяных термах, пройдёте через массаж нагайками и огнём, а также очищение кожи. В конце ритуала возродитесь, как семя молодой яблони, пробивающееся из земли.
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Знакомство с Абаканом

Сначала мы прогуляемся по городу. Вы увидите Преображенский парк и Преображенский собор, сакральную гору Самохвал. Узнаете о пересечении славянской и тюркской культур. Услышите реальный рассказ о герое, который сквозь боль и потери вырастил яблоневый сад.

Театральная спа-постановка в хакасском стиле

Затем мы отправимся на городской курорт «Яблоко», где пройдёт иммерсивная программа:

  • Вы прочувствуете на себе массаж нагайками и огнём
  • Погреетесь в сенной терме с луговыми травами Хакасии
  • Пройдёте через ӱзі — очищение кожи тела по-хакасски
  • Попробуете целебные напитки — национальный чай с молоком и ирбен-чай
  • Под звуки живой музыки топчыл-хомыса и бубна шамана мысленно погрузитесь в необычный этномир: пройдёте по хакасской степи, услышите песню ветра, звон ковыля и шум крыла орла, ощутите мощь степного огня и заново родитесь, как молодая яблоня

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, спа-ритуал и трансфер на автомобиле Range Rover Velar до места проведения и обратно
  • Эта программа не подходит для детей и подростков. Но если они с вами, поблизости есть уютное кафе, парк и прогулочная набережная.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный16 000 ₽
каждый следующий гость9 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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