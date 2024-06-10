На прогулке по городу я познакомлю вас с национальной культурой и расскажу, откуда в Хакасии появились яблоки. Затем вы станете главным героем этнической программы под живую музыку и звуки бубна. Побываете в травяных термах, пройдёте через массаж нагайками и огнём, а также очищение кожи. В конце ритуала возродитесь, как семя молодой яблони, пробивающееся из земли.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Знакомство с Абаканом
Сначала мы прогуляемся по городу. Вы увидите Преображенский парк и Преображенский собор, сакральную гору Самохвал. Узнаете о пересечении славянской и тюркской культур. Услышите реальный рассказ о герое, который сквозь боль и потери вырастил яблоневый сад.
Театральная спа-постановка в хакасском стиле
Затем мы отправимся на городской курорт «Яблоко», где пройдёт иммерсивная программа:
- Вы прочувствуете на себе массаж нагайками и огнём
- Погреетесь в сенной терме с луговыми травами Хакасии
- Пройдёте через ӱзі — очищение кожи тела по-хакасски
- Попробуете целебные напитки — национальный чай с молоком и ирбен-чай
- Под звуки живой музыки топчыл-хомыса и бубна шамана мысленно погрузитесь в необычный этномир: пройдёте по хакасской степи, услышите песню ветра, звон ковыля и шум крыла орла, ощутите мощь степного огня и заново родитесь, как молодая яблоня
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, спа-ритуал и трансфер на автомобиле Range Rover Velar до места проведения и обратно
- Эта программа не подходит для детей и подростков. Но если они с вами, поблизости есть уютное кафе, парк и прогулочная набережная.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|16 000 ₽
|каждый следующий гость
|9 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Абакане
Провела экскурсии для 103 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я родилась и живу в Абакане, знаю этот город изнутри. Видела, как он рос, взрослел и хорошел. По роду деятельности, часто встречаю гостей из других городов и влюбляю их в Абакан!Задать вопрос
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