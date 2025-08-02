Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
6 дек в 08:00
7 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
Завтра в 12:30
27 ноя в 08:00
17 500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
На связи «Орбита»
Загадочная тарелка на окраине Абакана окружена слухами. Что же это такое?
Начало: На территории наземной станции «Орбита»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
29 ноя в 14:00
1 дек в 14:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон2 августа 2025Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭСДата посещения: 2 августа 2025Отличная экскурсия!
- ННиколай10 ноября 2025Отличная экскурсия. Очень интересный рассказ. Успели посмотреть Саяно-Шушенскую ГЭС со смотровой, увидели памятник покорителям Енисея, посетили парк развлечений Тортуга, форелевую
- ССветлана26 июля 2025Моим гидом был Евгений. Хорошо знает свой родной край, очень хорошо разбирается в технических вопросах и подробностях особенно мне это
- ССветлана24 июля 2025Светлана, прекрасный образчик эрудированного человека и человека любящего свой родной край. Интересный рассказ, интересные места, комфортное вождение. Отдельное спасибо за
- ННаталья24 июля 2025Спасибо большое Сергею за проведенную экскурсию. Маршрут был скорректирован по нашим пожеланиям. Мы посетили музей-заповедник Шушенское, Саяно-Шушенскую ГЭС, поселок энергетиков
- ВВладимир22 июля 2025Экскурсовод был прекрсный, все интересно рассказал. Единственный момент к организаторам, нужно говорить, что на ГЭС больше не пускают.
- ЕЕлена21 июля 2025Большое спасибо организатору экскурсии Сергею, гиду Ираиде, водителю Сергею за экскурсию. Все прошло замечательно.
- ИИван20 июля 2025Рекомендую гида Сергея и экскурсию к Саяно-Шушенской ГЭС. По сути это экскурсия-конструктор. Сразу после бронирования Сергей отправил вариативный список объектов
- ННаталья16 июля 2025Отличная экскурсия, очень познавательно и впечатляюще! Комфортный трансфер. Рекомендую!
- ИИнна19 июня 2025Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
Со
- ССергей17 июня 2025Посетить Саяно-Шушенскую ГЭС советую всем. Сама по себе ГЭС впечатляет масштабами и красотой окружающей природы. Отдельное спасибо за посещение форельного
- ООксана16 июня 2025Очень интересная экскурсия! Рекомендую к посещению! Информация структурирована и на все наши вопросы гид ответил!
- ЕЕлена12 мая 2025Огромное спасибо Сергею за организацию тура и гиду Артему за прекрасную поездку в район Саяно-Шушенской ГЭС. Мои спутники были впервые,
- ТТатьяна13 апреля 2025Посетила данную экскурсию и получила массу положительных впечатлений. Гид Евгений очень интересно рассказал про Хакасию и про те места, которые
- ШШавкунова3 февраля 2025Были в Абакане 31.01.25. Экскурсию проводил гид Евгений. Рассказал много интересных фактов и об истории Хакасии и Красноярского края, и
- ККаролина13 сентября 2024Все очень понравилось! Экскурсию проводил гид Евгений, рассказал много интересного. Задача была по максимуму посмотреть все, и мы это сделали. Огромное спасибо! В восторге от всего увиденного😍
- DDmitry17 августа 2024Отличная экскурсия на комфортабельном автомобиле! Заезжали и останавливались во всех примечательных местах. Получили маму полезной информации. Рекомендую!
- ААлексей14 августа 2024После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для
- ССергей9 августа 2024Для начала хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную экскурсию экскурсоводу Татьяне, водителю Марии и организатору Сергею. Знакомство с этим
- ТТатьяна16 июля 2024Все очень понравилось, благодарим организатора Сергея и экскурсовода Артема - экскурсия вместо заявленных 4-5 ч заняла все 7. Только у
