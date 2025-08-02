читать дальше

а мне уже доводилось бывать в этих краях, но и им, и мне, рассказ Артема был очень интересен. Маршрут построен очень грамотно, гид прекрасно "ловит" настрой аудитории и гибко меняет содержание экскурсии. Ну и отдельное спасибо за юмор и душевное отношение)

Еще хочу отменить организацию: мы летели в непростой ситуации, когда много рейсов задерживалось. Сергей и команда всегда были на связи, мы всегда могли приспособиться под изменяющуюся ситуацию.

Очень рекомендую Хакасию как место для поездки: есть что посмотреть и в плане исторических, и в плане промышленных достопримечательностей. Ну и, конечно, потрясающая природа.