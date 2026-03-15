Абакан - город с богатой историей и уникальным национальным колоритом, ждет вас на индивидуальной экскурсии "Про Абакан с любовью".
Вас ожидает путешествие через столетия, в ходе которого вы познакомитесь с главными
Вас ожидает путешествие через столетия, в ходе которого вы познакомитесь с главными
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Мемориальный комплекс на горе Самохвал
- ⛪ Никольский храм
- 🚉 Привокзальная площадь
- 🌀 Обрядовая площадка Игирь обао
- 🎭 Центр культуры и народного творчества им. Кадышева
- 🍫 Шоколадное ателье «Абаканские сласти»
Лучшее время для посещения
янв
фев
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апр
май
июн
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авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Абакану - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть суровой, что ограничивает комфортность пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мемориальный комплекс на горе Самохвал
- Никольский храм
- Привокзальная площадь
- Обрядовая площадка Игирь обао
- Центр культуры и народного творчества им. Кадышева
- Шоколадное ателье «Абаканские сласти»
Описание экскурсии
- Мемориальный комплекс на горе Самохвал, созданный по инициативе Совета старейшин. Главная идея комплекса — единение всех народов, живущих в Хакасии. Гора имеет три имени и овеяна легендами, с которыми вы обязательно познакомитесь.
- Никольский храм — первый православный храм на территории Абакана. Удивительно, но инициаторами возведения храма были не русские, а инородцы. Я расскажу, какие тайны хранят эти старые стены.
- Привокзальная площадь — лучшее место, чтобы поговорить об истории основания Абакана и выяснить, кто дал городу это имя. Вы удивитесь изобретательности чиновников и обнаружите, что достопримечательности могут быть кочующими.
- Обрядовая площадка Игирь обао — именно это пространство, где тесно переплетена новейшая история с историей тысячелетий, является символом города, Вы узнаете, что такое сырчин, завяжете чалама и загадаете желания, которые точно исполнятся.
- Центр культуры и народного творчества им. Кадышева. Здесь история лежит под ногами — и это не фигура речи! В середине 20 века площадь перед зданием была вымощена черепицей древнего китайского дворца. Я расскажу, как это получилось, покажу традиционную хакасскую юрту и объясню, как попасть на обряд к шаманам.
- Шоколадное ателье «Абаканские сласти» — вас ждёт дегустация сладостей с дикоросами и ароматным травяным чаем из хакасской тайги.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне. Я заберу вас из удобного вам места.
- Экскурсия возможна с детьми от 6 лет.
- Дегустация сладостей входит в стоимость. Однако вам наверняка захочется прикупить что-то для себя и своих близких.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Абакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 148 туристов
Я обожаю юг Сибири! Выросла в Абакане. Имею историческое образование и страсть к исследованиям. Люблю людей и общение. Знаю все тайные уголочки Хакасии и юга Красноярского края. Дарю эмоции и яркие впечатления от путешествий по нашему уникальному краю, знакомлю с удивительными людьми. На моих экскурсиях к вашим услугам — комфортабельный минивэн, поэтому вы будете чувствовать себя максимально удобно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии "Абакан с любовью" 13 марта. Понравилось ВСЁ, начиная с первой фразы экскурсовода Надежды:"Я постараюсь влюбить вас в наш Абакан!". И ей это удалось! Получили очень много информации,
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О
В первый раз приехала с семьей в Абакан и выбрала обзорную экскурсию по городу для начала знакомства с ним. Ща пару дней «до» со мной связалась экскурсовод Надежда, подтвердила договоренность
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Е
Действительно про Абакан с любовью!!! Надежда - отличный гид, интересный рассказчик! Очень понравилась экскурсия!
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Е
Очень понравилась данная экскурсия, Надежда подробно рассказала об Абакане и показала все его достопримечательности, посоветовала места которые можно посетить самостоятельно, рекомендую данную экскурсию очень интересно, вконце ждет чаепитие с вкуснейшими сладостями и хакаскими травами!
Надежда
Ответ организатора:
Спасибо за теплый отзыв! Будем Вас ждать летом)
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С
Отличная экскурсия….
Надежда
Ответ организатора:
Сергей, искренняя благодарность за отзыв! Особенно ценно, что эмоции от экскурсии, как хорошее вино, выдержано временем.
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А
Всё было отлично.
Рекомендую
Рекомендую
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