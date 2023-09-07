Узнать главное о столице Хакасии и попробовать традиционные сладости
Абакан — молодой город, но он может похвастаться богатой историей и уникальным национальным колоритом.
Вы прогуляетесь через столетия, узнаете много интересных фактов, приоткроете городские тайны и улыбнётесь курьёзам. Посетите самые значимые достопримечательности и попробуете Абакан на вкус!
Вы прогуляетесь через столетия, узнаете много интересных фактов, приоткроете городские тайны и улыбнётесь курьёзам. Посетите самые значимые достопримечательности и попробуете Абакан на вкус!
Ближайшие даты:
12
окт
окт
13
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
20
окт
окт
24
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мемориальный комплекс на горе Самохвал, созданный по инициативе Совета старейшин. Главная идея комплекса — единение всех народов, живущих в Хакасии. Гора имеет три имени и овеяна легендами, с которыми вы обязательно познакомитесь.
- Никольский храм — первый православный храм на территории Абакана. Удивительно, но инициаторами возведения храма были не русские, а инородцы. Я расскажу, какие тайны хранят эти старые стены.
- Привокзальная площадь — лучшее место, чтобы поговорить об истории основания Абакана и выяснить, кто дал городу это имя. Вы удивитесь изобретательности чиновников и обнаружите, что достопримечательности могут быть кочующими.
- Обрядовая площадка Игирь обао — именно это пространство, где тесно переплетена новейшая история с историей тысячелетий, является символом города, Вы узнаете, что такое сырчин, завяжете чалама и загадаете желания, которые точно исполнятся.
- Центр культуры и народного творчества им. Кадышева. Здесь история лежит под ногами — и это не фигура речи! В середине 20 века площадь перед зданием была вымощена черепицей древнего китайского дворца. Я расскажу, как это получилось, покажу традиционную хакасскую юрту и объясню, как попасть на обряд к шаманам.
- Шоколадное ателье «Абаканские сласти» — вас ждёт дегустация сладостей с дикоросами и ароматным травяным чаем из хакасской тайги.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне. Я заберу вас из удобного вам места.
- Экскурсия возможна с детьми от 6 лет.
- Дегустация сладостей входит в стоимость. Однако вам наверняка захочется прикупить что-то для себя и своих близких.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Абакане
Меня зовут Надежда, и я обожаю юг Сибири! Выросла в Абакане. Имею историческое образование и страсть к исследованиям. Люблю людей и общение. Знаю все тайные уголочки Хакасии и юга Красноярского края. Дарю эмоции и яркие впечатления от путешествий по нашему уникальному краю, знакомлю с удивительными людьми. На моих экскурсиях к вашим услугам — комфортабельный минивэн, поэтому вы будете чувствовать себя максимально удобно.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
7 сен 2023
Благодарим Надежду за замечательную экскурсию по Абакану. Три часа пролетели на одном дыхании. Очень интересно, познавательно и доступно, рекомендуем Надежду для лучших с ней экскурсий.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абакана
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Популярные места
Похожие туры из Абакана
Индивидуальная
4.5 часа
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Увидеть монументальный памятник советской инженерной мысли и познакомиться с окрестностями Абакана
у Дворца Молодежи в Абакане
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадочный Абакан
Познакомиться с историей города и древней культурой хакасов на автопешеходной экскурсии
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
4 555₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
В гости к Саянам
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Завтра
14 окт
15 окт
4 ноя
15 600₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду