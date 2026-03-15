Абакан - город с богатой историей и уникальным национальным колоритом, ждет вас на индивидуальной экскурсии "Про Абакан с любовью".Вас ожидает путешествие через столетия, в ходе которого вы познакомитесь с главными

достопримечательностями города и его удивительными историями. Мемориальный комплекс на горе Самохвал расскажет о единении народов Хакасии, а Никольский храм откроет неизвестные страницы истории. Привокзальная площадь и обрядовая площадка Игирь обао позволят вам заглянуть в прошлое и настоящее Абакана, а в Центре культуры и народного творчества им. Кадышева вы узнаете о традициях и обрядах хакасов. Дегустация в шоколадном ателье "Абаканские сласти" станет сладким завершением вашего путешествия. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, возможно с детьми от 6 лет. Подарите себе незабываемые впечатления и новые знания о городе Абакан

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Абакану - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть суровой, что ограничивает комфортность пребывания на улице.

Сейчас август — это идеальное время.