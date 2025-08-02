Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Абакане, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
6 дек в 08:00
7 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
На машине
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
Завтра в 12:30
27 ноя в 08:00
17 500 ₽ за всё до 5 чел.
На связи «Орбита»
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
На связи «Орбита»
Загадочная тарелка на окраине Абакана окружена слухами. Что же это такое?
Начало: На территории наземной станции «Орбита»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
29 ноя в 14:00
1 дек в 14:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    2 августа 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Дата посещения: 2 августа 2025
    Отличная экскурсия!
  • Н
    Николай
    10 ноября 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Отличная экскурсия. Очень интересный рассказ. Успели посмотреть Саяно-Шушенскую ГЭС со смотровой, увидели памятник покорителям Енисея, посетили парк развлечений Тортуга, форелевую
    ферму (где приобрели очень вкусную форель), побывали в парке Мраморка, откуда открываются прекрасные виды на Енисей и Саяны. Детям очень понравилось.

  • С
    Светлана
    26 июля 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Моим гидом был Евгений. Хорошо знает свой родной край, очень хорошо разбирается в технических вопросах и подробностях особенно мне это
    было важно при посещении Саяно-Шушенской ГЭС. Прекрасно ориентируется в маршрутах, знает много подробностей. Отдельное ему спасибо за то, что настоял и я все таки пошла на экскурсию в Шушенское, и всем тоже настоятельно рекомендую. Маршрут можно адаптировать под ваши интересы и запросы, без проблем! Комфортное вождение. Хакассия увидела и заворожила. Однозначно рекомендую!

  • С
    Светлана
    24 июля 2025
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Светлана, прекрасный образчик эрудированного человека и человека любящего свой родной край. Интересный рассказ, интересные места, комфортное вождение. Отдельное спасибо за
    рекомендации по покупке сладких подарков и гостинцев, мясных деликатесов и сувениров. Прекрасно провела время в городском СПА курорте «Яблоко», для меня подобрали и скомбинировали прекрасную программу на мой вкус включая этническую часть-отлично отдохнула после ночного перелета и бессонной ночи. Присоединяйтесь! Не пожалеете!

  • Н
    Наталья
    24 июля 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Спасибо большое Сергею за проведенную экскурсию. Маршрут был скорректирован по нашим пожеланиям. Мы посетили музей-заповедник Шушенское, Саяно-Шушенскую ГЭС, поселок энергетиков
    Черемушки, проехали по дорогам Хакассии, полюбовались видами Абакана со смотровой площадки на горе Самохвал, послушали интересный рассказ нашего гида. Экскурсию рекомендую. Познавательно и атмосферно.

  • В
    Владимир
    22 июля 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Экскурсовод был прекрсный, все интересно рассказал. Единственный момент к организаторам, нужно говорить, что на ГЭС больше не пускают.
  • Е
    Елена
    21 июля 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Большое спасибо организатору экскурсии Сергею, гиду Ираиде, водителю Сергею за экскурсию. Все прошло замечательно.
  • И
    Иван
    20 июля 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Рекомендую гида Сергея и экскурсию к Саяно-Шушенской ГЭС. По сути это экскурсия-конструктор. Сразу после бронирования Сергей отправил вариативный список объектов
    показа, так что тематика была расширена и мероприятие превратилось в обзорную экскурсию, а не только по ГЭС.
    Комфортабельный транспорт с кондиционером, повествование Сергея в формате беседы и диалога и потрясающие виды Хакассии сделали наш день!

    Если вы планируете посетить МЗ Шушинское, лучше сообщить об этом заранее, чтобы Сергей забронировал экскурсионное сопровождение музея. Не забывайте головные уборы и большое количество воды.

  • Н
    Наталья
    16 июля 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Отличная экскурсия, очень познавательно и впечатляюще! Комфортный трансфер. Рекомендую!
  • И
    Инна
    19 июня 2025
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
    Со
    Светланой было невероятно комфортно и на экскурсии и во время ритуала. Очень много интересных фактов о Республике Хакасия и ее родном Абакане поведала она нам. Однозначно рекомендую!!!
    Пишу этот отзыв сразу после экскурсии и ритуала, то есть еще в процессе осознания, что же произошло с нами за последние 3 часа. Однозначно- это было чудесно, неожиданно, приятно, обнуляюще, наполнило энергией!

  • С
    Сергей
    17 июня 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Посетить Саяно-Шушенскую ГЭС советую всем. Сама по себе ГЭС впечатляет масштабами и красотой окружающей природы. Отдельное спасибо за посещение форельного
    хозяйства. Как понял, гидом могут быть разные люди, нанимаемые организатором, поэтому работу нашего гида оценивать не буду. Он не подкачал, но кто будет у Вас, мне неведомо…

  • О
    Оксана
    16 июня 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Очень интересная экскурсия! Рекомендую к посещению! Информация структурирована и на все наши вопросы гид ответил!
  • Е
    Елена
    12 мая 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Огромное спасибо Сергею за организацию тура и гиду Артему за прекрасную поездку в район Саяно-Шушенской ГЭС. Мои спутники были впервые,
    а мне уже доводилось бывать в этих краях, но и им, и мне, рассказ Артема был очень интересен. Маршрут построен очень грамотно, гид прекрасно "ловит" настрой аудитории и гибко меняет содержание экскурсии. Ну и отдельное спасибо за юмор и душевное отношение)
    Еще хочу отменить организацию: мы летели в непростой ситуации, когда много рейсов задерживалось. Сергей и команда всегда были на связи, мы всегда могли приспособиться под изменяющуюся ситуацию.
    Очень рекомендую Хакасию как место для поездки: есть что посмотреть и в плане исторических, и в плане промышленных достопримечательностей. Ну и, конечно, потрясающая природа.

  • Т
    Татьяна
    13 апреля 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Посетила данную экскурсию и получила массу положительных впечатлений. Гид Евгений очень интересно рассказал про Хакасию и про те места, которые
    мы увидели за это время. Саяно-Шушенская ГЭС впечатлила своими масштабами!!! Я очень давно хотела здесь побывать и моя мечта сбылась! Так же посетили форелевое хозяйство, Саянский мраморный карьер, храм в д. Сизая, этнографический музей Шушенское.

  • Ш
    Шавкунова
    3 февраля 2025
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Были в Абакане 31.01.25. Экскурсию проводил гид Евгений. Рассказал много интересных фактов и об истории Хакасии и Красноярского края, и
    о климате, и об интересных фактах о строительстве и буднях ГЭС. Незамерзающий Енисей круглый год - очень впечатляющее! Так как у нас был целый день, то программу экскурсии дополнили посещением музея Шушенское (музей кстати приятно удивил, большая и разнообразная экспозиция о быте крестьян, интересный рассказ экскурсовода). Кроме ГЭС посетили несколько интересных смотровых площадок (на мраморный карьер и на Абакан). Красивые виды.
    Большое спасибо организаторам за гибкость в составлении индивидуального маршрута и интересную экскурсию.

  • К
    Каролина
    13 сентября 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Все очень понравилось! Экскурсию проводил гид Евгений, рассказал много интересного. Задача была по максимуму посмотреть все, и мы это сделали. Огромное спасибо! В восторге от всего увиденного😍
  • D
    Dmitry
    17 августа 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Отличная экскурсия на комфортабельном автомобиле! Заезжали и останавливались во всех примечательных местах. Получили маму полезной информации. Рекомендую!
  • А
    Алексей
    14 августа 2024
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для
    меня это был очень интересный и новый опыт. Светлана отличный гид, знающий историю республики и ответы на дополнительные вопросы. В итоге я очень доволен экскурсией.

  • С
    Сергей
    9 августа 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Для начала хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную экскурсию экскурсоводу Татьяне, водителю Марии и организатору Сергею. Знакомство с этим
    прекрасным краем прошло в приятной и дружной атмосфере. На самой экскурсии был отличный рассказ про историю Абакана и Хакасии, а так же про историю других мест проведения экскурсии. Незабываемые виды, для осмотра которых на любую обзорную площадку обязательно вам найдут дорогу, а так же красивые места и живописная природа, куда всегда по желанию можно пройти и проехать. Хотелось бы отметить, что проведение экскурсии начинается и заканчивается на удобной вам точке в удобное вам время, что я считаю неимоверно важным. От всей экскурсии получил эмоции на многие годы вперёд, так что рекомендую всем посетить экскурсию. Это точно стоит того!

  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Все очень понравилось, благодарим организатора Сергея и экскурсовода Артема - экскурсия вместо заявленных 4-5 ч заняла все 7. Только у
    Шушенской ГЭС рассказ занял почти 1,5 ч - очень интересно, подробно и с юмором! У Артема редкое умение рассказывать так, что скучно не становится. Помимо ГЭС заезжали на форелевое хозяйство, в Мраморку, в храм в деревне Сизая, на обзорную площадку в Абакане. По желанию можно было заехать и на другие локации.
    Автомобиль был очень чистый и удобный, много места для багажа, что тоже немаловажно.

