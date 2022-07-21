Выезд в Природный парк «Ергаки».
Заселение на базу отдыха.
Обед в кафе.
Свободное время.
*Ужин — от 800 рублей с человека.
Завтрак.
Выезд на пешеходную экскурсию «Висячий камень». Это знаменитый природный объект — огромная каменная глыба, зависшая на скальном утесе. Эффектные фотоснимки известные на весь мир сделаны именно на этом месте!
Ланч на природе.
Возвращение на базу отдыха.
*Ужин — от 800 рублей с человека.
Завтрак.
Выезд на маршрут до озера «Светлое». Озеро «Светлое» считается самым красивым в Ергаках. Водная гладь озера отражает прилегающую живописную территорию. Скалы пика Птица и пика Звездный. Это место обязан увидеть каждый турист.
Ланч на природе.
Возвращение на базу отдыха.
*Ужин — от 800 рублей с человека.
Завтрак.
Выезд на пешеходный маршрут «Каменный город». Это место часто сравнивают с природным заповедником Столбы в городе Красноярск. До начала маршрута туристов забрасывают на технике повышенной проходимости.
Ланч на природе.
Возвращение на базу отдыха.
*Ужин — от 800 рублей с человека.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд на программу в Туву. Республика Тува — кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.
Дорога пролегает по старинному Усинскому тракту, пересекает несколько высотных поясов.
Посещение мараловодческой фермы в городе Туран.
В живописном месте тувинских предгорий, в малодоступном местечке Елькин Ключ, среди живописных гор и степей, альпийских лугов, где привольно пасутся маралы, находится закрытая и охраняемая территория — мараловодческая ферма.
Подобных предприятий на юге Сибири – нет!
Экскурсия по ферме. Гости смогут не только познакомиться с уникальным производством ценнейшего продукта, но так же и принять пантовые ванны из натурального сырья (*дополнительно от 700 рублей).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея, буддийский храм Цеченлинг, площадь Арата, где находится символ города — Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.
Размещение в этнокультурном комплексе «Алдын Булак».
*Ужин — от 800 рублей с человека.
Завтрак.
Выезд в заповедные территории Тувы, След Будды, озеро Дус Холь.
По дороге экскурсия на Дургенский каньон. Омовение в святых водах каньона. Панорамные площадки для отдыха.
Экскурсия на священное место Бурган-Изи (След Будды). На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».
Поездка на чабанскую стоянку.
Обед в тувинских традициях и национальные блюда. Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.
Возвращение в отель.
*Ужин — от 800 рублей с человека.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».
Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения — «хоомей».
Осмотр целебного источника Аржаан Кундустуг. Известный минеральный источник «живой воды».
Позднее возвращение в Абакан. Размещение в отеле.
Завтрак. Проводы группы, трансфер в аэропорт.
Так же гости смогут продлить свое пребывание в Хакасии.
В Хакасии много отелей, домов отдыха, базы на озерах, туристических комплексов, по запросу мы подберем для вас выгодные и удобные варианты. По запросу продление гостиницы.
По желанию гостей дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):
Катер по Саянскому водохранилищу — от 3500 рублей.
Тропа предков — от 1900 рублей.
Сундуки + озеро Шира — от 2300 рублей.
Енисейские ворота на катере — от 2300 рублей.
Тур предусматривает проживание на б/о «Ергаки» 4 ночи, в юрточном комплексе «Алдын Булак» 2 ночи, а также в отелях в Абакане 4* ("Абакан" или "Азия" на усмотрение организатора) 1 ночь.
Стоимость тура в зависимости от типа размещения:
Размещение
Стоимость
|Одноместное на б/о «Ергаки» Стандарт SNGL + «Алдын Булак» Стандарт SNGL + гостиница в Абакане 4* (фортуна) Стандарт SNGL
|67 000 рублей/чел.
|Двухместное на б/о «Ергаки» Стандарт DBL/TWIN + «Алдын Булак» Стандарт DBL/TWIN + гостиница в Абакане 4* (фортуна) Стандарт DBL/TWIN
|110 000 рублей за двоих
|Трехместное на б/о «Ергаки» Стандарт DBL/TWIN + доп.место + «Алдын Булак» Стандарт TRPL + гостиница в Абакане 4* (фортуна) Стандарт DBL/TWIN + доп.место
|158 000 рублей за троих
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура включена.
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.