Тува и горы. Тур комфорт

Активный тур в горы Ергаки с радиальными экскурсиями на популярные природные объекты, проживание

Активный тур в горы Ергаки с радиальными экскурсиями на популярные природные объекты, проживание в комфортном туристическом горном комплексе в тандеме с познавательным трехдневным туром в Туву. Посещение новинок сезона 2022 г. — Дургенский каньон и След Будды.
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
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Что вас ожидает 🤩

Живописная природа Сибири
Живописная природа Сибири
Вас ждут удобные тропы, известные маршруты, альпийские луга и горные ручьи
След Будды
След Будды
Посетим священное место Бурган-Изи, где, по легенде, Далай-Лама увидел на земле светящийся свет следа Учителя
Висячий камень
Висячий камень
Увидим самый знаменитый висячий камень в России, который застыл над пропастью

Программа тура по дням

1 день
Встреча в Абакане, Природный парк Ергаки

Выезд в Природный парк «Ергаки».

Заселение на базу отдыха. 

Обед в кафе. 

Свободное время.

*Ужин — от 800 рублей с человека.

Встреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк Ергаки
2 день
&quot;Висячий камень&quot;, 14 км

Завтрак.

Выезд на пешеходную экскурсию «Висячий камень». Это знаменитый природный объект — огромная каменная глыба, зависшая на скальном утесе. Эффектные фотоснимки известные на весь мир сделаны именно на этом месте!

Ланч на природе.

Возвращение на базу отдыха.

*Ужин — от 800 рублей с человека.

&quot;Висячий камень&quot;, 14 км&quot;Висячий камень&quot;, 14 км&quot;Висячий камень&quot;, 14 км&quot;Висячий камень&quot;, 14 км
3 день
Озеро &quot;Светлое&quot;

Завтрак.

Выезд на маршрут до озера «Светлое». Озеро «Светлое» считается самым красивым в Ергаках. Водная гладь озера отражает прилегающую живописную территорию. Скалы пика Птица и пика Звездный. Это место обязан увидеть каждый турист.

Ланч на природе.

Возвращение на базу отдыха.

*Ужин — от 800 рублей с человека.

Озеро &quot;Светлое&quot;Озеро &quot;Светлое&quot;Озеро &quot;Светлое&quot;Озеро &quot;Светлое&quot;
4 день
&quot;Каменный город&quot;, 6 км

Завтрак.

Выезд на пешеходный маршрут «Каменный город». Это место часто сравнивают с природным заповедником Столбы в городе Красноярск. До начала маршрута туристов забрасывают на технике повышенной проходимости.

Ланч на природе.

Возвращение на базу отдыха.

*Ужин — от 800 рублей с человека.

&quot;Каменный город&quot;, 6 км&quot;Каменный город&quot;, 6 км&quot;Каменный город&quot;, 6 км&quot;Каменный город&quot;, 6 км
5 день
Выезд в Тыву. Кызыл и мараловодческое хозяйство

Завтрак. Освобождение номеров.

Выезд на программу в Туву. Республика Тува — кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников. 

Дорога пролегает по старинному Усинскому тракту, пересекает несколько высотных поясов.

Посещение мараловодческой фермы в городе Туран. 

В живописном месте тувинских предгорий, в малодоступном местечке Елькин Ключ, среди живописных гор и степей, альпийских лугов, где привольно пасутся маралы, находится закрытая и охраняемая территория — мараловодческая ферма. 

Подобных предприятий на юге Сибири – нет!

Экскурсия по ферме. Гости смогут не только познакомиться с уникальным производством ценнейшего продукта, но так же и принять пантовые ванны из натурального сырья (*дополнительно от 700 рублей).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея, буддийский храм Цеченлинг, площадь Арата, где находится символ города — Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.

Размещение в этнокультурном комплексе «Алдын Булак».

*Ужин — от 800 рублей с человека.

Выезд в Тыву. Кызыл и мараловодческое хозяйствоВыезд в Тыву. Кызыл и мараловодческое хозяйствоВыезд в Тыву. Кызыл и мараловодческое хозяйствоВыезд в Тыву. Кызыл и мараловодческое хозяйство
6 день
След Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянка

Завтрак.

Выезд в заповедные территории Тувы, След Будды, озеро Дус Холь

По дороге экскурсия на Дургенский каньон. Омовение в святых водах каньона. Панорамные площадки для отдыха.

Экскурсия на священное место Бурган-Изи (След Будды). На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».

Поездка на чабанскую стоянку.

Обед в тувинских традициях и национальные блюда. Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.

Возвращение в отель.

*Ужин — от 800 рублей с человека.

След Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянкаСлед Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянкаСлед Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянкаСлед Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянка
7 день
&quot;Скифское золото&quot;, горловое пение, источник Аржаан Кундустуг

Завтрак. Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».

Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения — «хоомей».

Осмотр целебного источника Аржаан Кундустуг. Известный минеральный источник «живой воды».

Позднее возвращение в Абакан. Размещение в отеле.

8 день
Трансфер в аэропорт или продление

Завтрак. Проводы группы, трансфер в аэропорт.

Так же гости смогут продлить свое пребывание в Хакасии. 

В Хакасии много отелей, домов отдыха, базы на озерах, туристических комплексов, по запросу мы подберем для вас выгодные и удобные варианты. По запросу продление гостиницы.

По желанию гостей дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):

Катер по Саянскому водохранилищу — от 3500 рублей.

Тропа предков — от 1900 рублей.

Сундуки + озеро Шира — от 2300 рублей.

Енисейские ворота на катере — от 2300 рублей.

Проживание

Тур предусматривает проживание на б/о «Ергаки» 4 ночи, в юрточном комплексе «Алдын Булак» 2 ночи, а также в отелях в Абакане 4* ("Абакан" или "Азия" на усмотрение организатора) 1 ночь.

Стоимость тура в зависимости от типа размещения:

Размещение

Стоимость

Одноместное на б/о «Ергаки» Стандарт SNGL + «Алдын Булак» Стандарт SNGL + гостиница в Абакане 4* (фортуна) Стандарт SNGL67 000 рублей/чел.
Двухместное на б/о «Ергаки» Стандарт DBL/TWIN + «Алдын Булак» Стандарт DBL/TWIN + гостиница в Абакане 4* (фортуна) Стандарт DBL/TWIN110 000 рублей за двоих
Трехместное на б/о «Ергаки» Стандарт DBL/TWIN + доп.место + «Алдын Булак» Стандарт TRPL + гостиница в Абакане 4* (фортуна) Стандарт DBL/TWIN + доп.место 158 000 рублей за троих

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услугиуслуги гидовпроживаниепитание (полупансион)входные билетытрансфер в аэропорт и обратномедицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Абакан и обратнопитание
  • Не указанное в программе тураужины по программе — от 800 рублейдополнительные экскурсии по желаниюПантовые ванны на мараловодческом хозяйстве — от 700 рублей ванна
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Экскурсии

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧳Экскурсионные туры🍀Природа и пейзажиГоры

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