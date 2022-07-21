Выезд на пешеходную экскурсию «Висячий камень» . Это знаменитый природный объект — огромная каменная глыба, зависшая на скальном утесе. Эффектные фотоснимки известные на весь мир сделаны именно на этом месте!

Выезд на маршрут до озера «Светлое ». Озеро «Светлое» считается самым красивым в Ергаках. Водная гладь озера отражает прилегающую живописную территорию. Скалы пика Птица и пика Звездный. Это место обязан увидеть каждый турист.

Выезд на пешеходный маршрут «Каменный город» . Это место часто сравнивают с природным заповедником Столбы в городе Красноярск. До начала маршрута туристов забрасывают на технике повышенной проходимости.

Завтрак. Освобождение номеров.

Выезд на программу в Туву. Республика Тува — кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.

Дорога пролегает по старинному Усинскому тракту, пересекает несколько высотных поясов.

Посещение мараловодческой фермы в городе Туран.

В живописном месте тувинских предгорий, в малодоступном местечке Елькин Ключ, среди живописных гор и степей, альпийских лугов, где привольно пасутся маралы, находится закрытая и охраняемая территория — мараловодческая ферма.

Подобных предприятий на юге Сибири – нет!

Экскурсия по ферме. Гости смогут не только познакомиться с уникальным производством ценнейшего продукта, но так же и принять пантовые ванны из натурального сырья (*дополнительно от 700 рублей).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея, буддийский храм Цеченлинг, площадь Арата, где находится символ города — Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.

Размещение в этнокультурном комплексе «Алдын Булак».

*Ужин — от 800 рублей с человека.