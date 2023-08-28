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Туры к горам Абакана

Найдено 3 тура в категории «Горы» в Абакане, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Поход в Ергаки
8 дней
2 отзыва
Поход в Ергаки
Поход в Ергаки - один из самых популярных маршрутов для любителей красивых гор
«Походв Ергаки— один из самых популярных походов для любителей красивых гор, гигантских скал и водопадов»
11 июл в 10:00
от 19 000 ₽ за человека
Тува и горы. Тур комфорт
Пешая
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Тува и горы. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Активный тур в горы Ергаки с радиальными экскурсиями на популярные природные объекты, проживание в комфортном туристическом горном комплексе в тандеме с познавательным трехдневным туром в Туву»
Завтра в 10:00
17 июл в 10:00
от 103 000 ₽ за человека
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Пешая
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
«Треккинги в горы без рюкзаков с перепадом высот за день около 700 м»
9 авг в 08:00
36 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Тува и горы. Тур комфорт
    Только вернулись из тура. Море впечатлений и только со знаком плюс. Отлично и профессионально организован тур. Всё продуманно до мелочей.
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    Принимающие стороны на высоте. Работают на все 100. Было интересно и разнообразно. В горах нас сопровождали отличная молодёжь. Милейшая Татьяна и замечательный Дмитрий. Питание в ресторане всюду и всегда вкусно и обильно. Особое везение с гидом Станиславом и водителем Игорем. Станислав это ходячая энциклопедия, при этом всё легко и с юмором. С Игорем можно было ехать не беспокоясь о безопасности. Профессионал! Изумительная природа и чудесные люди! Рекомендую тур всем! Не сомневайтесь, не пожалеете.

  • А
    Андрей
    16 августа 2022
    Тува и горы. Тур комфорт
    Тур состоял из двух частей. Первая половина - активный трекинг по Ергакам в сопровождении опытного инструктора. Вторая половина - автобусный тур по Тыве. Путешествие интересное, природа шикарная, всё понравилось.
  • О
    Ольга
    9 августа 2022
    Тува и горы. Тур комфорт
    Тур шикарный, горы в Ергаки надо увидеть хотя бы раз в жизни! Большое спасибо нашему инструктору Карцеву Сергею за организованные
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    переходы по горам. Жили мы в комфортной турбазе. Ужин мы брали за свой счет в кафе, но это намного лучше, так как мы попробовали все, что хотели, еда очень вкусная. Расставаться с горами не хотелось, безумно красивые виды

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход в Ергаки
  2. Тува и горы. Тур комфорт
  3. Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Какие места ещё посмотреть в Абакане
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Саяно-Шушенская ГЭС
  2. Каменный Город
  3. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит тур в Абакане в июле 2025
Сейчас в Абакане в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 19 000 до 103 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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