Поход в Ергаки
Поход в Ергаки - один из самых популярных маршрутов для любителей красивых гор
«Походв Ергаки— один из самых популярных походов для любителей красивых гор, гигантских скал и водопадов»
11 июл в 10:00
от 19 000 ₽ за человека
Тува и горы. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Активный тур в горы Ергаки с радиальными экскурсиями на популярные природные объекты, проживание в комфортном туристическом горном комплексе в тандеме с познавательным трехдневным туром в Туву»
Завтра в 10:00
17 июл в 10:00
от 103 000 ₽ за человека
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
«Треккинги в горы без рюкзаков с перепадом высот за день около 700 м»
9 авг в 08:00
36 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна28 августа 2023Только вернулись из тура. Море впечатлений и только со знаком плюс. Отлично и профессионально организован тур. Всё продуманно до мелочей.
- ААндрей16 августа 2022Тур состоял из двух частей. Первая половина - активный трекинг по Ергакам в сопровождении опытного инструктора. Вторая половина - автобусный тур по Тыве. Путешествие интересное, природа шикарная, всё понравилось.
- ООльга9 августа 2022Тур шикарный, горы в Ергаки надо увидеть хотя бы раз в жизни! Большое спасибо нашему инструктору Карцеву Сергею за организованные
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Горы»
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