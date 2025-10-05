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Большое кольцо Саян (Тува + Хакасия): 5 дней

Тур «Большое кольцо Саян» - это уникальное путешествие по трём регионам Сибири
Большое кольцо Саян (Тува + Хакасия): 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Большое кольцо Саян (Тува + Хакасия): 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Большое кольцо Саян (Тува + Хакасия): 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур Большое кольцо Саян — это уникальное путешествие по трём регионам Сибири: Красноярскому краю, Туве и Хакасии. Маршрут протяжённостью около 1500 км сочетает знакомство с природными достопримечательностями, богатым культурно-историческим наследием и традициями местных народов.

Программа тура по дням

1 день

Саяно-Шушенская Гэс и музей Шушенское

Встреча в Абакане, можем забрать с аэропорта или железнодорожного вокзала.

1. Саяно-Шушенская Гэс

  • Что это: Крупнейшая по установленной мощности гидроэлектростанция России и одна из самых мощных в мире.

  • Что входит в экскурсию:

    • Посещение смотровой площадки, откуда открывается впечатляющий вид на грандиозную арочно-гравитационную плотину высотой 242 метра и длиной свыше километра.

    • Фотографирование на фоне монумента в честь строителей Гэс и гигантской надписи Россия на плотине.

2. Музей-заповедник Шушенское

  • Что это: Историко-этнографический музей под открытым небом, воссоздающий жизнь и быт сибирской деревни рубежа Xix-Xx веков.

  • Что входит в экскурсию:

    • Обзорная экскурсия по музею продолжительностью 1.5-2 часа.

    • Посещение крестьянских усадеб разного достатка, здания волостного правления с тюрьмой, торговой лавки и кабака.

    • Знакомство с традиционными ремёслами и промыслами.

    • Осмотр мемориальных домов, где в сибирской ссылке жил В. И. Ленин

Саяно-Шушенская Гэс и музей ШушенскоеСаяно-Шушенская Гэс и музей Шушенское
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Кызыл, сад камней, центр Азии, буддийский монастырь

1. Мемориальный комплекс Центр Азии

Описание: Символический памятник, обозначающий географический центр Азиатского континента. Представляет собой высокий обелиск, окруженный скульптурами мифических существ (арзыланов) и 12 животными буддийского гороскопа. Реконструирован в 2014 году по проекту скульптора Даши Намдакова.

Местоположение: Набережная реки Енисей в Кызыле.

2. Буддийский храм Цеченлинг

Описание: Один из первых буддийских храмов, восстановленных в постсоветский период (построен в 1999 году). Его название означает Обитель безграничного сострадания. Является духовным центром, где проходят молебны, работают врач тибетской медицины и учебный центр по изучению тибетского языка и буддийской философии.

Традиция: Посетители традиционно обходят храм трижды по часовой стрелке, касаясь его углов, что символизирует уважение и смирение.

3. Сад камней

Описание: Археологический памятник под открытым небом, представляющий собой коллекцию древних каменных изваяний, стел с руническими надписями и оленных камней скифской эпохи. Является частью богатого археологического наследия региона.

Расположение: По дороге из природного парка Ергаки в Кызыл.

4. Прочие знаковые точки

Скульптура Царская охота: Работа Даши Намдакова.

Кызыл, сад камней, центр Азии, буддийский монастырьКызыл, сад камней, центр Азии, буддийский монастырьКызыл, сад камней, центр Азии, буддийский монастырь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Музей Тывы, золото скифов, большой храм

1. Буддийский храм Тубтен Шедруб Линг

  • Описание: Крупнейший в России буддийский монастырь, открытый в апреле 2023 года. Его название переводится с тибетского как Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни. Высота главного храма составляет 56 метров (12 этажей). Здесь хранится частица праха Будды Шакьямуни — дар Далай-ламы Xiv. Монастырь является важным религиозным, культурным и образовательным центром.

  • Особенности: На территории проводятся ежедневные молебны (трижды в день). Внутри находятся статуи буддийских божеств работы Даши Намдакова, а также музей с артефактами истории Тывы и буддизма.

2. Национальный музей имени Алдан-Маадыр

  • Описание: Главный музей Республики Тыва, хранящий уникальные археологические и этнографические коллекции. Жемчужиной экспозиции является Золото скифов — собрание золотых украшений из всемирно известного царского кургана Аржаан (Ix-Viii вв. до н. э.).

  • Дополнительно: Во дворике музея находится уникальное собрание стел разных эпох.

6. Молитвенный барабан Мани-Хурту: Расположен на главной площади Кызыла, подарен монахами индийского монастыря.

  • Этнокультурный комплекс Алдын-Булак: Расположен в 45 км от Кызыла, музей кочевой культуры, стилизованный под древнее тувинское поселение.

Этот маршрут позволяет за один день погрузиться в богатейшую историю, духовные традиции и уникальную культуру Республики Тыва, находящейся в самом сердце Азии

Музей Тывы, золото скифов, большой храм
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Хуртуях-Тас

1. Музей-заповедник Хуртуях Тас

  • Основной объект: Каменное изваяние Улуг Хуртуях Тас (Великая каменная мать), возраст которого составляет около 46 тысяч лет. Это один из самых почитаемых памятников Хакасии, связанный с культом материнства и плодородия. Считается, что он помогает в исцелении от бесплодия и обретении семейного счастья.

  • Экскурсионная программа:

    • Знакомство с изваянием: Посетители узнают историю стелы, её культурное и религиозное значение. Недавние реставрационные работы revealed ранее скрытые детали, такие как прорисовки глаз, ресниц и бровей, что стало сенсацией в научных кругах 1.

    • Традиционная юрта Xix века: Экскурсия включает посещение подлинной хакасской юрты с традиционным внутренним убранством, где представлены предметы быта, охотничьи принадлежности и утварь.

    • Обряды и ритуалы: По предварительной записи проводятся обряды для деторождения и семейного благополучия, а также традиционные свадебные церемонии.

  • Дополнительные услуги: Дегустация национальных блюд (айран, талган), сувенирная лавка, фотозона в национальных костюмах.

Хуртуях-ТасХуртуях-Тас
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Салбыкский курган

Салбыкский курган — это одно из самых загадочных и впечатляющих мест Хакасии, которое привлекает тысячи туристов. Вот подробное описание экскурсии на этот уникальный объект.

Общая информация о Салбыкском кургане

Салбыкский курган — крупнейший курган Южной Сибири, датируемый V веком до н. э. Он был построен в период расцвета тагарской культуры и служил усыпальницей для могущественного вождя и его приближенных. Изначально высота кургана достигала 30 метров, но к моменту раскопок она уменьшилась до 11 метров. Ограда кургана состоит из огромных каменных плит весом до 80 тонн, которые были доставлены из каменоломни, расположенной в 15 км от места строительства.

Местоположение и как добраться

Курган находится в Усть-Абаканском районе Хакасии, в 15 км от поселка Вершино-Биджа. Добраться до него можно на автомобиле по дороге в сторону города Сорск, следуя указателям. Рядом с Большим Салбыкским курганом находится Малый Салбыкский курган, с которого открывается панорамный вид на степь и окрестные горы.

Музей Древние курганы Салбыкской степи

С 2007 года курган входит в состав музея Древние курганы Салбыкской степи. Помимо Салбыкского кургана, в музее можно увидеть другое уникальное захоронение — курган Барсучий лог. На территории музея есть две юрты: гостевая для отдыха и музейная, где представлена информация о раскопках и традиционном хакасском быте

Возвращение в Абакан. Прощание с туристами…

Салбыкский курган
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Проживание (4 ночи) бюджетный сегмент
Что не входит в цену
  • Питание
  • Дополнительные экскурсии
  • Одноместное размещение
  • Индивидуальный тур (до 3 человек)
  • 1 местное размещение
  • Отели 3* или 4
О чём нужно знать до поездки

Индивидуальный тур (1-2 человека) - 130000

Пожелания к путешественнику

Во многих частях Хакасии и Тывы сейчас перебои с интернетом, рекомендуем взять с собой наличные деньги. На усмотрение организатора порядок посещения экскурсий может быть изменен по дням.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда сибирских гидов. Более 25 лет путешествуем, ходим в горы и сплавляемся по рекам. Более 15 лет организовываем туры и экскурсии. Имеем профессиональные удостоверения гидов-проводников. Откроем для вас Ергаки, Красноярский край, Республику Хакасию, Республику Тыва, Алтай и Байкал.

Тур входит в следующие категории Абакана

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