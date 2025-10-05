Описание тура
Тур Большое кольцо Саян — это уникальное путешествие по трём регионам Сибири: Красноярскому краю, Туве и Хакасии. Маршрут протяжённостью около 1500 км сочетает знакомство с природными достопримечательностями, богатым культурно-историческим наследием и традициями местных народов.
Программа тура по дням
Саяно-Шушенская Гэс и музей Шушенское
Встреча в Абакане, можем забрать с аэропорта или железнодорожного вокзала.
1. Саяно-Шушенская Гэс
Что это: Крупнейшая по установленной мощности гидроэлектростанция России и одна из самых мощных в мире.
Что входит в экскурсию:
Посещение смотровой площадки, откуда открывается впечатляющий вид на грандиозную арочно-гравитационную плотину высотой 242 метра и длиной свыше километра.
Фотографирование на фоне монумента в честь строителей Гэс и гигантской надписи Россия на плотине.
2. Музей-заповедник Шушенское
Что это: Историко-этнографический музей под открытым небом, воссоздающий жизнь и быт сибирской деревни рубежа Xix-Xx веков.
Что входит в экскурсию:
Обзорная экскурсия по музею продолжительностью 1.5-2 часа.
Посещение крестьянских усадеб разного достатка, здания волостного правления с тюрьмой, торговой лавки и кабака.
Знакомство с традиционными ремёслами и промыслами.
Осмотр мемориальных домов, где в сибирской ссылке жил В. И. Ленин
Кызыл, сад камней, центр Азии, буддийский монастырь
1. Мемориальный комплекс Центр Азии
Описание: Символический памятник, обозначающий географический центр Азиатского континента. Представляет собой высокий обелиск, окруженный скульптурами мифических существ (арзыланов) и 12 животными буддийского гороскопа. Реконструирован в 2014 году по проекту скульптора Даши Намдакова.
Местоположение: Набережная реки Енисей в Кызыле.
2. Буддийский храм Цеченлинг
Описание: Один из первых буддийских храмов, восстановленных в постсоветский период (построен в 1999 году). Его название означает Обитель безграничного сострадания. Является духовным центром, где проходят молебны, работают врач тибетской медицины и учебный центр по изучению тибетского языка и буддийской философии.
Традиция: Посетители традиционно обходят храм трижды по часовой стрелке, касаясь его углов, что символизирует уважение и смирение.
3. Сад камней
Описание: Археологический памятник под открытым небом, представляющий собой коллекцию древних каменных изваяний, стел с руническими надписями и оленных камней скифской эпохи. Является частью богатого археологического наследия региона.
Расположение: По дороге из природного парка Ергаки в Кызыл.
4. Прочие знаковые точки
Скульптура Царская охота: Работа Даши Намдакова.
Музей Тывы, золото скифов, большой храм
1. Буддийский храм Тубтен Шедруб Линг
Описание: Крупнейший в России буддийский монастырь, открытый в апреле 2023 года. Его название переводится с тибетского как Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни. Высота главного храма составляет 56 метров (12 этажей). Здесь хранится частица праха Будды Шакьямуни — дар Далай-ламы Xiv. Монастырь является важным религиозным, культурным и образовательным центром.
Особенности: На территории проводятся ежедневные молебны (трижды в день). Внутри находятся статуи буддийских божеств работы Даши Намдакова, а также музей с артефактами истории Тывы и буддизма.
2. Национальный музей имени Алдан-Маадыр
Описание: Главный музей Республики Тыва, хранящий уникальные археологические и этнографические коллекции. Жемчужиной экспозиции является Золото скифов — собрание золотых украшений из всемирно известного царского кургана Аржаан (Ix-Viii вв. до н. э.).
Дополнительно: Во дворике музея находится уникальное собрание стел разных эпох.
6. Молитвенный барабан Мани-Хурту: Расположен на главной площади Кызыла, подарен монахами индийского монастыря.
Этнокультурный комплекс Алдын-Булак: Расположен в 45 км от Кызыла, музей кочевой культуры, стилизованный под древнее тувинское поселение.
Этот маршрут позволяет за один день погрузиться в богатейшую историю, духовные традиции и уникальную культуру Республики Тыва, находящейся в самом сердце Азии
Хуртуях-Тас
1. Музей-заповедник Хуртуях Тас
Основной объект: Каменное изваяние Улуг Хуртуях Тас (Великая каменная мать), возраст которого составляет около 46 тысяч лет. Это один из самых почитаемых памятников Хакасии, связанный с культом материнства и плодородия. Считается, что он помогает в исцелении от бесплодия и обретении семейного счастья.
Экскурсионная программа:
Знакомство с изваянием: Посетители узнают историю стелы, её культурное и религиозное значение. Недавние реставрационные работы revealed ранее скрытые детали, такие как прорисовки глаз, ресниц и бровей, что стало сенсацией в научных кругах 1.
Традиционная юрта Xix века: Экскурсия включает посещение подлинной хакасской юрты с традиционным внутренним убранством, где представлены предметы быта, охотничьи принадлежности и утварь.
Обряды и ритуалы: По предварительной записи проводятся обряды для деторождения и семейного благополучия, а также традиционные свадебные церемонии.
Дополнительные услуги: Дегустация национальных блюд (айран, талган), сувенирная лавка, фотозона в национальных костюмах.
Салбыкский курган
Салбыкский курган — это одно из самых загадочных и впечатляющих мест Хакасии, которое привлекает тысячи туристов. Вот подробное описание экскурсии на этот уникальный объект.
Общая информация о Салбыкском кургане
Салбыкский курган — крупнейший курган Южной Сибири, датируемый V веком до н. э. Он был построен в период расцвета тагарской культуры и служил усыпальницей для могущественного вождя и его приближенных. Изначально высота кургана достигала 30 метров, но к моменту раскопок она уменьшилась до 11 метров. Ограда кургана состоит из огромных каменных плит весом до 80 тонн, которые были доставлены из каменоломни, расположенной в 15 км от места строительства.
Местоположение и как добраться
Курган находится в Усть-Абаканском районе Хакасии, в 15 км от поселка Вершино-Биджа. Добраться до него можно на автомобиле по дороге в сторону города Сорск, следуя указателям. Рядом с Большим Салбыкским курганом находится Малый Салбыкский курган, с которого открывается панорамный вид на степь и окрестные горы.
Музей Древние курганы Салбыкской степи
С 2007 года курган входит в состав музея Древние курганы Салбыкской степи. Помимо Салбыкского кургана, в музее можно увидеть другое уникальное захоронение — курган Барсучий лог. На территории музея есть две юрты: гостевая для отдыха и музейная, где представлена информация о раскопках и традиционном хакасском быте
Возвращение в Абакан. Прощание с туристами…
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Проживание (4 ночи) бюджетный сегмент
Что не входит в цену
- Питание
- Дополнительные экскурсии
- Одноместное размещение
- Индивидуальный тур (до 3 человек)
- 1 местное размещение
- Отели 3* или 4
О чём нужно знать до поездки
Индивидуальный тур (1-2 человека) - 130000
Пожелания к путешественнику
Во многих частях Хакасии и Тывы сейчас перебои с интернетом, рекомендуем взять с собой наличные деньги. На усмотрение организатора порядок посещения экскурсий может быть изменен по дням.