2 день

Кызыл, сад камней, центр Азии, буддийский монастырь

1. Мемориальный комплекс Центр Азии

Описание: Символический памятник, обозначающий географический центр Азиатского континента. Представляет собой высокий обелиск, окруженный скульптурами мифических существ (арзыланов) и 12 животными буддийского гороскопа. Реконструирован в 2014 году по проекту скульптора Даши Намдакова.

Местоположение: Набережная реки Енисей в Кызыле.

2. Буддийский храм Цеченлинг

Описание: Один из первых буддийских храмов, восстановленных в постсоветский период (построен в 1999 году). Его название означает Обитель безграничного сострадания. Является духовным центром, где проходят молебны, работают врач тибетской медицины и учебный центр по изучению тибетского языка и буддийской философии.

Традиция: Посетители традиционно обходят храм трижды по часовой стрелке, касаясь его углов, что символизирует уважение и смирение.

3. Сад камней

Описание: Археологический памятник под открытым небом, представляющий собой коллекцию древних каменных изваяний, стел с руническими надписями и оленных камней скифской эпохи. Является частью богатого археологического наследия региона.

Расположение: По дороге из природного парка Ергаки в Кызыл.

4. Прочие знаковые точки

Скульптура Царская охота: Работа Даши Намдакова.

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