С собой Вам необходимо иметь:

Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);

Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, теплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.

Хакасия и Тыва – местности, где встречаются клещи. Советуем вам пройти вакцинацию или оформить дополнительно страхование.

Проживание. Двух-, трёхместное размещение в гостинице в Абакане, а также в домиках в удобствами на территории со 2-го по 4-ый дни. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят ужины и завтраки (со 2-го дня тура). Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость участия детей до 14 лет — 36 200 руб.