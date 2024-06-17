Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией

Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Вас приветствует живописная горно-степная республика юга Сибири — Хакасия! В этом путешествии вы погрузитесь в её историю и обычаи.

Мы посетим Национальный краеведческий музей, Хакасский заповедник, прокатимся по одной из самых красивых дорог Сибири и доберёмся до границы с Тывой, отдохнём в парке «Тортуга» и погуляем по музею под открытым небом, изучая традиционные жилища.
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

С собой Вам необходимо иметь:
Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);
Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, теплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.
Хакасия и Тыва – местности, где встречаются клещи. Советуем вам пройти вакцинацию или оформить дополнительно страхование.

Проживание. Двух-, трёхместное размещение в гостинице в Абакане, а также в домиках в удобствами на территории со 2-го по 4-ый дни. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят ужины и завтраки (со 2-го дня тура). Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость участия детей до 14 лет — 36 200 руб.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Абакан, Национальный краеведческий музей Хакасии, Хакасский заповедник и комплекс «Оглахты»

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Абакана, после чего отправимся на экскурсию в Национальный краеведческий музей Хакасии. Здесь вы увидите уникальную экспозицию древнеенисейских каменных изваяний, высеченных из песчаника и гранита. Также мы осмотрим петроглифы различных эпох и памятники древнетюркской рунической письменности.

Далее вас ждёт путешествие в Хакасский заповедник, на территории которого расположился комплекс «Оглахты». В нём собраны несколько сотен курганов и тысячи наскальных рисунков, а также другие археологические и исторические памятники. Поднявшись на смотровую площадку, полюбуемся захватывающим видом на хакасские степи и Красноярское водохранилище.

Сегодня ночуем в гостинице в Абакане.

Прибытие в Абакан, Национальный краеведческий музей Хакасии, Хакасский заповедник и комплекс «Оглахты»Прибытие в Абакан, Национальный краеведческий музей Хакасии, Хакасский заповедник и комплекс «Оглахты»Прибытие в Абакан, Национальный краеведческий музей Хакасии, Хакасский заповедник и комплекс «Оглахты»Прибытие в Абакан, Национальный краеведческий музей Хакасии, Хакасский заповедник и комплекс «Оглахты»
2 день

Музеи под открытым небом: "Казановка"/"Усть-Сос"

После завтрака продолжим знакомство с традициями и достопримечательностями Хакасии. Посетим один из музеев под открытым небом «Казановка» или «Усть-Сос». Здесь находятся хакасские юрты, заглянув в которые вы сможете увидеть интерьер местных жилищ и предметы быта. Также осмотрим священные менгиры, исполняющие желания. По возможности мы поучаствуем в традиционном сборе древних хакасских родов в музее «Усть-Сос».

По завершении экскурсионной программы доберёмся до базы отдыха, расположенной в тайге, и поужинаем. По пути насладимся сменой ландшафта и пейзажей.

Музеи под открытым небом: "Казановка"/"Усть-Сос"Музеи под открытым небом: "Казановка"/"Усть-Сос"Музеи под открытым небом: "Казановка"/"Усть-Сос"Музеи под открытым небом: "Казановка"/"Усть-Сос"
3 день

Автомобильная экскурсия вдоль реки Большой Он

Сегодня преодолеем 120 километров по одной из красивейших дорог Сибири. Во время экскурсии вы полюбуетесь отвесными скалами, каньонами и другими природными достопримечательностями. Наш маршрут пройдёт вдоль реки Большой Он до Саянского перевала: вы увидите, как таёжные пейзажи сменяются ландшафтом тундры.

Доедем до границы с Тывой и на обратном пути прогуляемся до озера Каменного, а также спустимся к Мостику любви.

Автомобильная экскурсия вдоль реки Большой ОнАвтомобильная экскурсия вдоль реки Большой ОнАвтомобильная экскурсия вдоль реки Большой ОнАвтомобильная экскурсия вдоль реки Большой Он
4 день

Возвращение в Абакан: Саяно-Шушенская ГЭС и парк отдыха «Тортуга»

Позавтракав, выезжаем в Абакан. По дороге заглянем на знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС. Во время экскурсии поднимемся на смотровую площадку и погрузимся в историю строительства станции.

Продолжим наш путь и сделаем несколько остановок в живописных локациях на берегу Енисея. Затем побываем в парке отдыха «Тортуга». Прокатимся на катере по водохранилищу и просто насладимся местными активностями. Здесь находится настоящий пиратский корабль «Чёрная жемчужина».

По прибытии в Абакан разместимся в гостинице.

Возвращение в Абакан: Саяно-Шушенская ГЭС и парк отдыха «Тортуга»Возвращение в Абакан: Саяно-Шушенская ГЭС и парк отдыха «Тортуга»Возвращение в Абакан: Саяно-Шушенская ГЭС и парк отдыха «Тортуга»Возвращение в Абакан: Саяно-Шушенская ГЭС и парк отдыха «Тортуга»
5 день

Окончание тура

До 12:00 вы выселитесь из гостиницы и отправитесь домой. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 700 ₽
Дети до 14 лет36 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (со 2-го дня) и ужины
  • Трансфер из аэропорта (от ж. - д. вокзала)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и выходные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Абакана и обратно
  • Обеды
  • Трансфер до аэропорта или ж. - д. вокзала
  • Доплата за одноместное размещение - 7500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. - д. вокзал Абакана, 10:00 (по местному времени)
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Абакана, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Абакана

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыСаяно-Шушенская ГЭСПопулярные местаОбзорныеГЭС

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