Мы посетим Национальный краеведческий музей, Хакасский заповедник, прокатимся по одной из самых красивых дорог Сибири и доберёмся до границы с Тывой, отдохнём в парке «Тортуга» и погуляем по музею под открытым небом, изучая традиционные жилища.
Описание тура
Организационные детали
С собой Вам необходимо иметь:
Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);
Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, теплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.
Хакасия и Тыва – местности, где встречаются клещи. Советуем вам пройти вакцинацию или оформить дополнительно страхование.
Проживание. Двух-, трёхместное размещение в гостинице в Абакане, а также в домиках в удобствами на территории со 2-го по 4-ый дни. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят ужины и завтраки (со 2-го дня тура). Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость участия детей до 14 лет — 36 200 руб.
Программа тура по дням
Прибытие в Абакан, Национальный краеведческий музей Хакасии, Хакасский заповедник и комплекс «Оглахты»
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Абакана, после чего отправимся на экскурсию в Национальный краеведческий музей Хакасии. Здесь вы увидите уникальную экспозицию древнеенисейских каменных изваяний, высеченных из песчаника и гранита. Также мы осмотрим петроглифы различных эпох и памятники древнетюркской рунической письменности.
Далее вас ждёт путешествие в Хакасский заповедник, на территории которого расположился комплекс «Оглахты». В нём собраны несколько сотен курганов и тысячи наскальных рисунков, а также другие археологические и исторические памятники. Поднявшись на смотровую площадку, полюбуемся захватывающим видом на хакасские степи и Красноярское водохранилище.
Сегодня ночуем в гостинице в Абакане.
Музеи под открытым небом: "Казановка"/"Усть-Сос"
После завтрака продолжим знакомство с традициями и достопримечательностями Хакасии. Посетим один из музеев под открытым небом «Казановка» или «Усть-Сос». Здесь находятся хакасские юрты, заглянув в которые вы сможете увидеть интерьер местных жилищ и предметы быта. Также осмотрим священные менгиры, исполняющие желания. По возможности мы поучаствуем в традиционном сборе древних хакасских родов в музее «Усть-Сос».
По завершении экскурсионной программы доберёмся до базы отдыха, расположенной в тайге, и поужинаем. По пути насладимся сменой ландшафта и пейзажей.
Автомобильная экскурсия вдоль реки Большой Он
Сегодня преодолеем 120 километров по одной из красивейших дорог Сибири. Во время экскурсии вы полюбуетесь отвесными скалами, каньонами и другими природными достопримечательностями. Наш маршрут пройдёт вдоль реки Большой Он до Саянского перевала: вы увидите, как таёжные пейзажи сменяются ландшафтом тундры.
Доедем до границы с Тывой и на обратном пути прогуляемся до озера Каменного, а также спустимся к Мостику любви.
Возвращение в Абакан: Саяно-Шушенская ГЭС и парк отдыха «Тортуга»
Позавтракав, выезжаем в Абакан. По дороге заглянем на знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС. Во время экскурсии поднимемся на смотровую площадку и погрузимся в историю строительства станции.
Продолжим наш путь и сделаем несколько остановок в живописных локациях на берегу Енисея. Затем побываем в парке отдыха «Тортуга». Прокатимся на катере по водохранилищу и просто насладимся местными активностями. Здесь находится настоящий пиратский корабль «Чёрная жемчужина».
По прибытии в Абакан разместимся в гостинице.
Окончание тура
До 12:00 вы выселитесь из гостиницы и отправитесь домой. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 700 ₽
|Дети до 14 лет
|36 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (со 2-го дня) и ужины
- Трансфер из аэропорта (от ж. - д. вокзала)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и выходные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Абакана и обратно
- Обеды
- Трансфер до аэропорта или ж. - д. вокзала
- Доплата за одноместное размещение - 7500 руб