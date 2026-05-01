Эконом тур в Хакасию

Прикоснитесь к тайнам «Долины царей»: сначала древние идолы в музее, затем величественный Салбыкский курган — самый знаменитый из пятидесяти, где время застыло в камне.

Взберетесь на гряду «Сундуки» — «Храм времени
предков» и мощнейшее место силы, где шаманы проводят обряды.

Будет возможность выбрать своё приключение: от висячего камня в Ергаках до загадок Бородинской пещеры или прогулки по купеческому Минусинску.

Покорите Саяны на фуникулёре «Черемуховый лог», пройдете по мраморной дороге к исполинской Саяно-Шушенской ГЭС и отдохнете на Енисейском пирсе.

Программа тура по дням

1 день

Посещение национального музея Хакасии. «Салбыкский курган»

Встреча гостей в аэропорту города. Заселение в отель* (для гостей, кто оплатил раннее заселение).

Встреча с гидом в холле отеля. Выезд на экскурсионную программу.

Посещение национального музея Хакасии – зал каменных изваяний.

Обед в кафе.

Выезд на экскурсию «Салбыкский курган».

Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.

Возвращение в Абакан.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).

Продолжительность экскурсии – 6 часов.

День комфортный в переездах, расстояние ок. 75 км (в одну сторону).

2 день

Горная гряда «Сундуки»

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием «Храм времени предков». Место силы с мощной энергетикой.

Самая популярная экскурсия в Хакасии! Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, здесь также проводятся шаманские обряды.

Ланч на природе (ланч-боксы).

Посещение озера, купание (в летний период с 15.06 по 15.08).

Возвращение в Абакан.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).

Продолжительность экскурсии – 10 часов.

Дорога ок 220 км в одну сторону. Дорога асфальт, частично гравийная.

3 день

Свободный день или экскурсии на выбор

Завтрак в отеле. Свободный день в городе, гости смогут посетить: сувенирные лавки, сельскохозяйственные рынки, ландшафтные парки города, а также купить дополнительные экскурсии:

  • пешеходный маршрут в Ергаки «Висячий камень»;
  • экскурсия в город Минусинск;
  • экскурсия в Бородинскую пещеру;
  • экскурсия в Шушенское;
  • экскурсия на озеро (в летнее время).

Возвращение в Абакан. Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).

Дополнительные экскурсии можно купить по прибытию в Абакан.

4 день

Саянская мозаика

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию «Саянская мозаика».

Посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС.

Путешествие пролегает по мраморной дороге к Енисею и Саянским горам.

Фуникулер «Черемуховый лог» подъем на канатной дороге на панорамную гору Саян.

Возможна замена на музей гидроэнергетики.

Отдых на Енисейском пирсе. Прогулка по Енисею.

Обед.

Возвращение в Абакан.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).

Продолжительность экскурсии – 9 часов.

Необычайно живописная, комфортная дорога.

Расстояние ок. 120 км (в одну сторону).

Важно! Экскурсия без посещения гребня плотины.

5 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт групповой, осуществляется согласно времени вылетам гостей.

Время трансфера уточняется накануне вылета.

Проживание

Тур предусматривает проживание в одном из отелей города Абакана.

Стоимость с двухразовым питанием НВ (завтрак + обед/ланч на природе, без ужинов):

Отель «Азия» 4*

  • одноместное размещения — 68 000 рублей с человека;
  • двухместное размещение — 61 000 рублей с человека.

Отель «Абакан» 4*

  • одноместное размещение — 67 500 рублей с человека;
  • двухместное размещение — 49 000 рублей с человека.

Отель «AZIMUT» 3*

  • одноместное размещение — 67 500 рублей с человека;
  • двухместное размещение — 49 000 рублей с человека.

Отель «Персона» 3*

  • одноместное размещение — 63 000 рублей с человека;
  • двухместное размещение — 47 700 рублей с человека.

Варианты проживания

Бизнес-отель «Азия»

4 ночи

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.

Отель «Абакан»

4 ночи

Отель «Абакан» расположен в одноименном городе. Высококвалифицированный персонал всегда готов помочь в решении вопросов, возникших во время проживания. Постояльцам предлагается воспользоваться массой услуг, для того, чтобы отдых прошел на высоком уровне.

Капитальный ремонт в отеле был произведен в 2023 году. Номерной фонд составляли так, чтобы любой путешественник мог подобрать идеальный вариант как для себя, так для компании друзей или же семьи. Заселиться гости смогут в двухместные и одноместные номера, апартаменты, люксы и студио.

Завтрак включен в стоимость, поэтому каждое утро гостей будут ожидать сытные и вкусные блюда.

Для тех, кто привык много работать или необходимо провести конференцию, имеется вместительный конференц-зал, встречи в которых пройдут с успехом, благодаря современной технике.

Поблизости находится театр драмы имени Лермонтова, а также краеведческий музей им. Кызласова. До остальных достопримечательностей легко добраться на общественном транспорте, так как отель находится всего в 0,3 км от центра города.

Гостиница «Персона»

4 ночи

В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.

Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.

В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.

Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.

Отель «Азимут»

4 ночи

Современный отель, расположенный в самом сердце Республики Хакасия, станет идеальной отправной точкой для незабываемых путешествий по живописному краю. Здесь гармонично сочетаются уют и современный комфорт: для гостей предусмотрены стильные, полностью оборудованные номера, где каждая деталь продумана до мелочей. Широкий спектр услуг и теплая атмосфера сделают ваше пребывание по-настоящему приятным и наполненным заботой, будь то деловая поездка или отдых.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе, двухразовое (завтрак и обед/ланч на природе)
  • Входные билеты
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале, групповой трансфер
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины - 9 000 руб. на все дни пребывания включая гастрономический ужин
  • Доп. экскурсии по желанию
  • Сувениры, личные расходы
  • Раннее заселение в отель (стоимость рассчитывается по запросу, в зависимости от выбранного варианта)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • солнцезащитный крем;
  • удобная обувь;
  • репелленты от клещей и комаров;
  • дождевик;
  • купальные принадлежности;
  • городской рюкзак для личных вещей;
  • личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа тура?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт групповой, предоставляются согласно программе в первый и последний день тура.

Информацию по вашему рейсу необходимо отправить заранее менеджеру.

Вы можете заказать индивидуальный трансфер, например, если вы прибываете в Абакан заранее.

Раннее заселение в отель в стоимость не включено.

Заселение в отель с 14:00.

Гости смогут оставить вещи в багажной комнате и заселиться после экскурсии.

Также есть возможность доплатить за раннее заселение.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

