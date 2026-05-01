Взберетесь на гряду «Сундуки» — «Храм времени
Программа тура по дням
Посещение национального музея Хакасии. «Салбыкский курган»
Встреча гостей в аэропорту города. Заселение в отель* (для гостей, кто оплатил раннее заселение).
Встреча с гидом в холле отеля. Выезд на экскурсионную программу.
Посещение национального музея Хакасии – зал каменных изваяний.
Обед в кафе.
Выезд на экскурсию «Салбыкский курган».
Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.
Возвращение в Абакан.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии – 6 часов.
День комфортный в переездах, расстояние ок. 75 км (в одну сторону).
Горная гряда «Сундуки»
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием «Храм времени предков». Место силы с мощной энергетикой.
Самая популярная экскурсия в Хакасии! Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, здесь также проводятся шаманские обряды.
Ланч на природе (ланч-боксы).
Посещение озера, купание (в летний период с 15.06 по 15.08).
Возвращение в Абакан.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии – 10 часов.
Дорога ок 220 км в одну сторону. Дорога асфальт, частично гравийная.
Свободный день или экскурсии на выбор
Завтрак в отеле. Свободный день в городе, гости смогут посетить: сувенирные лавки, сельскохозяйственные рынки, ландшафтные парки города, а также купить дополнительные экскурсии:
- пешеходный маршрут в Ергаки «Висячий камень»;
- экскурсия в город Минусинск;
- экскурсия в Бородинскую пещеру;
- экскурсия в Шушенское;
- экскурсия на озеро (в летнее время).
Возвращение в Абакан. Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Дополнительные экскурсии можно купить по прибытию в Абакан.
Саянская мозаика
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию «Саянская мозаика».
Посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС.
Путешествие пролегает по мраморной дороге к Енисею и Саянским горам.
Фуникулер «Черемуховый лог» подъем на канатной дороге на панорамную гору Саян.
Возможна замена на музей гидроэнергетики.
Отдых на Енисейском пирсе. Прогулка по Енисею.
Обед.
Возвращение в Абакан.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии – 9 часов.
Необычайно живописная, комфортная дорога.
Расстояние ок. 120 км (в одну сторону).
Важно! Экскурсия без посещения гребня плотины.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт групповой, осуществляется согласно времени вылетам гостей.
Время трансфера уточняется накануне вылета.
Проживание
Тур предусматривает проживание в одном из отелей города Абакана.
Стоимость с двухразовым питанием НВ (завтрак + обед/ланч на природе, без ужинов):
Отель «Азия» 4*
- одноместное размещения — 68 000 рублей с человека;
- двухместное размещение — 61 000 рублей с человека.
Отель «Абакан» 4*
- одноместное размещение — 67 500 рублей с человека;
- двухместное размещение — 49 000 рублей с человека.
Отель «AZIMUT» 3*
- одноместное размещение — 67 500 рублей с человека;
- двухместное размещение — 49 000 рублей с человека.
Отель «Персона» 3*
- одноместное размещение — 63 000 рублей с человека;
- двухместное размещение — 47 700 рублей с человека.
Варианты проживания
Бизнес-отель «Азия»
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.
Отель «Абакан»
Отель «Абакан» расположен в одноименном городе. Высококвалифицированный персонал всегда готов помочь в решении вопросов, возникших во время проживания. Постояльцам предлагается воспользоваться массой услуг, для того, чтобы отдых прошел на высоком уровне.
Капитальный ремонт в отеле был произведен в 2023 году. Номерной фонд составляли так, чтобы любой путешественник мог подобрать идеальный вариант как для себя, так для компании друзей или же семьи. Заселиться гости смогут в двухместные и одноместные номера, апартаменты, люксы и студио.
Завтрак включен в стоимость, поэтому каждое утро гостей будут ожидать сытные и вкусные блюда.
Для тех, кто привык много работать или необходимо провести конференцию, имеется вместительный конференц-зал, встречи в которых пройдут с успехом, благодаря современной технике.
Поблизости находится театр драмы имени Лермонтова, а также краеведческий музей им. Кызласова. До остальных достопримечательностей легко добраться на общественном транспорте, так как отель находится всего в 0,3 км от центра города.
Гостиница «Персона»
В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.
Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.
В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.
Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.
Отель «Азимут»
Современный отель, расположенный в самом сердце Республики Хакасия, станет идеальной отправной точкой для незабываемых путешествий по живописному краю. Здесь гармонично сочетаются уют и современный комфорт: для гостей предусмотрены стильные, полностью оборудованные номера, где каждая деталь продумана до мелочей. Широкий спектр услуг и теплая атмосфера сделают ваше пребывание по-настоящему приятным и наполненным заботой, будь то деловая поездка или отдых.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание
- Питание, указанное в программе, двухразовое (завтрак и обед/ланч на природе)
- Входные билеты
- Встреча в аэропорту/жд вокзале, групповой трансфер
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины - 9 000 руб. на все дни пребывания включая гастрономический ужин
- Доп. экскурсии по желанию
- Сувениры, личные расходы
- Раннее заселение в отель (стоимость рассчитывается по запросу, в зависимости от выбранного варианта)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- солнцезащитный крем;
- удобная обувь;
- репелленты от клещей и комаров;
- дождевик;
- купальные принадлежности;
- городской рюкзак для личных вещей;
- личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа тура?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер из аэропорта и в аэропорт групповой, предоставляются согласно программе в первый и последний день тура.
Информацию по вашему рейсу необходимо отправить заранее менеджеру.
Вы можете заказать индивидуальный трансфер, например, если вы прибываете в Абакан заранее.
Раннее заселение в отель в стоимость не включено.
Заселение в отель с 14:00.
Гости смогут оставить вещи в багажной комнате и заселиться после экскурсии.
Также есть возможность доплатить за раннее заселение.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.