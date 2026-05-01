Отель «Абакан» расположен в одноименном городе. Высококвалифицированный персонал всегда готов помочь в решении вопросов, возникших во время проживания. Постояльцам предлагается воспользоваться массой услуг, для того, чтобы отдых прошел на высоком уровне.

Капитальный ремонт в отеле был произведен в 2023 году. Номерной фонд составляли так, чтобы любой путешественник мог подобрать идеальный вариант как для себя, так для компании друзей или же семьи. Заселиться гости смогут в двухместные и одноместные номера, апартаменты, люксы и студио.

Завтрак включен в стоимость, поэтому каждое утро гостей будут ожидать сытные и вкусные блюда.

Для тех, кто привык много работать или необходимо провести конференцию, имеется вместительный конференц-зал, встречи в которых пройдут с успехом, благодаря современной технике.

Поблизости находится театр драмы имени Лермонтова, а также краеведческий музей им. Кызласова. До остальных достопримечательностей легко добраться на общественном транспорте, так как отель находится всего в 0,3 км от центра города.