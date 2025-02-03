Экспресс тур в Хакасию

Познакомьтесь с наследием коренных народов Хакасии, их многообразием культур и истинным этническим характером! Эти территории уже давно признаны аутентичными, с неисчерпаемым национальным колоритом, сохранившим в себе историю и обычаи древних
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предков.

Здесь сохранились памятники старины: сибирские деревни, руины древних городов, усыпальницы древних царей и природные артефакты.

Данный формат тура удобен тем, что ежедневно вы будете возвращаться в комфортный отель и иметь возможность для полноценного отдыха и вечерних прогулок по городу.

5
3 отзыва
Экспресс тур в Хакасию
Экспресс тур в Хакасию
Экспресс тур в Хакасию
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Посещение национального музея Хакасии. «Салбыкский курган»

Встреча с гидом в холле отеля. Выезд на экскурсионную программу.

Посещение национального музея Хакасии – зал каменных изваяний.

Обед в городе.

Выезд на экскурсию «Салбыкский курган».

Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.

Возвращение в Абакан.

Свободное время, отдых.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).

Продолжительность экскурсии – 6 часов.

День комфортный в переездах, общее расстояние ок. 75 км.

Форма одежды: перед выездом на экскурсию рекомендуем переодеться в удобную одежду. С собой взять головные уборы, солнце защитные крема, репелленты, запас воды, легкие рюкзаки.

Посещение национального музея Хакасии. «Салбыкский курган»Посещение национального музея Хакасии. «Салбыкский курган»Посещение национального музея Хакасии. «Салбыкский курган»Посещение национального музея Хакасии. «Салбыкский курган»
2 день

Горная гряда «Сундуки»

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием «Храм времени предков». Место силы с мощной энергетикой.

Самая популярная экскурсия в Хакасии! Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды.

Ланч на природе (ланч-боксы).

Посещение озера, купание (в летний период с 13.06.25 по 15.08.25).

Возвращение в Абакан.

Свободное время, отдых.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).

Продолжительность экскурсии – 10 часов.

Дорога ок 220 км в одну сторону. Дорога частично асфальт, частично гравийная.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик, купальные принадлежности в летнее время, полотенце, запас питьевой воды,рюкзак для личных вещей.

Горная гряда «Сундуки»Горная гряда «Сундуки»Горная гряда «Сундуки»Горная гряда «Сундуки»
3 день

Музей "Улуг Хуртуях Тас". Музейный комплекс "Казановка"

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас».

В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих. Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества.

В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа.

Обед в кафе/ланч на природе (ланч-боксы).

Музей под открытым небом «Казановка».

Известный и популярный музей Хакасии.

На территории музея собрано большое количество памятников ушедших цивилизаций, наскальных рисунков. Здесь же находится место силы и поклонения – камень Ах Тас.

Возвращение в г. Абакан.

Свободное время, отдых.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).

Продолжительность экскурсии – 9 часов.

Расстояние ок. 165 км, частично асфальт, частично полевая дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей, запас питьевой воды.

Музей "Улуг Хуртуях Тас". Музейный комплекс "Казановка"Музей "Улуг Хуртуях Тас". Музейный комплекс "Казановка"
4 день

Саянская мозаика

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию «Саянская мозаика».

Посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС.

Путешествие пролегает по мраморной дороге к Енисею и Саянским горам. Живописнейшее место!

Фуникулер «Черемуховый лог» на панорамную точку Саян.

Прогулка по Енисею.

Обед.

Возвращение в Абакан.

Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).

Продолжительность экскурсии – 9 часов.

Важно! Экскурсия без посещения гребня плотины.

Дорога в одну сторону ок. 120 км (асфальт).

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

Саянская мозаикаСаянская мозаикаСаянская мозаикаСаянская мозаика
5 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт групповой, осуществляется согласно времени вылетам гостей.

Время трансфера уточняется накануне вылета.

Проживание

Тур предусматривает проживание в одном из отелей города Абакана.

  • одноместное размещение в отеле Азия 4* 86 000 рублей с человека;
  • двухместное размещение в отеле Азия 4* 78 000 рублей с человека;
  • одноместное размещение в отеле Абакан 4* 81 000 рублей с человека;
  • двухместное размещение в отеле Абакан 4* 73 000 рублей с человека;
  • одноместное размещение в отеле Персона 3* 75 000 рублей с человека;
  • двухместное размещение в отеле Персона 3* 68 000 рублей с человека.

Варианты проживания

Гостиница Азия 4

4 ночи

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.

Гостиница Азия 4Гостиница Азия 4Гостиница Азия 4Гостиница Азия 4Гостиница Азия 4Гостиница Азия 4Гостиница Азия 4Гостиница Азия 4

Гостиница Абакан 4

4 ночи

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.

Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» — в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка — 20 минут ходьбы.

Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан — 10 минут.

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Гостиница Персона 3

4 ночи

Отель «Персона» расположен в Абакане. Его гостям предлагается размещение в строго оформленных номерах с бесплатным WiFi. В отеле работает ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Каждый номер оснащен отоплением, располагает чайником, мини-баром и холодильником. В собственной ванной комнате предоставляется халат, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах с видом на город также есть кондиционер и телевизор с плоским экраном.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание двухразовое (завтрак и обед)
  • Входные билеты
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале, групповой трансфер
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Ужины - 4 000 руб. на все дни пребывания в кафе «Мадрид»
  • Доп. экскурсии по желанию
  • Сувениры, личные расходы
  • Раннее заселение в отель (стоимость рассчитывается по запросу, в зависимости от выбранного варианта)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • солнцезащитный крем;
  • удобная обувь;
  • репелленты от клещей и комаров;
  • дождевик;
  • купальные принадлежности;
  • городской рюкзак для личных вещей;
  • личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт групповой, предоставляются согласно программе в первый и последний день тура.

Информацию по вашему рейсу необходимо отправить заранее менеджеру.

Вы можете заказать индивидуальный трансфер, например, если вы прибываете в Абакан заранее.

Раннее заселение в отель в стоимость не включено.

Заселение в отель с 14:00.

Гости смогут оставить вещи в багажной комнате и заселиться после экскурсии.

Также есть возможность доплатить за раннее заселение.

Может ли измениться программа тура?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
3 фев 2025
😁
В
1 фев 2025
Отлично и очень быстро всё оформили.
Г
30 сен 2024
Добрый день. Спасибо большое за организацию тура. Всё путешествие было грамотно спланировано, продуманы экскурсии и остановки на локациях.

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