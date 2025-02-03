Программа тура по дням
Посещение национального музея Хакасии. «Салбыкский курган»
Встреча с гидом в холле отеля. Выезд на экскурсионную программу.
Посещение национального музея Хакасии – зал каменных изваяний.
Обед в городе.
Выезд на экскурсию «Салбыкский курган».
Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.
Возвращение в Абакан.
Свободное время, отдых.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии – 6 часов.
День комфортный в переездах, общее расстояние ок. 75 км.
Форма одежды: перед выездом на экскурсию рекомендуем переодеться в удобную одежду. С собой взять головные уборы, солнце защитные крема, репелленты, запас воды, легкие рюкзаки.
Горная гряда «Сундуки»
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием «Храм времени предков». Место силы с мощной энергетикой.
Самая популярная экскурсия в Хакасии! Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды.
Ланч на природе (ланч-боксы).
Посещение озера, купание (в летний период с 13.06.25 по 15.08.25).
Возвращение в Абакан.
Свободное время, отдых.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии – 10 часов.
Дорога ок 220 км в одну сторону. Дорога частично асфальт, частично гравийная.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик, купальные принадлежности в летнее время, полотенце, запас питьевой воды,рюкзак для личных вещей.
Музей "Улуг Хуртуях Тас". Музейный комплекс "Казановка"
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас».
В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих. Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества.
В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа.
Обед в кафе/ланч на природе (ланч-боксы).
Музей под открытым небом «Казановка».
Известный и популярный музей Хакасии.
На территории музея собрано большое количество памятников ушедших цивилизаций, наскальных рисунков. Здесь же находится место силы и поклонения – камень Ах Тас.
Возвращение в г. Абакан.
Свободное время, отдых.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии – 9 часов.
Расстояние ок. 165 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей, запас питьевой воды.
Саянская мозаика
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию «Саянская мозаика».
Посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС.
Путешествие пролегает по мраморной дороге к Енисею и Саянским горам. Живописнейшее место!
Фуникулер «Черемуховый лог» на панорамную точку Саян.
Прогулка по Енисею.
Обед.
Возвращение в Абакан.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии – 9 часов.
Важно! Экскурсия без посещения гребня плотины.
Дорога в одну сторону ок. 120 км (асфальт).
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт групповой, осуществляется согласно времени вылетам гостей.
Время трансфера уточняется накануне вылета.
Проживание
Тур предусматривает проживание в одном из отелей города Абакана.
- одноместное размещение в отеле Азия 4* – 86 000 рублей с человека;
- двухместное размещение в отеле Азия 4* – 78 000 рублей с человека;
- одноместное размещение в отеле Абакан 4* – 81 000 рублей с человека;
- двухместное размещение в отеле Абакан 4* – 73 000 рублей с человека;
- одноместное размещение в отеле Персона 3* – 75 000 рублей с человека;
- двухместное размещение в отеле Персона 3* – 68 000 рублей с человека.
Варианты проживания
Гостиница Азия 4
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.
Гостиница Абакан 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.
Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» — в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка — 20 минут ходьбы.
Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан — 10 минут.
Гостиница Персона 3
Отель «Персона» расположен в Абакане. Его гостям предлагается размещение в строго оформленных номерах с бесплатным WiFi. В отеле работает ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.
Каждый номер оснащен отоплением, располагает чайником, мини-баром и холодильником. В собственной ванной комнате предоставляется халат, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах с видом на город также есть кондиционер и телевизор с плоским экраном.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание
- Питание двухразовое (завтрак и обед)
- Входные билеты
- Встреча в аэропорту/жд вокзале, групповой трансфер
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Ужины - 4 000 руб. на все дни пребывания в кафе «Мадрид»
- Доп. экскурсии по желанию
- Сувениры, личные расходы
- Раннее заселение в отель (стоимость рассчитывается по запросу, в зависимости от выбранного варианта)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- солнцезащитный крем;
- удобная обувь;
- репелленты от клещей и комаров;
- дождевик;
- купальные принадлежности;
- городской рюкзак для личных вещей;
- личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер из аэропорта и в аэропорт групповой, предоставляются согласно программе в первый и последний день тура.
Информацию по вашему рейсу необходимо отправить заранее менеджеру.
Вы можете заказать индивидуальный трансфер, например, если вы прибываете в Абакан заранее.
Раннее заселение в отель в стоимость не включено.
Заселение в отель с 14:00.
Гости смогут оставить вещи в багажной комнате и заселиться после экскурсии.
Также есть возможность доплатить за раннее заселение.
Может ли измениться программа тура?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.