Горная Хакасия

Акция! В туре действует скидка 15% на предоплату (первую часть оплаты от 35% до 50%). Предоплату нужно внести до 30.12.2025 года. Это путешествие — погружение в самое сердце древней
Хакасии, к её сакральным истокам.

Вы подниметесь по лестнице в гору «Сорок зубьев» к тысячам петроглифов — каменной летописи возрастом до пяти тысяч лет, прикоснётесь к обладающему целебной силой легендарному камню Ах Тас и погрузитесь в культуру коренного народа, живя в этно-глэмпинге «Кюг» и участвуя в старинных обрядах на вершине горы Аар Таг.

Маршрут сочетает невероятную мощь природы и гения человеческих рук: от менгира-исполина Улуг Хуртуях Тас и семикаскадного водопада Позарым до исполинской Саяно-Шушенской ГЭС — крупнейшей плотины России.

Вы исследуете подземный мир Бородинской пещеры с её сталактитами и сталагмитами и завершите путешествие, вобрав энергию тайги на берегу величественного Енисея.

Горная Хакасия
Горная Хакасия
Горная Хакасия

Программа тура по дням

1 день

Енисейские ворота

Встреча с гидом на ж/д вокзале или в аэропорту.

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Выезд на экскурсию на участок Оглахты заповедника «Хакасский».

На участке туристам предоставится возможность посетить визит-центр, пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев».

Возраст петроглифов оценивается в 5000–1000 лет. Некоторые рисунки можно увидеть, поднявшись по лестнице в 965 ступеней. У подножия лестницы находится плита «Шаман-камень» с изображением 34 скифских кинжалов, нескольких колесниц, животных и личины.

В визит-центре заповедника познакомят с историей заселения народов в хакасско-минусинской котловине.

14:00 Обед.

Выезд в Казановку.

Экскурсия по Хакасскому государственному музею-заповеднику Казановка. Заповедник образован в 1996 году по инициативе историка, археолога Леонида Ерёмина. «Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию.

Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников. В хакасском аале вас встретят радушные хозяева, которые познакомят с национальной культурой.

Размещение в юрточном комплексе «Кюг». Кюг представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.

Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем и погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.

Возможна организация национального хакасского ужина.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута 257 км.

Енисейские ворота
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Дыхание долины Кюг

09:00 Завтрак.

Прогулка по горе Аар таг, откуда открывается великолепный вид на долину Кюг (радость) и на горы Кузнецкого Алатау. На горе туристы примут участие в проведении обряда сек-сек, кормлении духов горы.

14:00 Обед.

Для гостей базы будет организованы следующие мастер-классы:

  • мастер-класс по изготовлению талгана и конфет из талгана;
  • мастер-класс по игре на хакасском инструменте тимер хомыс.

18:00 Ужин.

После ужина гости услышат исполнителя горлового пения «хай» и игру на хакасских национальных инструментах.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Протяженность пешеходного маршрута около 3 км.

Дыхание долины Кюг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Матерь матерей Хуртуях Тас

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд в аал Анхаков.

Остановка около хакасской деревни, где установлена стела «Улуг Хуртуях Тас» (большая каменная бабушка), которой поклоняются и приносят дары хакасские женщины, желающие родить ребенка. Менгиры Хакасии вошли в топ «мест силы» страны. Составил его сайт телеканала «Моя Планета».

И наши каменные изваяния значатся в списке семи мест России, где можно зарядиться положительной энергетикой, привести мысли в порядок и попросить исполнения желания. Одним из самых уникальных назван менгир Улуг Хуртуях Тас. Люди верят, что «Каменная старуха» помогает бездетным женщинам.

Выезд на базу отдыха Снежный барс.

13:00 Обед на маршруте.

16:00 Размещение на базе отдыха Снежный барс. База находится в самом сердце сибирской тайги на берегу горной реки Стоктыш. Это место расположено в центре Западного Саяна.

Здесь в полной гармонии сливаются кристальный воздух, вода и земля, покрытая мхом, нежными лесными кораллами – ягелем, брусничными и черничными полянами, карликовыми берёзами.

19:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра или в кафе.

Питание: завтрак, ужин.

Протяженность маршрута 270 км.

Матерь матерей Хуртуях Тас
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Лучше гор могут быть только горы

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на один из активных маршрутов:

  • на гору Маяк (3 км в одну сторону, 3 часа), с которой открывается великолепная панорама на местные достопримечательности (гольцы, пойму реки Б-Он, Саянский хребет);
  • в избушку охотника (1 км в одну сторону, 2 часа). Во время похода туристы смогут познакомиться с жизнью и бытом современного охотника, а также узнать некоторые секреты охотничьего ремесла;
  • на подвесной Мостик любви (2 км в одну сторону, 2,5 часа). Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он. Местная традиция: мужчина должен пронести свою возлюбленную на руках по Мостику любви над водами горной реки;
  • на озёра Любимое, Каменистое (1,5 км пешком, 9 км на автомобиле, 3,5 часа). Туристы пройдут по очень красивой тропе, усыпанной камнями, заросшей множеством лекарственных растений.

Альтернатива походам: прогулка в окрестностях базы и сбор грибов, ягод и лечебных трав, которые в изобилии растут в этих краях.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута 20 км, пешеходного маршрута – в зависимости от выбора.

Лучше гор могут быть только горы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Граница с Тувой

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на Сотый перевал, на границу с Тувой.

12:00 Посещение визит-центра заказника «Позарым». Многофункциональный визит-центр «Позарым» служит отправной точкой на маршруты заказника и находится недалеко от автомобильной трассы, соединяющей два региона — Республику Хакасия и Республику Тыва.

Главные достопримечательности заказника: самая высокая точка Хакасии – гора Кызласова (2969 метра), самый большой водопад Хакасии – семикаскадный Улуг-Хольский водопад, реликтовое озеро Позарым, горная река Она.

14:00 Обед на маршруте.

15:00 Выезд в район Карлова створа.

17:00 Размещение на базе отдыха «Изербельский ключ».

18:00 Вечерняя катерная прогулка по Енисею.

20:00 Ужин.

Питание: завтрак.

Протяженность маршрута 320 км.

Граница с Тувой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Подземное царство

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Музей гидроэнергетики и к плотине СШГЭС. Грандиозная и завораживающая Саяно-Шушенская ГЭС – это масштабное сооружение Сибири. Эта плотина – уникальное по сложности и размерам гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в мировой и отечественной практике.

Особенность её в том, что она с обеих сторон вмонтирована в горы. Высота плотины 242 метра, длина 1068 метров, ширина 110 метров. Своим появлением она, по мнению специалистов, опередила эволюционный процесс развития расчётных моделей подобных конструкций.

Экскурсия в экстрим-парк «Мраморка», с посещением смотровой площадки.

13:00 Обед.

Выезд на экскурсию в Бородинскую пещеру.

16:30 Экскурсия в Бородинскую пещеру. Пещера Бородинская – одна из самых больших пещер региона. Впервые в Сибири там был найден пещерный жемчуг. В пещере можно увидеть ледяные сталагмиты. Иногда встречается «крылатый ушан» – редчайший вид летучих мышей.

Большое разнообразие натёчных образований в гроте «Грандиозный», самый большой в Сибири сталагмит – «Пагода», «Драпировка» на своде, сталагмит «Останкинская башня», «Древнеиндийский храм» и многое другое – это то, что стоит увидеть своими глазами.

По сложности пещера некатегорийная, но имеются сложные участки. Экскурсионная программа предусматривает посещение основной части пещеры, которая в должной степени позволит ознакомиться с красотами подземного мира.

20:00 Размещение в гостинице «Анзас»/«Чалпан».

21:00 Ужин.

Питание: завтрак.

Протяженность маршрута 290 км.

Подземное царство
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Прощание с Хаксией

Ранний завтрак, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, юрточном комплексе и на базах отдыха.

Стоимость тура на 1 чел. / руб. — 91 500 руб.

Одноместное размещение: доплата 15 200 руб. /чел.

Варианты проживания

Юрточный комплекс «Кюг»

2 ночи

Туристический юрточный комплекс "Кюг" состоит из: 15 отдельностоящих деревянных хакасских юрт-номеров, юрты-ресепшен, юрты-столовой, юрты-душевой и сан. узлов, юрты-прачечной, бани и юрты-музея.

Размещение:

Юрты расположены на берегу горной реки Аскиз.

Все юрты-номера двухместные, с отдельно стоящими односпальными кровавтями, которые можно соединить, сделав их двуспальными. В каждой юрте есть возможность установки 1-2 дополнительного спального места.

На территории комплекса имеется бесплатная парковка, зона баребекю, зона для костра, пляж у реки.

Данный этнокомплекс позволяет туристу ознакомиться с традициями, культурой, фольклором и кухней хакасского народа. Также, имеется возможность оздоровления в спа-центре комплекса, состоящего из русской бани, японской фурако, кедровых бочек, массажа и большого ассортимента травянных чаёв.

Посетителям предлагается трехразовое питание, практически все меню которого состоит из местных продуктов.

Рядом в комплексом находится Хакасский национальный музей-заповедник, где предлагаются обзорные и тематические экскурсии по памятникам археологии, этнографии и природы.

Юрточный комплекс «Кюг»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Снежный барс

2 ночи

Туристический комплекс «Снежный барс» располагается в экологически чистом районе Сибири, у берегов горной реки Стоктыш. Здесь обеспечен простой, но комфортный отдых для семей с детьми и путешественников.

Для проживания комплекс предлагает гостям на выбор 10 кедровых кемпингов и корпус с номерами класса «Эконом». В домах предусмотрено печное отопление. В летний период по желанию гостя предоставляются палатки.

На территории комплекса имеется парковка для автомобилей и мангалы для приготовления шашлыков. Оборудованы мансарды и летние душевые кабины с горячей водой. Поиграть в командные игры можно на оборудованной спортивной площадке. Любителям путешествий по новым местам предоставляется возможность совершить конную прогулку, сходить в поход или сплавиться по реке. К услугам настоящая русская баня, которая работает круглосуточно, по предварительному заказу.

Гостевой комплекс уделяет особое внимание организации детского досуга. Здесь постоянно проводятся мероприятия для школьников и подростков: мастер-классы, путешествия, экспедиции, тематические праздники. По заказу гостей на базе возможна организация праздников и мероприятий.

«Снежный барс» специализируется на экскурсиях и походах. Это могут быть однодневные маршруты или же туры, протяженностью в несколько дней. В основном корпусе находится столовая, где осуществляется трёхразовое питание.

В местных водоемах разрешена летняя и зимняя рыбалка. Зимой к месту ловли можно добраться на снегоходе. Комплекс отличается своей простотой и доступностью в сочетании с комфортом и развитой инфраструктурой. Расстояние до города Абаза Составляет 120 км, а до столицы республики Абакана — 300 км.

Снежный барс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Изербельский ключ

1 ночь

База отдыха «Изербельский ключ» расположена в Хакасии на енисейском берегу. Территория базы огорожена, ничего не мешает отдыхающим в десяти комфортабельных домиках. «Изербельский ключ» удачно вписан в местный ландшафт, основа которого – смешанный лес и Енисей.

Чистый воздух и природа - важнейшие составляющие полноценного отдыха, но нельзя забывать и о правильном питании. Кафе на базе отдыха примечательно своим рационом, вкусовыми качествами блюд и доброжелательной атмосферой. Оно открыто не только для отдыхающих, но и для тех, кто решит провести в нем торжественное мероприятие. А кто-то просто останавливается перекусить в дороге и понимает, что в будущем мимо этого кафе он уже не проедет, не лишит себя возможности отменно покушать.

На базе обустроены девать уютных беседок с оборудованными местами для мангалов. В беседках можно проводить время за шашлычком не только вечером, но и ночью, так как по территории проведено освещение. В трех домиках есть бани, четвертая расположена в отдельной постройке. Система отопления централизованная, за исключением д. №7.

Изербельский ключ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Анзас

1 ночь

Гостиница Анзас располагается недалеко от центра.

К Вашим услугам уютные номера, в которых есть все необходимое для комфортного проживания. Заботливый, отзывчивый и внимательный персонал сделает Ваше пребывание в гостинице незабываемым.

При гостинице есть банкетный зал на 60 персон. Он отлично подойдет для проведения свадеб, юбилев и всевозможных праздников.

Так же для деловых переговоров и встреч разного уровня есть просторный конференц-зал, который расчитан на 70 человек.

Вблизи гостиницы располагаются различные магазины и кафе.

Анзас
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Чалпан»

1 ночь

Небольшой уютный, современный отель, выстроенный в типично хакасском стиле. Удобное расположение в центре города и внимание к каждому постояльцу. В каждом номере пол с подогревом, холодильник, кабельное телевидение, телефон, мини-бар, посуда, чайник, халат,тапки, полотенце, шампунь. мыло, фен, зубной набор. Wi-Fi на всей территории отеля. Размещение в номерах с двумя раздельными кроватями или одной двуспальной. Одноместное размещение в номерах с двуспальной кроватью.

Гостиница «Чалпан»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер по программе
  • Питание, указанное в программе: завтраки, 3 обеда, 4 ужина
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Прохладительные напитки
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Питание, не указанное в программе: 3 обеда, 2 ужина (национальный хакасский ужин, доплата 800 руб.)
  • Трансфер в аэропорт
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура. Также увозим на ж/д вокзал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Абакана

