Программа тура по дням
Енисейские ворота
Встреча с гидом на ж/д вокзале или в аэропорту.
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Выезд на экскурсию на участок Оглахты заповедника «Хакасский».
На участке туристам предоставится возможность посетить визит-центр, пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев».
Возраст петроглифов оценивается в 5000–1000 лет. Некоторые рисунки можно увидеть, поднявшись по лестнице в 965 ступеней. У подножия лестницы находится плита «Шаман-камень» с изображением 34 скифских кинжалов, нескольких колесниц, животных и личины.
В визит-центре заповедника познакомят с историей заселения народов в хакасско-минусинской котловине.
14:00 Обед.
Выезд в Казановку.
Экскурсия по Хакасскому государственному музею-заповеднику Казановка. Заповедник образован в 1996 году по инициативе историка, археолога Леонида Ерёмина. «Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию.
Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников. В хакасском аале вас встретят радушные хозяева, которые познакомят с национальной культурой.
Размещение в юрточном комплексе «Кюг». Кюг представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.
Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем и погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.
Возможна организация национального хакасского ужина.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута 257 км.
Дыхание долины Кюг
09:00 Завтрак.
Прогулка по горе Аар таг, откуда открывается великолепный вид на долину Кюг (радость) и на горы Кузнецкого Алатау. На горе туристы примут участие в проведении обряда сек-сек, кормлении духов горы.
14:00 Обед.
Для гостей базы будет организованы следующие мастер-классы:
- мастер-класс по изготовлению талгана и конфет из талгана;
- мастер-класс по игре на хакасском инструменте тимер хомыс.
18:00 Ужин.
После ужина гости услышат исполнителя горлового пения «хай» и игру на хакасских национальных инструментах.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность пешеходного маршрута около 3 км.
Матерь матерей Хуртуях Тас
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в аал Анхаков.
Остановка около хакасской деревни, где установлена стела «Улуг Хуртуях Тас» (большая каменная бабушка), которой поклоняются и приносят дары хакасские женщины, желающие родить ребенка. Менгиры Хакасии вошли в топ «мест силы» страны. Составил его сайт телеканала «Моя Планета».
И наши каменные изваяния значатся в списке семи мест России, где можно зарядиться положительной энергетикой, привести мысли в порядок и попросить исполнения желания. Одним из самых уникальных назван менгир Улуг Хуртуях Тас. Люди верят, что «Каменная старуха» помогает бездетным женщинам.
Выезд на базу отдыха Снежный барс.
13:00 Обед на маршруте.
16:00 Размещение на базе отдыха Снежный барс. База находится в самом сердце сибирской тайги на берегу горной реки Стоктыш. Это место расположено в центре Западного Саяна.
Здесь в полной гармонии сливаются кристальный воздух, вода и земля, покрытая мхом, нежными лесными кораллами – ягелем, брусничными и черничными полянами, карликовыми берёзами.
19:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра или в кафе.
Питание: завтрак, ужин.
Протяженность маршрута 270 км.
Лучше гор могут быть только горы
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на один из активных маршрутов:
- на гору Маяк (3 км в одну сторону, 3 часа), с которой открывается великолепная панорама на местные достопримечательности (гольцы, пойму реки Б-Он, Саянский хребет);
- в избушку охотника (1 км в одну сторону, 2 часа). Во время похода туристы смогут познакомиться с жизнью и бытом современного охотника, а также узнать некоторые секреты охотничьего ремесла;
- на подвесной Мостик любви (2 км в одну сторону, 2,5 часа). Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он. Местная традиция: мужчина должен пронести свою возлюбленную на руках по Мостику любви над водами горной реки;
- на озёра Любимое, Каменистое (1,5 км пешком, 9 км на автомобиле, 3,5 часа). Туристы пройдут по очень красивой тропе, усыпанной камнями, заросшей множеством лекарственных растений.
Альтернатива походам: прогулка в окрестностях базы и сбор грибов, ягод и лечебных трав, которые в изобилии растут в этих краях.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута 20 км, пешеходного маршрута – в зависимости от выбора.
Граница с Тувой
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на Сотый перевал, на границу с Тувой.
12:00 Посещение визит-центра заказника «Позарым». Многофункциональный визит-центр «Позарым» служит отправной точкой на маршруты заказника и находится недалеко от автомобильной трассы, соединяющей два региона — Республику Хакасия и Республику Тыва.
Главные достопримечательности заказника: самая высокая точка Хакасии – гора Кызласова (2969 метра), самый большой водопад Хакасии – семикаскадный Улуг-Хольский водопад, реликтовое озеро Позарым, горная река Она.
14:00 Обед на маршруте.
15:00 Выезд в район Карлова створа.
17:00 Размещение на базе отдыха «Изербельский ключ».
18:00 Вечерняя катерная прогулка по Енисею.
20:00 Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 320 км.
Подземное царство
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Музей гидроэнергетики и к плотине СШГЭС. Грандиозная и завораживающая Саяно-Шушенская ГЭС – это масштабное сооружение Сибири. Эта плотина – уникальное по сложности и размерам гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в мировой и отечественной практике.
Особенность её в том, что она с обеих сторон вмонтирована в горы. Высота плотины 242 метра, длина 1068 метров, ширина 110 метров. Своим появлением она, по мнению специалистов, опередила эволюционный процесс развития расчётных моделей подобных конструкций.
Экскурсия в экстрим-парк «Мраморка», с посещением смотровой площадки.
13:00 Обед.
Выезд на экскурсию в Бородинскую пещеру.
16:30 Экскурсия в Бородинскую пещеру. Пещера Бородинская – одна из самых больших пещер региона. Впервые в Сибири там был найден пещерный жемчуг. В пещере можно увидеть ледяные сталагмиты. Иногда встречается «крылатый ушан» – редчайший вид летучих мышей.
Большое разнообразие натёчных образований в гроте «Грандиозный», самый большой в Сибири сталагмит – «Пагода», «Драпировка» на своде, сталагмит «Останкинская башня», «Древнеиндийский храм» и многое другое – это то, что стоит увидеть своими глазами.
По сложности пещера некатегорийная, но имеются сложные участки. Экскурсионная программа предусматривает посещение основной части пещеры, которая в должной степени позволит ознакомиться с красотами подземного мира.
20:00 Размещение в гостинице «Анзас»/«Чалпан».
21:00 Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 290 км.
Прощание с Хаксией
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, юрточном комплексе и на базах отдыха.
Стоимость тура на 1 чел. / руб. — 91 500 руб.
Одноместное размещение: доплата 15 200 руб. /чел.
Варианты проживания
Юрточный комплекс «Кюг»
Туристический юрточный комплекс "Кюг" состоит из: 15 отдельностоящих деревянных хакасских юрт-номеров, юрты-ресепшен, юрты-столовой, юрты-душевой и сан. узлов, юрты-прачечной, бани и юрты-музея.
Размещение:
Юрты расположены на берегу горной реки Аскиз.
Все юрты-номера двухместные, с отдельно стоящими односпальными кровавтями, которые можно соединить, сделав их двуспальными. В каждой юрте есть возможность установки 1-2 дополнительного спального места.
На территории комплекса имеется бесплатная парковка, зона баребекю, зона для костра, пляж у реки.
Данный этнокомплекс позволяет туристу ознакомиться с традициями, культурой, фольклором и кухней хакасского народа. Также, имеется возможность оздоровления в спа-центре комплекса, состоящего из русской бани, японской фурако, кедровых бочек, массажа и большого ассортимента травянных чаёв.
Посетителям предлагается трехразовое питание, практически все меню которого состоит из местных продуктов.
Рядом в комплексом находится Хакасский национальный музей-заповедник, где предлагаются обзорные и тематические экскурсии по памятникам археологии, этнографии и природы.
Снежный барс
Туристический комплекс «Снежный барс» располагается в экологически чистом районе Сибири, у берегов горной реки Стоктыш. Здесь обеспечен простой, но комфортный отдых для семей с детьми и путешественников.
Для проживания комплекс предлагает гостям на выбор 10 кедровых кемпингов и корпус с номерами класса «Эконом». В домах предусмотрено печное отопление. В летний период по желанию гостя предоставляются палатки.
На территории комплекса имеется парковка для автомобилей и мангалы для приготовления шашлыков. Оборудованы мансарды и летние душевые кабины с горячей водой. Поиграть в командные игры можно на оборудованной спортивной площадке. Любителям путешествий по новым местам предоставляется возможность совершить конную прогулку, сходить в поход или сплавиться по реке. К услугам настоящая русская баня, которая работает круглосуточно, по предварительному заказу.
Гостевой комплекс уделяет особое внимание организации детского досуга. Здесь постоянно проводятся мероприятия для школьников и подростков: мастер-классы, путешествия, экспедиции, тематические праздники. По заказу гостей на базе возможна организация праздников и мероприятий.
«Снежный барс» специализируется на экскурсиях и походах. Это могут быть однодневные маршруты или же туры, протяженностью в несколько дней. В основном корпусе находится столовая, где осуществляется трёхразовое питание.
В местных водоемах разрешена летняя и зимняя рыбалка. Зимой к месту ловли можно добраться на снегоходе. Комплекс отличается своей простотой и доступностью в сочетании с комфортом и развитой инфраструктурой. Расстояние до города Абаза Составляет 120 км, а до столицы республики Абакана — 300 км.
Изербельский ключ
База отдыха «Изербельский ключ» расположена в Хакасии на енисейском берегу. Территория базы огорожена, ничего не мешает отдыхающим в десяти комфортабельных домиках. «Изербельский ключ» удачно вписан в местный ландшафт, основа которого – смешанный лес и Енисей.
Чистый воздух и природа - важнейшие составляющие полноценного отдыха, но нельзя забывать и о правильном питании. Кафе на базе отдыха примечательно своим рационом, вкусовыми качествами блюд и доброжелательной атмосферой. Оно открыто не только для отдыхающих, но и для тех, кто решит провести в нем торжественное мероприятие. А кто-то просто останавливается перекусить в дороге и понимает, что в будущем мимо этого кафе он уже не проедет, не лишит себя возможности отменно покушать.
На базе обустроены девать уютных беседок с оборудованными местами для мангалов. В беседках можно проводить время за шашлычком не только вечером, но и ночью, так как по территории проведено освещение. В трех домиках есть бани, четвертая расположена в отдельной постройке. Система отопления централизованная, за исключением д. №7.
Анзас
Гостиница Анзас располагается недалеко от центра.
К Вашим услугам уютные номера, в которых есть все необходимое для комфортного проживания. Заботливый, отзывчивый и внимательный персонал сделает Ваше пребывание в гостинице незабываемым.
При гостинице есть банкетный зал на 60 персон. Он отлично подойдет для проведения свадеб, юбилев и всевозможных праздников.
Так же для деловых переговоров и встреч разного уровня есть просторный конференц-зал, который расчитан на 70 человек.
Вблизи гостиницы располагаются различные магазины и кафе.
Гостиница «Чалпан»
Небольшой уютный, современный отель, выстроенный в типично хакасском стиле. Удобное расположение в центре города и внимание к каждому постояльцу. В каждом номере пол с подогревом, холодильник, кабельное телевидение, телефон, мини-бар, посуда, чайник, халат,тапки, полотенце, шампунь. мыло, фен, зубной набор. Wi-Fi на всей территории отеля. Размещение в номерах с двумя раздельными кроватями или одной двуспальной. Одноместное размещение в номерах с двуспальной кроватью.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер по программе
- Питание, указанное в программе: завтраки, 3 обеда, 4 ужина
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Услуги гида-экскурсовода
- Прохладительные напитки
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе: 3 обеда, 2 ужина (национальный хакасский ужин, доплата 800 руб.)
- Трансфер в аэропорт
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура. Также увозим на ж/д вокзал.