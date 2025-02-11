2 день

Ивановские озера

Завтрак.

Пешеходный маршрут до Ивановских озер.

Первое зеро является самым глубоким, глубина достигает 147 метров, вода имеет темно-изумрудный цвет.

Ледники, которые находятся на берегах озер, периодически обрываются в озера, создавая айсберги, это делает озера самыми красивыми.

Вода в них ледяная, даже если на улице + 35 градусов, озеро остается ледяным, поэтому купаться в озерах не рекомендуется.

Потрясающие виды открываются на заснеженную гору, у подножья которой ковром цветут самые разнообразные цветы: первыми распускаются подснежники, на смену им приходят жарки и фиалки.

Склоны пестрят невообразимыми красками настоящих альпийских лугов.

Ланч на природе.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Общее время на маршруте около 6-7 часов. Общее расстояние пешее 10 км. Доставка до начала пути на технике повышенной проходимости по бездорожью около 15 км.

Рекомендация гостям: треккинговая обувь (сменная обувь обязательно), удобная спортивная одежда, непромокаемая облегченная куртка, небольшой рюкзак, головной убор от солнца, средства защиты от насекомых (комар, мошка), индивидуальная аптечка, дождевик, головной убор с москитной сеткой, термос (емкость) под чай.