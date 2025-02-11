Ивановские озера. Тур в Хакасию на 3 дня

Эксклюзивный маршрут выходного дня по Хакасии с пешеходными экскурсиями к реликтовым озерам и ледникам.

Вы посетите горные озера – Ивановские, со всех сторон окруженные холмами с пышной растительностью и снежниками.

Помимо уникальной
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природной зоны, Приисковый известен месторождениями золота, золотоносная жила щедро одарила местных золотодобытчиков.

До сих пор видны следы прежнего золотого богатства: заброшенные штольни, подземные рудники в развалах, руины технических сооружений и заброшенные бараки.

5
3 отзыва
Ивановские озера. Тур в Хакасию на 3 дня
Ивановские озера. Тур в Хакасию на 3 дня
Ивановские озера. Тур в Хакасию на 3 дня
Ближайшие даты:
27
июн11
июл25
июл8
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Дорога в «Золотой поселок»

Сбор группы.

Выезд в п. Приисковый (Ивановские озера).

Сама дорога к Приисковому не менее живописна, она пролегает через степную и таежную природную зону Хакасии.

На маршруте предусмотрен магазинный пит-стоп.

Ланч на маршруте / обед по прибытию.

Прибытие в поселок Приисковый.

Приисковый – маленький поселок в Хакасии, известен золоторудными шахтами. Богатейший золотоносный район России.

Добыча золота ведется и в настоящее время.

Заселение в отель.

Ужин.

Общее время на данном маршруте около 6-7 часов, включая дорогу.

Рекомендация гостям: удобная одежда для длительных переездов, треккинговая обувь (сменная обувь обязательно), удобная спортивная одежда, непромокаемая облегченная куртка, небольшой рюкзак, головной убор от солнца, средства защиты от насекомых (комар, мошка), индивидуальная аптечка, дождевик, головной убор с москитной сеткой.

Дорога в «Золотой поселок»Дорога в «Золотой поселок»
2 день

Ивановские озера

Завтрак.

Пешеходный маршрут до Ивановских озер.

Первое зеро является самым глубоким, глубина достигает 147 метров, вода имеет темно-изумрудный цвет.

Ледники, которые находятся на берегах озер, периодически обрываются в озера, создавая айсберги, это делает озера самыми красивыми.

Вода в них ледяная, даже если на улице + 35 градусов, озеро остается ледяным, поэтому купаться в озерах не рекомендуется.

Потрясающие виды открываются на заснеженную гору, у подножья которой ковром цветут самые разнообразные цветы: первыми распускаются подснежники, на смену им приходят жарки и фиалки.

Склоны пестрят невообразимыми красками настоящих альпийских лугов.

Ланч на природе.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Общее время на маршруте около 6-7 часов. Общее расстояние пешее 10 км. Доставка до начала пути на технике повышенной проходимости по бездорожью около 15 км.

Рекомендация гостям: треккинговая обувь (сменная обувь обязательно), удобная спортивная одежда, непромокаемая облегченная куртка, небольшой рюкзак, головной убор от солнца, средства защиты от насекомых (комар, мошка), индивидуальная аптечка, дождевик, головной убор с москитной сеткой, термос (емкость) под чай.

Ивановские озераИвановские озераИвановские озераИвановские озера
3 день

Панфиловские озера. Завершение тура

Завтрак.

Пешеходный маршрут на Панфиловские озера.

Первозданное озеро находится среди горных ледников, на таежных склонах вокруг густая зелень фиалок и жарков.

Поляны краснокнижного разнотравья!

Воздух упоительно свеж, благоуханье от альпийских лугов.

Самый популярный маршрут для любителей активного отдыха.

Ланч на природе.

По дороге посещение музея под открытым небом «Сундуки».

Позднее возвращение в г. Абакан, около 20:00.

Ужин.

Проводы группы.

Рекомендуем брать билеты домой на следующий день после завершения тура. Забронировать доп. сутки можно у менеджера при бронировании тура.

Панфиловские озера. Завершение тураПанфиловские озера. Завершение тураПанфиловские озера. Завершение тураПанфиловские озера. Завершение тураПанфиловские озера. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в п. Приисковом (отель Притяжение, След).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • одноместное размещение — 63 000 рублей с человека;
  • двухместное размещение — 53 000 рублей с человека.

Стоимость актуальна при группе от 10-17 человек. Если группа меньше 10 человек – стоимость повышается на 9 000 рублей с человека.

Варианты проживания

Притяжение

2 ночи

Отель находится в г. Приисковое. К услугам гостей 17 комфортабельных номеров, баня на дровах, парковка и также доступ в интернет, ТВ. Также для гостей предлагается уютное кафе.

ПритяжениеПритяжениеПритяжениеПритяжениеПритяжение

След

2 ночи

Отель След с бесплатной частной парковкой на территории расположен в деревне Приисковое.

Уникальное сочетание ландшафтных и климатических условий делает это место идеальным для любителей активного отдыха и катания на снегоходах.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и гардеробом. В числе прочих удобств — бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут насладиться вкусным завтраком континентального типа, который включен в стоимость проживания.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание трехразовое
  • Входные билеты
  • Встреча в аэропорту/ж/д вокзале, групповой трансфер
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Абакана и обратно
  • Раннее заселение в отель в первый день тура
  • Доп. ночи в отеле в Абакане до и после тура
  • Трансфер гостя в даты, не соответствующие датам начала и окончания тура
  • Личные расходы связанные с доп. услугами в отелях, покупки сувениров, индивидуальные экскурсии не входящие в состав тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь;
  • головной убор от солнца;
  • солнцезащитный крем;
  • удобная одежда для длительных переездов;
  • трекинговая обувь (сменная обувь обязательно);
  • удобная спортивная одежда, непромокаемая облегченная куртка;
  • небольшой рюкзак;
  • средства защиты от насекомых (комар, мошка);
  • индивидуальная аптечка;
  • дождевик;
  • головной убор с москитной сеткой;
  • термос (емкость) под чай;
  • купальные принадлежности;
  • полотенца для пляжа;
  • наличные средства для покупки сувениров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт групповой, предоставляются согласно программе в первый и последний день тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
11 фев 2025
Всё очень понравилось!
Д
3 фев 2025
😁
В
1 фев 2025
Отлично и очень быстро всё оформили.

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