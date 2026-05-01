1 день

Музей "Улуг Хуртуях Тас". Музейный комплекс "Казановка"

Встреча гостей в аэропорту города.

Встреча с гидом в холле отеля. Выезд на экскурсионную программу.

Экскурсия в музей «Хуртуях Тас». Гости увидят каменную богиню Улуг Хуртуях Тас, возраст которой ок 4 тыс. лет. Это самый почитаемый из древних культовых изваяний Хакасии. Считается, что памятник способствует людям в обретении здоровья и детей.

Обед в кафе или ланч на природе.

Посещение музейного комплекса «Казановка». Экскурсия к камню «Ах Тас», посещение выставки «Мир хакасского шамана».

Возвращение в Абакан. Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).

Продолжительность экскурсии — 9 часов.

Расстояние ок. 170 км (в одну сторону), частично асфальт, частично полевая дорога.

