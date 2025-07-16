Индивидуальный SPA-тур в Хакасию: перезагрузка, оздоровление и знакомство с окрестностями
Пройти комплекс процедур по индивидуальному плану и прогуляться среди степных пейзажей
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего ...
31 июл в 10:00
1 авг в 10:00
76 500 ₽ за человека
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
11 авг в 10:00
25 авг в 10:00
62 000 ₽ за человека
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 авг в 10:00
от 73 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина16 июля 2025Есть некоторые вопросы. По гостиницам - это маральник в первые дни. Надо сказать честно, что это скромная турбаза, к маралам
- ИИрина16 июля 2025Прекрасный тур! Спасибо Хакасии за гостеприимство, а принимающей стороне за отлично организованный отдых! Очень интересные экскурсии с гидами, влюблёнными в свой край. Сердечно благодарим экскурсоводов Виталия, Марию, Василия, Глеба и куратора нашей группы Анну!
- ООльга15 июля 2025Организовано все было замечательно. Команда туроператора постаралась все предусмотреть и продумать. Каждый день было что-то новое и интересное. Большое спасибо Стефану, Марии и всем остальным из команды принимающей стороны.
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «4-дневные туры»
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