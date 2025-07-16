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не имеет никакого отношения - до маральника идти по дороге еще несколько км. По программе - вопросы взывал день Петроглифы 45 мин. - Гейзерное озеро 30 мин. - Марс 1,5 ч. Это очень далеко, в обе стороны около 500 км, а общая продолжительность всех экскурсий не более 3 ч. Не уверена, что в этом есть смысл. В автобусе провели большую часть дня.