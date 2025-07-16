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Экскурсионные туры на 4 дня в Абакане

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Абакане, цены от 62 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Индивидуальный SPA-тур в Хакасию: перезагрузка, оздоровление и знакомство с окрестностями
На машине
4 дня
Индивидуальный SPA-тур в Хакасию: перезагрузка, оздоровление и знакомство с окрестностями
Пройти комплекс процедур по индивидуальному плану и прогуляться среди степных пейзажей
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего ...
31 июл в 10:00
1 авг в 10:00
76 500 ₽ за человека
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
11 авг в 10:00
25 авг в 10:00
62 000 ₽ за человека
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Пешая
4 дня
3 отзыва
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 авг в 10:00
от 73 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    16 июля 2025
    Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
    Есть некоторые вопросы. По гостиницам - это маральник в первые дни. Надо сказать честно, что это скромная турбаза, к маралам
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    не имеет никакого отношения - до маральника идти по дороге еще несколько км. По программе - вопросы взывал день Петроглифы 45 мин. - Гейзерное озеро 30 мин. - Марс 1,5 ч. Это очень далеко, в обе стороны около 500 км, а общая продолжительность всех экскурсий не более 3 ч. Не уверена, что в этом есть смысл. В автобусе провели большую часть дня.

  • И
    Ирина
    16 июля 2025
    Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
    Прекрасный тур! Спасибо Хакасии за гостеприимство, а принимающей стороне за отлично организованный отдых! Очень интересные экскурсии с гидами, влюблёнными в свой край. Сердечно благодарим экскурсоводов Виталия, Марию, Василия, Глеба и куратора нашей группы Анну!
    Прекрасный тур! Спасибо Хакасии за гостеприимство, а принимающей стороне за отлично организованный отдых! Очень интересные экскурсииПрекрасный тур! Спасибо Хакасии за гостеприимство, а принимающей стороне за отлично организованный отдых! Очень интересные экскурсииПрекрасный тур! Спасибо Хакасии за гостеприимство, а принимающей стороне за отлично организованный отдых! Очень интересные экскурсииПрекрасный тур! Спасибо Хакасии за гостеприимство, а принимающей стороне за отлично организованный отдых! Очень интересные экскурсии
  • О
    Ольга
    15 июля 2025
    Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
    Организовано все было замечательно. Команда туроператора постаралась все предусмотреть и продумать. Каждый день было что-то новое и интересное. Большое спасибо Стефану, Марии и всем остальным из команды принимающей стороны.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный SPA-тур в Хакасию: перезагрузка, оздоровление и знакомство с окрестностями
  2. Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
  3. Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Саяно-Шушенская ГЭС
  2. Долина Царей
  3. Каменный Город
  4. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит тур в Абакане в июле 2025
Сейчас в Абакане в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 62 000 до 76 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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