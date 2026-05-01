Обряд «сек-сек» на горе Аар таг, кормление духов и чаша небес над
Программа тура по дням
Экскурсия в музее "Хакасский аал". Размещение в юрточном комплексе "Кюг". Прогулка по горе Аар таг
09:00 Выезд из Абакана на базу отдыха «Кюг».
11:00 Остановка на поляне у камня «Ах Тас», фотографирование.
11:30 Экскурсия в музее «Хакасский аал». Казановка – один из крупнейших заповедников под открытым небом в Хакасии. В этом музее собрано огромное количество уникальных образцов историко-культурного наследия хакасского народа.
Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников. Территория заповедника очень живописна: река Аскиз, степь, горы, таёжные леса.
На территории музея произведена реконструкция Хакасского аала 18-19 веков, где в полной мере восстановлен национальный интерьер и традиции хакасов, бережно сохранённые из глубины веков.
В хакасском аале можно посетить шаманскую юрту, где экскурсовод подробно расскажет о древней культуре хакасов – шаманизме.
13:00 Обед в кафе на территории базы отдыха.
14:00 Заселение в юрты базы отдыха Кюг. Размещение в юрточном комплексе «Кюг» представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.
Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.
14:30 Прогулка по горе Аар таг откуда открывается великолепный вид на долину Кюг (радость), на горы Кузнецкого Алатау. На горе туристы примут участие в проведении обряда сек-сек, кормлении духов горы.
17:30 По окончании экскурсии отдых на базе.
18:30 Ужин в кафе на территории базы отдыха (возможна организация национального ужина за доп. плату).
19:30 Свободное время, можно посетить баню или искупаться в чане (доп. плата).
Питание: обед, ужин.
Протяженность маршрута 150 км.
Хуртуях Тас. Подъём на гору Уйтаг
09:00 Завтрак в кафе на территории базы.
10:00 Дорожный обряд, почитание духов местности, повязывание лент чалама.
12:00 Освобождение юрт.
12:30 Выезд из базы.
13:00 Обед в кафе «Сытый бай» в Аскизе.
14:00 Выезд к Хуртуях Тас, экскурсия.
16:00 Подъём на гору Уйтаг, экскурсия. Это сакральное место для местных жителей. Здесь расположена священная коновязь — сарчин, место проведения обряда сек-сек, символического жертвоприношения. Уйтаг — родовая гора рода «Ах хасха» фамилии Сафьяновых.
Наименование горы «Уу (уй)» — собранная, «таг» — гора, отражает её значимость. Природная уникальность привлекает взгляды всех, кто проезжаем мимо горы.
Необычное горизонтальное расположение слоёв горных пород позволило сохранить окаменелости и остатки древних растений, в том числе лепидодендроны — чешуйчатые деревья возрастом более 370 миллионов лет.
Это одно из немногих таких мест в мире. В овраге в 2 км от разъезда Уйтаг обнаружены богатейшие местонахождения окаменелых стволов и обломков древесины позднедевонских археоптериксовых. Предполагается статус палеонтологического ГПП мирового ранга.
19:00 Возвращение в Абакан.
Питание: завтрак, обед.
Протяженность маршрута 180 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в юрточном комплексе.
Стоимость тура на 1 чел. / руб.
|Взрослый [основной тариф]
|16500
|Пенсионер
|14850
|Ребёнок до 14 лет включ.
|14850
Одноместное размещение — 2 200 руб.
Варианты проживания
Юрточный комплекс «Кюг»
Туристический юрточный комплекс "Кюг" состоит из: 15 отдельностоящих деревянных хакасских юрт-номеров, юрты-ресепшен, юрты-столовой, юрты-душевой и сан. узлов, юрты-прачечной, бани и юрты-музея.
Размещение:
Юрты расположены на берегу горной реки Аскиз.
Все юрты-номера двухместные, с отдельно стоящими односпальными кровавтями, которые можно соединить, сделав их двуспальными. В каждой юрте есть возможность установки 1-2 дополнительного спального места.
На территории комплекса имеется бесплатная парковка, зона баребекю, зона для костра, пляж у реки.
Данный этнокомплекс позволяет туристу ознакомиться с традициями, культурой, фольклором и кухней хакасского народа. Также, имеется возможность оздоровления в спа-центре комплекса, состоящего из русской бани, японской фурако, кедровых бочек, массажа и большого ассортимента травянных чаёв.
Посетителям предлагается трехразовое питание, практически все меню которого состоит из местных продуктов.
Рядом в комплексом находится Хакасский национальный музей-заповедник, где предлагаются обзорные и тематические экскурсии по памятникам археологии, этнографии и природы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в юрте юрточного комплекса Кюг (2-местное размещение)
- Питание по программе: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
- Входные билеты и экскурсии в местах показа
- Прогулка по горе Аар таг с проведением обряда
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе: 1 ужин, национальный хакасский ужин (доплата 800 руб.)
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.