1 день

Экскурсия в музее "Хакасский аал". Размещение в юрточном комплексе "Кюг". Прогулка по горе Аар таг

09:00 Выезд из Абакана на базу отдыха «Кюг».

11:00 Остановка на поляне у камня «Ах Тас», фотографирование.

11:30 Экскурсия в музее «Хакасский аал». Казановка – один из крупнейших заповедников под открытым небом в Хакасии. В этом музее собрано огромное количество уникальных образцов историко-культурного наследия хакасского народа.

Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников. Территория заповедника очень живописна: река Аскиз, степь, горы, таёжные леса.

На территории музея произведена реконструкция Хакасского аала 18-19 веков, где в полной мере восстановлен национальный интерьер и традиции хакасов, бережно сохранённые из глубины веков.

В хакасском аале можно посетить шаманскую юрту, где экскурсовод подробно расскажет о древней культуре хакасов – шаманизме.

13:00 Обед в кафе на территории базы отдыха.

14:00 Заселение в юрты базы отдыха Кюг. Размещение в юрточном комплексе «Кюг» представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.

Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.

14:30 Прогулка по горе Аар таг откуда открывается великолепный вид на долину Кюг (радость), на горы Кузнецкого Алатау. На горе туристы примут участие в проведении обряда сек-сек, кормлении духов горы.

17:30 По окончании экскурсии отдых на базе.

18:30 Ужин в кафе на территории базы отдыха (возможна организация национального ужина за доп. плату).

19:30 Свободное время, можно посетить баню или искупаться в чане (доп. плата).

Питание: обед, ужин.

Протяженность маршрута 150 км.

