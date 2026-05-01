Мои заказы

Цветение ирисов. Синее покрывало степной Хакасии

За два дня вы прикоснётесь к живой древности: Белый камень Ах Тас, шаманская юрта и этно-глэмпинг в юртах Кюга.

Обряд «сек-сек» на горе Аар таг, кормление духов и чаша небес над
читать дальшеуменьшить

долиной — это не просто экскурсия, а посвящение в культуру хакасов. Вас ждут горы Уйтаг с окаменелыми деревьями возрастом 370 миллионов лет и священная коновязь сарчин.

Хуртуях Тас, дорожные ритуалы, чаны и баня по желанию — вы вернётесь с чувством, что побывали сразу в нескольких эпохах.

Цветение ирисов. Синее покрывало степной ХакасииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Цветение ирисов. Синее покрывало степной ХакасииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Цветение ирисов. Синее покрывало степной ХакасииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в музее "Хакасский аал". Размещение в юрточном комплексе "Кюг". Прогулка по горе Аар таг

09:00 Выезд из Абакана на базу отдыха «Кюг».

11:00 Остановка на поляне у камня «Ах Тас», фотографирование.

11:30 Экскурсия в музее «Хакасский аал». Казановка – один из крупнейших заповедников под открытым небом в Хакасии. В этом музее собрано огромное количество уникальных образцов историко-культурного наследия хакасского народа.

Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников. Территория заповедника очень живописна: река Аскиз, степь, горы, таёжные леса.

На территории музея произведена реконструкция Хакасского аала 18-19 веков, где в полной мере восстановлен национальный интерьер и традиции хакасов, бережно сохранённые из глубины веков.

В хакасском аале можно посетить шаманскую юрту, где экскурсовод подробно расскажет о древней культуре хакасов – шаманизме.

13:00 Обед в кафе на территории базы отдыха.

14:00 Заселение в юрты базы отдыха Кюг. Размещение в юрточном комплексе «Кюг» представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.

Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.

14:30 Прогулка по горе Аар таг откуда открывается великолепный вид на долину Кюг (радость), на горы Кузнецкого Алатау. На горе туристы примут участие в проведении обряда сек-сек, кормлении духов горы.

17:30 По окончании экскурсии отдых на базе.

18:30 Ужин в кафе на территории базы отдыха (возможна организация национального ужина за доп. плату).

19:30 Свободное время, можно посетить баню или искупаться в чане (доп. плата).

Питание: обед, ужин.

Протяженность маршрута 150 км.

Экскурсия в музее "Хакасский аал". Размещение в юрточном комплексе "Кюг". Прогулка по горе Аар тагЭкскурсия в музее "Хакасский аал". Размещение в юрточном комплексе "Кюг". Прогулка по горе Аар тагЭкскурсия в музее "Хакасский аал". Размещение в юрточном комплексе "Кюг". Прогулка по горе Аар таг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Хуртуях Тас. Подъём на гору Уйтаг

09:00 Завтрак в кафе на территории базы.

10:00 Дорожный обряд, почитание духов местности, повязывание лент чалама.

12:00 Освобождение юрт.

12:30 Выезд из базы.

13:00 Обед в кафе «Сытый бай» в Аскизе.

14:00 Выезд к Хуртуях Тас, экскурсия.

16:00 Подъём на гору Уйтаг, экскурсия. Это сакральное место для местных жителей. Здесь расположена священная коновязь — сарчин, место проведения обряда сек-сек, символического жертвоприношения. Уйтаг — родовая гора рода «Ах хасха» фамилии Сафьяновых.

Наименование горы «Уу (уй)» — собранная, «таг» — гора, отражает её значимость. Природная уникальность привлекает взгляды всех, кто проезжаем мимо горы.

Необычное горизонтальное расположение слоёв горных пород позволило сохранить окаменелости и остатки древних растений, в том числе лепидодендроны — чешуйчатые деревья возрастом более 370 миллионов лет.

Это одно из немногих таких мест в мире. В овраге в 2 км от разъезда Уйтаг обнаружены богатейшие местонахождения окаменелых стволов и обломков древесины позднедевонских археоптериксовых. Предполагается статус палеонтологического ГПП мирового ранга.

19:00 Возвращение в Абакан.

Питание: завтрак, обед.

Протяженность маршрута 180 км.

Хуртуях Тас. Подъём на гору УйтагХуртуях Тас. Подъём на гору УйтагХуртуях Тас. Подъём на гору Уйтаг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в юрточном комплексе.

Стоимость тура на 1 чел. / руб.

Взрослый [основной тариф]16500
Пенсионер14850
Ребёнок до 14 лет включ. 14850

Одноместное размещение — 2 200 руб.

Варианты проживания

Юрточный комплекс «Кюг»

1 ночь

Туристический юрточный комплекс "Кюг" состоит из: 15 отдельностоящих деревянных хакасских юрт-номеров, юрты-ресепшен, юрты-столовой, юрты-душевой и сан. узлов, юрты-прачечной, бани и юрты-музея.

Размещение:

Юрты расположены на берегу горной реки Аскиз.

Все юрты-номера двухместные, с отдельно стоящими односпальными кровавтями, которые можно соединить, сделав их двуспальными. В каждой юрте есть возможность установки 1-2 дополнительного спального места.

На территории комплекса имеется бесплатная парковка, зона баребекю, зона для костра, пляж у реки.

Данный этнокомплекс позволяет туристу ознакомиться с традициями, культурой, фольклором и кухней хакасского народа. Также, имеется возможность оздоровления в спа-центре комплекса, состоящего из русской бани, японской фурако, кедровых бочек, массажа и большого ассортимента травянных чаёв.

Посетителям предлагается трехразовое питание, практически все меню которого состоит из местных продуктов.

Рядом в комплексом находится Хакасский национальный музей-заповедник, где предлагаются обзорные и тематические экскурсии по памятникам археологии, этнографии и природы.

Юрточный комплекс «Кюг»Юрточный комплекс «Кюг»Юрточный комплекс «Кюг»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Проживание в юрте юрточного комплекса Кюг (2-местное размещение)
  • Питание по программе: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
  • Входные билеты и экскурсии в местах показа
  • Прогулка по горе Аар таг с проведением обряда
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Питание, не указанное в программе: 1 ужин, национальный хакасский ужин (доплата 800 руб.)
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Абакана

Похожие туры на «Цветение ирисов. Синее покрывало степной Хакасии»

Спа-отпуск в Хакасии: перезагрузка, детокс, экскурсии с персональным сопровождением
На машине
4 дня
1 отзыв
Спа-отпуск в Хакасии: перезагрузка, детокс, экскурсии с персональным сопровождением
Проработать все уголки тела по личному плану и прогуляться среди степных пейзажей
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего ...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
81 500 ₽ за человека
Всё и сразу в Хакасии: этнопутешествие по жемчужинам республики
На машине
10 дней
1 отзыв
Всё и сразу в Хакасии: этнопутешествие по жемчужинам республики
Посетить загадочные и священные места, погрузиться в культуру и увидеть природные богатства края
Начало: Г. Абакан, в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокз...
8 июн в 08:00
22 июн в 08:00
149 500 ₽ за человека
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 135 000 ₽ за человека
Ивановские озера. Тур в Хакасию на 8 дней
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Ивановские озера. Тур в Хакасию на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
25 июн в 10:00
9 июл в 10:00
от 136 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Абакане
Все туры из Абакана
16 500 ₽ за человека