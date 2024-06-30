Берите с собой спальники, коврики и удобную одежду.

Проживание. Все ночёвки на маршруте похода осуществляются в наших трёх-, четырёхместных палатках. В походе в «Ергаки» палатки предоставляются бесплатно. Если у вас есть своя палатка, вы можете взять её с собой в поход. Установка и сбор палаток производится самостоятельно туристами на каждой стоянке.

Питание. Питание трёхразовое, походное: горячий завтрак и горячий ужин, на обед — сухой паёк. Приготовление пищи — на костре или газу. Приготовлением пищи занимаются все участники похода по очереди, под руководством инструктора. Дрова для костра собирает вся группа. В обязанности дежурных входит поддержание огня, приготовление пищи и мытьё посуды и котлов. Если вы соблюдаете вегетарианскую или какую-либо особую диету или имеете пищевые аллергии, заранее предупредите нас об этом при заполнении анкеты. Мы внесём коррективы при покупке продуктов для похода.

Уровень сложности. Пеший поход в «Ергаки» рассчитан на туристов, имеющих походный опыт. Однако этот маршрут смогут осилить и новички при условии, если они находятся в хорошей физической форме и имеют соответствующую экипировку.

Связь. В «Ергаках» ловит связь только оператора Теле2, в первый и последний день похода, а также на перевалах.

Дети. Можно участвовать с детьми от 12 лет.