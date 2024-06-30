Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки»
Этот индивидуальный тур откроет перед вами двери в мир неповторимой природы парка «Ергаки», где каждый шаг открывает новые великолепные виды.
Вас ожидают захватывающие встречи с красивейшими скалами, такими как Каменный Замок, Зуб Дракона и Звёздный.
Вы сможете пройти сквозь бескрайние просторы тайги, насладиться красотой десятков живописных озёр, ощутить мощь величественных водопадов и вдохнуть живительную силу Сибири.
Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям, ведь каждый уголок этого места хранит в себе частичку дикой природы.
Не забудьте взять с собой спальники, коврики и удобную одежду для полноценного погружения в приключение.
Этот тур станет вашим шансом насладиться неповторимыми пейзажами и зарядиться энергией великой сибирской природы
июн
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июл
июл
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой спальники, коврики и удобную одежду.
Проживание. Все ночёвки на маршруте похода осуществляются в наших трёх-, четырёхместных палатках. В походе в «Ергаки» палатки предоставляются бесплатно. Если у вас есть своя палатка, вы можете взять её с собой в поход. Установка и сбор палаток производится самостоятельно туристами на каждой стоянке.
Питание. Питание трёхразовое, походное: горячий завтрак и горячий ужин, на обед — сухой паёк. Приготовление пищи — на костре или газу. Приготовлением пищи занимаются все участники похода по очереди, под руководством инструктора. Дрова для костра собирает вся группа. В обязанности дежурных входит поддержание огня, приготовление пищи и мытьё посуды и котлов. Если вы соблюдаете вегетарианскую или какую-либо особую диету или имеете пищевые аллергии, заранее предупредите нас об этом при заполнении анкеты. Мы внесём коррективы при покупке продуктов для похода.
Уровень сложности. Пеший поход в «Ергаки» рассчитан на туристов, имеющих походный опыт. Однако этот маршрут смогут осилить и новички при условии, если они находятся в хорошей физической форме и имеют соответствующую экипировку.
Связь. В «Ергаках» ловит связь только оператора Теле2, в первый и последний день похода, а также на перевалах.
Дети. Можно участвовать с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Переезд в «Ергаки»
Встреча рано утром на железнодорожном вокзале Абакана. В Абакан приезжают все поезда утром. Для туристов из Красноярска мы можем купить билеты на автобус Красноярск-Абакан заранее. Они не входят в стоимость тура и оплачиваются отдельно. Выезд из Красноярска в 00:30, приезд в Абакан в 7:20, цена 1100 рублей).
Знакомство, распределение продуктов. Выдвигаемся на автобусе в «Ергаки». По пути заезжаем в аэропорт и забираем туристов, которые прилетают утренними рейсами. Доезжаем до Тормозаковского моста. Возле него находится вход в природный заповедник «Ергаки». Наш путь будет пролегать по дорогам Хакасии с её красивыми степями и курганами. Время в дороге 3-4 часа. Сегодня пройти нужно немного — всего 8 км. Отсюда открывается величественная панорама хребта «Ергаки». Мы поднимемся к озеру Радужному. Оттуда открывается вид на голову Спящего Саяна и красивые скалы. Здесь, рядом с озером, мы поставим лагерь.
Статистика за сегодня: 6 км, 3 часа, подъём 300 м, спуск 11 м, высота ночёвки 1587 м.
Переход к озеру Каровое, прогулка к Висячему камню
Утром совершим переход к базовому лагерю, расположенному у озера Каровое. Пройдя 7 км по долине ручья, лесу и курумнику, окажемся на месте. Выбрав уютную поляну, разобьём лагерь. Затем пообедаем и начнём выполнять нашу программу радиальных выходов. Поднявшись вверх над озером, мы осуществим радиальный поход на Висячий камень. Там встретим закат. Осмотрим с высоты горы панорамы озера Каровое, перевала Художников, озера Лазурное, скалы Динозавр, долины Мечты.
Статистика за сегодня: 10 км, 3 часа, подъём 400 м, спуск 383 м, высота ночёвки 1838 м.
Восхождение на гору Тушканчик, переход к озеру Мраморное
Встретив рассвет, позавтракаем и отправимся покорять перевал Тушканчик. Поднимемся на гору, сфотографируемся и пойдём к подножию хребта «Ергаки», где расположено озеро Мраморное. По пути зайдём на большой водопад высотой 35 метров. После прогулки у озера Мраморное вернёмся в базовый лагерь.
Статистика за сегодня: 14 км без рюкзаков, 5 часов, набор высоты 560 м, спуск 565 м.
Переход к озеру Художников
Рано утром отправляемся к Каровому озеру. Затем совершим восхождение к перевалу Художников. Оттуда видна живописная одноимённая долина. Спустимся к озеру через гигантские каменные глыбы. Разобьём лагерь на озере рядом со знаменитой горой Парабола.
Статистика за сегодня: 7 км, 7 часов, набор высоты 294 м, спуск 424 м, высота ночёвки 1441 м.
Прогулка к Малахитовой ванне
Сегодня день отдыха. Неспешно прогуляемся к Малахитовой ванне — красивому озеру бирюзового цвета. По пути пройдём несколько каскадных водопадов.
Восхождение на Зуб Дракона
Самое длинное и самое красивое радиальное восхождение. Ранний подъём, и идём на вершину Зуб Дракона. Это одна из самых высоких вершин в «Ергаках». Путь нам придётся одолеть непростой по камням и скалам. С вершины горы виден весь горный массив Ергаки, гора Носорог, пик Птица. Возвращение в лагерь.
Статистика за сегодня: Без рюкзаков 15 км, 12 часов, набор высоты 950 м, спуск 950 м.
Восхождение на Параболу. Переход к озеру Светлому
Выходим рано утром. Поднимаемся к озеру Горных Духов. Это красивое озеро с большими камнями, по которым мы будем карабкаться. Отсюда можно подняться на пик Парабола. Затем продолжаем свой путь и выходим на перевал Птица — самый высокий на нашем маршруте (2097 м). Затем спустимся к озеру Светлому — одному из самых живописных озёр в «Ергаках» — и установим лагерь.
Статистика за сегодня: 8,5 км, 7 часов, набор высоты 670 м, спуск 595 м. Высота ночёвки 1517 м.
Отъезд домой
Собираем наш лагерь, прощаемся с «Ергаками» и выходим к трассе. Во второй половине дня садимся на автобус и отправляемся в Абакан.
Статистика за сегодня: 7 км, 3 часа, спуск 416 м, высота финишной точки 1130 м над уровнем моря.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Абакана в «Ергаки» и обратно
- Услуги инструктора
- Питание на маршруте
- Групповая походная аптечка
- Организационные расходы и сборы
- Регистрация в МЧС
- Прокат палаток
- Групповое снаряжение (топоры, пилы, горелки, газовые баллоны, тенты)
Что не входит в цену
- Страхование от НС, медицинская страховка
- Питание в кафе по пути в «Ергаки» и обратно (средний чек - 200 рублей)
- Прокат личного снаряжения
- Дорога из вашего города до Абакана и обратно