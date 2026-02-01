Спа-тур в Хакасию: перезагрузка, детокс, экскурсии с персональным сопровождением
Проработать все уголки тела по личному плану и прогуляться среди степных пейзажей
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего ...
9 фев в 08:00
10 фев в 08:00
76 500 ₽ за человека
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 9:00 (по местному времени). Ж/д ...
3 мая в 08:00
9 июн в 08:00
55 400 ₽ за человека
Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов
Посетить Салбыкский курган и Сундуки, увидеть Великую каменную старуху, познакомиться с религией
Начало: Абакан, точное место по договорённости, 8:00
13 фев в 08:00
20 фев в 08:00
26 000 ₽ за человека
Всё и сразу в Хакасии: этнопутешествие по жемчужинам республики
Посетить загадочные и священные места, погрузиться в культуру и увидеть природные богатства края
Начало: Г. Абакан, в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокз...
2 мая в 08:00
8 июн в 08:00
149 500 ₽ за человека
