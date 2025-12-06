Спа-тур в Хакасию: перезагрузка, оздоровление, достопримечательности с персональным сопровождением
Проработать все уголки тела по личному плану и прогуляться среди степных пейзажей
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего ...
6 дек в 08:00
7 дек в 08:00
76 500 ₽ за человека
Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов
Посетить Салбыкский курган и Сундуки, увидеть Великую каменную старуху, познакомиться с религией
Начало: Абакан, точное место по договорённости, 8:00
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
26 000 ₽ за человека
Новый год в Саянах с русскими святками, сибирскими и хакасскими блюдами, релаксом в аквазоне
Отдохнуть в горах, пожить в крестьянской избе, познакомиться с прошлым, бытом, верованиями хакасов
Начало: Аэропорт в 9:00, ж/д вокзал в 10:00 (+4 часа к мос...
30 дек в 09:00
74 000 ₽ за человека
