Найдено 3 экскурсии в категории « Панорамы » в Абрау-Дюрсо, цены от 8900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов Индивидуальная до 5 чел. Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск Открыть для себя винный терруар, места воинской славы и лучшие курортные локации у моря «Памятник затопленным кораблям: величественный монумент и лучшая панорама Цемесской бухты» 14 000 ₽ за всё до 5 чел. На машине 3 часа Индивидуальная до 3 чел. Лучшие смотровые площадки Абрау-Дюрсо Побывать там, где открываются восхитительные виды на озеро и море «Абрау-Дюрсо — это великолепные панорамы» 8900 ₽ за всё до 3 чел. На машине 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Место силы в Абрау-Дюрсо + медитация Восхождение к Домику йоги на горе и отдых на пляже «Подъём энергичный, но доступный каждому, а наградой становится невероятная панорама и особая атмосфера этого места силы» 8900 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Абрау-Дюрсо

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Панорамы»

Забронируйте экскурсию в Абрау-Дюрсо на 2025 год по теме «Панорамы», цены от 8900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль