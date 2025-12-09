Индивидуальная
до 5 чел.
Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск
Открыть для себя винный терруар, места воинской славы и лучшие курортные локации у моря
«Памятник затопленным кораблям: величественный монумент и лучшая панорама Цемесской бухты»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие смотровые площадки Абрау-Дюрсо
Побывать там, где открываются восхитительные виды на озеро и море
«Абрау-Дюрсо — это великолепные панорамы»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Место силы в Абрау-Дюрсо + медитация
Восхождение к Домику йоги на горе и отдых на пляже
«Подъём энергичный, но доступный каждому, а наградой становится невероятная панорама и особая атмосфера этого места силы»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
